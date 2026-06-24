4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư
GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.
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