4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư

Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này GĐXH - Tuổi càng cao, người ta càng dễ suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, không phải nỗi lo nào cũng đáng để mang theo. Có 4 điều mà rất nhiều người chỉ khi về già mới nhận ra rằng mình đã bận lòng quá lâu.

3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.