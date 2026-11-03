Những đòi hỏi trong phòng ngủ của người chồng điềm đạm khiến tôi sợ hãi

Người chồng hiền lành khiến tôi không dám than phiền

Tôi và chồng kết hôn được 8 năm. Anh hơn tôi vài tuổi, có công việc ổn định, không rượu chè, cờ bạc cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với vợ trước mặt người ngoài. Ngày cưới, ai cũng khen tôi có phúc khi lấy được người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc gia đình.

Thế nhưng, chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc sống phía sau cánh cửa nhà mình.

Chồng tôi có tính ghen tuông rất kỳ lạ. Anh không đập phá đồ đạc hay nổi nóng vô cớ, nhưng luôn muốn biết tôi đang ở đâu, làm gì, gặp ai. Mỗi sáng đi làm, tôi phải nói rõ lịch trình. Nếu tan sở muộn hơn dự kiến, anh sẽ gọi điện liên tục.

Có lần, một đồng nghiệp nam nhắn tin hỏi tôi về công việc lúc gần 9 giờ tối. Chỉ vì tin nhắn ấy, chồng tôi lạnh nhạt suốt hai ngày. Dù tôi đã giải thích, anh vẫn liên tục hỏi đi hỏi lại, khiến tôi có cảm giác mình vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng.

Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm, nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy ngột ngạt.

Những đòi hỏi trong phòng ngủ khiến tôi sợ hãi

Điều khiến tôi thực sự mệt mỏi lại nằm ở chuyện riêng tư của hai vợ chồng.

Chồng tôi không hài lòng với sự gần gũi bình thường. Anh thường xuyên đưa ra những yêu cầu riêng, muốn tôi phải thể hiện tình cảm theo đúng cách anh mong muốn. Có những lúc, anh còn yêu cầu tôi làm những việc vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Tôi không muốn kể quá chi tiết, bởi ngay cả khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tổn thương.

Ban đầu, tôi nhẹ nhàng từ chối. Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau cần có sự tôn trọng và thấu hiểu. Thế nhưng, anh lập tức cho rằng tôi cổ hủ, thiếu cởi mở, không biết làm mới đời sống hôn nhân.

Anh thường nói những câu như: "Đã là vợ chồng thì có gì phải ngại?" hay "Em không muốn chiều chồng thì còn gọi gì là yêu?"

Mỗi lần tôi không đồng ý, anh lại tỏ thái độ khó chịu. Có khi anh quay lưng ngủ, có khi im lặng nhiều ngày. Không khí trong nhà trở nên nặng nề đến mức tôi chỉ mong buổi tối trôi qua thật nhanh. Tôi bắt đầu sợ những lúc chỉ có hai vợ chồng ở nhà.

Chồng tôi không hài lòng với sự gần gũi bình thường. Anh thường xuyên đưa ra những yêu cầu riêng. Ảnh minh họa

Tìm cách né tránh chồng càng nghi ngờ

Có một thời gian, tôi thường xuyên lấy lý do mệt mỏi để đi ngủ sớm. Những hôm anh chủ động gần gũi, tôi tìm cách chuyển sang chuyện khác hoặc giả vờ còn nhiều việc phải làm.

Nhưng càng né tránh, tôi càng khiến anh nghi ngờ. Anh cho rằng tôi đã hết tình cảm, thậm chí bóng gió rằng có thể tôi đang dành sự quan tâm cho người đàn ông khác. Những câu hỏi tưởng chừng vô lý ấy khiến tôi vừa tức giận vừa bất lực.

Tôi đã thử nói chuyện nghiêm túc với chồng. Tôi giải thích rằng tình cảm không thể được đo bằng việc một người phải liên tục đáp ứng mọi mong muốn của người kia. Sự gần gũi chỉ có ý nghĩa khi cả hai đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện.

Anh nghe xong chỉ đáp rằng tôi đang làm quá vấn đề.

Suốt nhiều năm, tôi cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn ấy: cố gắng chiều chồng để gia đình yên ổn, sau đó lại cảm thấy tổn thương, rồi tìm cách tránh né. Tôi không còn nhận ra người phụ nữ từng vui vẻ, tự tin trước khi kết hôn.

Nghĩ đến ly hôn nhưng vẫn chưa đủ can đảm

Có những đêm nằm cạnh chồng, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ. Người đàn ông nằm bên cạnh là chồng mình, nhưng tôi lại không thể thoải mái chia sẻ những điều đang khiến bản thân đau khổ.

Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Thậm chí, có lần tôi đã âm thầm tìm hiểu thủ tục và thử viết đơn, nhưng cuối cùng vẫn cất đi.

Tôi sợ bố mẹ đau lòng, sợ họ hàng bàn tán, sợ người ngoài cho rằng mình không biết vun vén gia đình. Tôi cũng lo lắng nếu chia tay, cuộc sống sau này sẽ thay đổi ra sao.

Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra mình không thể tiếp tục sống như vậy. Một cuộc hôn nhân không nên khiến người phụ nữ luôn phải dè chừng, sợ hãi ngay cả trong những khoảnh khắc riêng tư nhất.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Chồng tôi đôi khi vẫn dịu dàng, vẫn mua quà và quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chính sự đan xen giữa những lúc ngọt ngào và những đòi hỏi khó chấp nhận ấy khiến tôi càng khó đưa ra quyết định.

Liệu tôi nên tiếp tục kiên nhẫn cùng chồng tìm cách thay đổi để giữ gìn tổ ấm, hay đã đến lúc phải lựa chọn hạnh phúc và sự bình yên của chính mình, dù điều đó có thể khiến gia đình tan vỡ?

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Thùy Dương