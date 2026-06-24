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4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư

Thứ tư, 08:29 24/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.

4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư - Ảnh 1.Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này

GĐXH - Tuổi càng cao, người ta càng dễ suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, không phải nỗi lo nào cũng đáng để mang theo. Có 4 điều mà rất nhiều người chỉ khi về già mới nhận ra rằng mình đã bận lòng quá lâu.

4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư - Ảnh 2.3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn

GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.

4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư - Ảnh 3.Phụ nữ sau tuổi 50: Muốn tuổi già an yên, hãy học cách buông bỏ 3 điều này

GĐXH - Người ta thường nói, tuổi 50 là ngưỡng cửa đặc biệt của cuộc đời người phụ nữ. Sau nửa đời người bận rộn vì chồng con, vì gia đình, đây cũng là lúc nhiều phụ nữ nhìn lại và tự hỏi: Mình đã sống cho bản thân được bao nhiêu?

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Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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