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Con lớn lên tự tin hay tự ti, nhìn cách mẹ đối diện 3 điều này là rõ

Thứ ba, 11:32 23/06/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Theo các chuyên gia giáo dục, người mẹ có thể kiềm chế 3 điều này thường sẽ giúp trẻ phát triển tự tin, hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai.

Trên hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, vai trò của người mẹ luôn vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, một người mẹ thành công không phải là người hy sinh nhiều nhất hay làm thay con mọi việc, mà là người biết kiểm soát bản thân trong những thời điểm khó khăn nhất. 

Thực tế cho thấy, những người mẹ có thể làm được 3 điều dưới đây thường nuôi dạy nên những đứa trẻ tự tin, hạnh phúc và có khả năng phát triển toàn diện.

Người mẹ biết kiểm soát lời nói khi dạy con

Không ít bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác thất vọng khi con học kém, mắc lỗi hoặc không đạt được kỳ vọng. 

Trong những lúc như vậy, nhiều người dễ buông ra những lời trách móc nặng nề mà không nhận ra rằng chúng có thể để lại vết thương tâm lý lâu dài cho trẻ.

Có một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về một cậu bé mang bài kiểm tra điểm thấp về nhà trong tâm trạng lo lắng. 

Thay vì trách phạt, người mẹ chỉ nhẹ nhàng nhận xét rằng kết quả chưa tốt nhưng nét chữ của con đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chính sự ghi nhận ấy đã giúp đứa trẻ có thêm động lực để cố gắng ở những lần sau.

Lời nói của cha mẹ giống như những hạt giống gieo vào tâm hồn con trẻ. Những lời động viên sẽ giúp trẻ thêm tự tin, trong khi những lời chỉ trích, miệt thị có thể khiến trẻ hình thành cảm giác tự ti và mặc cảm.

Vì vậy, người mẹ khôn ngoan luôn biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực, lựa chọn cách giao tiếp tích cực để giúp con nhìn nhận lỗi sai mà không đánh mất lòng tự trọng. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về cảm xúc lẫn nhân cách.

Con lớn lên tự tin hay tự ti, nhìn cách người mẹ đối diện 3 điều này là rõ - Ảnh 1.

Lời nói của cha mẹ giống như những hạt giống gieo vào tâm hồn con trẻ. Những lời động viên sẽ giúp trẻ thêm tự tin. Ảnh minh họa

Biết buông bỏ đúng lúc là bí quyết nuôi dạy con hiệu quả

Nhiều người mẹ quan niệm rằng yêu con là phải chăm lo cho con từng việc nhỏ nhất. 

Họ sẵn sàng làm thay con từ những công việc cá nhân cho đến các trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, sự tận tâm quá mức đôi khi lại khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện tính tự lập.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng một trong những kỹ năng quan trọng của cha mẹ là biết "lùi lại" đúng lúc. Điều đó không có nghĩa là bỏ mặc con, mà là tạo cơ hội để con tự giải quyết vấn đề, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Khi người mẹ không ôm đồm mọi việc, trẻ sẽ học được cách chủ động, biết tự chăm sóc bản thân và phát triển khả năng thích nghi với cuộc sống. 

Đồng thời, các thành viên khác trong gia đình cũng có cơ hội chia sẻ trách nhiệm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ.

Sự "lười biếng" một cách hợp lý thực chất là biểu hiện của sự tỉnh táo trong giáo dục. Đó là cách giúp con trưởng thành bằng chính trải nghiệm của mình thay vì dựa dẫm vào người khác.

Người mẹ thành công không dùng đòn roi để giải quyết vấn đề

Trẻ nhỏ trong quá trình lớn lên khó tránh khỏi những lần phạm lỗi. Bởi ở mỗi giai đoạn phát triển, nhận thức của trẻ về đúng và sai vẫn đang được hoàn thiện.

Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại phản ứng bằng cách quát mắng hoặc đánh đòn khi con mắc lỗi. Điều này có thể khiến trẻ sợ hãi nhất thời nhưng không giúp trẻ hiểu được nguyên nhân của vấn đề hay cách sửa chữa sai lầm.

Những đứa trẻ thường xuyên bị trừng phạt bằng bạo lực dễ hình thành tâm lý bất an, thiếu tự tin và ngại thể hiện bản thân. 

Chúng có xu hướng sợ mắc lỗi, không dám thử sức với những điều mới vì lo lắng sẽ bị chỉ trích hoặc trách phạt.

Ngược lại, khi cha mẹ giữ được sự bình tĩnh, lắng nghe và cùng con tìm cách khắc phục hậu quả, trẻ sẽ học được kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Kiềm chế cơn nóng giận không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của người mẹ trên hành trình nuôi dạy con.

Nuôi dạy con thành công bắt đầu từ việc thay đổi chính mình

Một đứa trẻ hạnh phúc thường lớn lên trong môi trường mà các em được tôn trọng, được lắng nghe và được yêu thương đúng cách. 

Muốn làm được điều đó, người mẹ trước hết cần học cách quản lý cảm xúc, biết buông bỏ những kiểm soát không cần thiết và tránh sử dụng bạo lực khi giáo dục con.

Ba điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và bản lĩnh. Khi người mẹ làm được điều đó, không chỉ con cái được hưởng lợi mà bầu không khí gia đình cũng trở nên tích cực, gắn kết hơn. 

Đây chính là dấu hiệu rõ ràng của một người mẹ thành công trong việc nuôi dạy con trưởng thành và hạnh phúc.

Con lớn lên tự tin hay tự ti, nhìn cách người mẹ đối diện 3 điều này là rõ - Ảnh 2.Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ 'kéo lùi' con cái

GĐXH - Cách cư xử, lời nói và thói quen của người mẹ có thể tác động trực tiếp đến tính cách cũng như tương lai của con.

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