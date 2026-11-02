Chồng hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng sở thích khi gần gũi lại khiến tôi ám ảnh

Cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, có một bé trai năm nay 3 tuổi. Chồng tôi là người kinh doanh, sở hữu một công ty riêng quy mô nhỏ nhưng công việc khá thuận lợi, thu nhập ổn định.

Sau khi sinh con, anh muốn tôi nghỉ việc để tập trung chăm sóc gia đình. Anh cho rằng công việc của tôi không mang lại thu nhập đáng kể, trong khi con còn nhỏ, cần có mẹ ở bên. Sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định đồng ý.

Phải thừa nhận rằng chồng rất có trách nhiệm. Anh không để vợ phải lo lắng về kinh tế, luôn quan tâm đến con cái và dành thời gian chăm sóc gia đình. Với bố mẹ hai bên, anh cũng cư xử chu đáo, lễ phép.

Trong suốt 4 năm chung sống, tôi chưa từng phải bận tâm đến chuyện chồng có người phụ nữ khác. Dù công việc kinh doanh khiến anh thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người, anh vẫn luôn tạo cho tôi cảm giác tin tưởng.

Bạn bè, hàng xóm đều nhận xét chúng tôi là gia đình hạnh phúc. Bản thân tôi cũng từng rất tự hào về người đàn ông mình lựa chọn.

Sự khác biệt khó nói khi vợ chồng gần gũi

Tuy nhiên, giữa chúng tôi lại có một vấn đề mà tôi chưa từng đủ can đảm chia sẻ với người thân.

Chồng tôi có sở thích khá thô bạo trong chuyện chăn gối. Khi ở bên ngoài, anh luôn nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư, anh lại thích những cách thể hiện tình cảm khác thường, thậm chí là hung dữ.

Anh thường đề nghị tôi thử những tư thế mới, những cách gần gũi mà tôi cảm thấy không thoải mái. Đôi khi, anh còn có những hành động quá mức như cấu, véo khiến tôi đau đớn, thậm chí để lại vết bầm trên cơ thể.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân và cố gắng tìm cách dung hòa. Tôi cũng muốn đời sống vợ chồng được hòa hợp nên nhiều lần miễn cưỡng chiều theo mong muốn của anh.

Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra mình ngày càng khó thích nghi. Những điều chồng cảm thấy thú vị lại khiến tôi căng thẳng, lo lắng. Có những hôm anh chủ động gần gũi, tôi chỉ muốn tìm lý do để trì hoãn.

Dần dần, cảm giác háo hức và mong chờ sự thân mật giữa hai vợ chồng cũng không còn. Thay vào đó là tâm lý e dè, sợ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo cách khiến mình tổn thương.

Những điều chồng cảm thấy thú vị khi gần gũi lại khiến tôi căng thẳng, lo lắng. Ảnh minh họa

Chồng luôn xin lỗi nhưng mọi chuyện vẫn lặp lại

Điều khiến tôi khó xử là chồng không phải người vô tâm hay cố tình muốn làm vợ buồn.

Sau những lần gần gũi quá mạnh, khi nhận ra tôi bị đau hoặc có vết bầm, anh thường rất áy náy. Anh chủ động xin lỗi, chăm sóc những chỗ bị thương và hứa sẽ chú ý hơn trong những lần sau.

Nhìn thái độ của chồng, tôi tin anh thực sự thương mình. Anh cũng không muốn vợ phải chịu tổn thương. Thế nhưng, những lời hứa ấy dường như chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Sau đó, mọi chuyện lại trở về như cũ.

Tôi từng nhẹ nhàng góp ý, nói rõ những điều mình không thích và mong anh tôn trọng cảm xúc của vợ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được cách để hai người thực sự hiểu nhau trong vấn đề này.

Có lúc tôi tự hỏi liệu sở thích của chồng có phải biểu hiện của một vấn đề tâm lý hay hành vi tình dục cần được tư vấn chuyên môn hay không. Tôi muốn giúp anh thay đổi, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để anh không cảm thấy bị phán xét.

Tôi không muốn đánh mất gia đình nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng

Nhiều lần, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Không phải vì chồng ngoại tình, thiếu trách nhiệm hay không yêu thương gia đình, mà bởi tôi cảm thấy mình đang dần mất đi sự thoải mái và an toàn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Thế nhưng, mỗi khi nhìn anh vui đùa cùng con, quan tâm đến vợ hay tận tình chăm sóc bố mẹ hai bên, tôi lại không nỡ nghĩ đến chuyện chia tay.

Tôi vẫn yêu chồng và mong muốn gia đình được trọn vẹn. Tôi chỉ hy vọng anh hiểu rằng đời sống vợ chồng cần có sự đồng thuận từ cả hai phía. Sự gần gũi không nên trở thành điều khiến một người phải lo lắng hay miễn cưỡng.

Tôi muốn hai vợ chồng có thể thẳng thắn trò chuyện, cùng tìm đến chuyên gia nếu cần thiết để cải thiện tình trạng này. Nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi tổn thương.

Hiện tại, tôi thực sự không biết nên làm thế nào để vừa giúp chồng nhận ra vấn đề để đi thăm khám và điều trị để tôi vừa bảo vệ được cảm xúc và giới hạn của bản thân?

Theo BS. Vũ Thành chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, lệch lạc tình dục là những dạng bệnh tâm thần và đôi khi gây những ảnh hưởng làm xáo trộn xã hội. Có một số dạng lệch lạc tình dục (LLTD) phổ biến như: nghiện tình dục, bạo dâm, khổ dâm, loạn dục giả trang khác giới,... Nguyên nhân gây nên tình trạng LLTD thường do rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu hay trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu hoặc trẻ bắt chước hành vi lệch lạc này từ người lớn từ phim ảnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp người ta thấy có các bất thường về hormon, nhiễm sắc thể... Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 74% số người bị lệch lạc tình dục có rối loạn hormon, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn gen. Việc điều trị lệch lạc tình dục chủ yếu là tâm lý liệu pháp và phối hợp với thuốc khi cần thiết. Với liệu pháp phân tâm, thầy thuốc sẽ giúp người bệnh hiểu được các động lực và hoàn cảnh gây ra bệnh. Đặc biệt là giúp bệnh nhân nhận thức được các sự kiện hằng ngày nào gây kích thích, tác động khiến họ thực hiện các xung động. Phương pháp điều trị này cũng giúp họ lấy lại sự tự tin, cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội và dùng các liệu pháp hành vi để giúp đương sự cắt đứt các hành vi lệch lạc tình dục. Ngoài ra, thầy thuốc có thể phải sử dụng thêm các loại thuốc chống loạn thần và chống trầm cảm để điều trị các bệnh lý tâm thần kết hợp như tâm thần phân liệt, rối loạn trầm cảm hoặc các thuốc chống lại tình trạng gia tăng hoạt động tình dục quá mức mà vượt quá khả năng kiểm soát của người bệnh.

6 kiểu lời nói nên tránh khi vợ chồng đang gần gũi GĐXH - Có những cặp vợ chồng vẫn yêu nhau, vẫn muốn gần gũi nhưng đôi khi chỉ một câu nói thiếu tinh tế cũng khiến cảm xúc đang lên bỗng chùng xuống. Chị H. (Hà Nội) từng thú nhận rằng điều khiến chị mất hứng không phải sự vụng về của chồng mà là những câu nhận xét về ngoại hình được nói đúng vào lúc chị đang nhạy cảm.

Vân Anh