Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn

Thứ hai, 16:24 01/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.

Có ba điều mà người phụ nữ nào cũng nên làm càng sớm càng tốt:

1. Giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm

Đến một độ tuổi nào đó, điều khiến nhiều phụ nữ tổn thương không phải là thiếu tiền, mà là phải ngửa tay xin tiền cho những nhu cầu rất nhỏ của bản thân.

Một khoản tiết kiệm dù không lớn cũng giúp người phụ nữ tự tin hơn, có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

2. Chăm sóc sức khỏe trước khi bệnh tật tìm đến

Nhiều phụ nữ cả đời hy sinh cho chồng con, tiếc từng đồng đi khám bệnh, tiếc thời gian tập thể dục, ăn uống thất thường. Đến khi cơ thể lên tiếng thì mọi thứ đã muộn.

Vì vậy, hãy coi việc chăm sóc bản thân là trách nhiệm, không phải sự ích kỷ. Một người mẹ khỏe mạnh mới có thể tận hưởng tuổi già trọn vẹn bên con cháu.

3. Đừng đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào con cái

Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Đó là quy luật tự nhiên. Người phụ nữ khôn ngoan ở tuổi trung niên luôn giữ cho mình những niềm vui riêng: một vài người bạn thân, một sở thích yêu thích, một công việc mang lại ý nghĩa hoặc đơn giản là những khoảng thời gian dành cho chính mình.

Khi cuộc sống không xoay quanh con cái, tuổi già sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Cuối cùng, điều quý giá nhất của tuổi già không phải là nhà cao cửa rộng hay tài sản để lại cho con cháu. Đó là được sống những ngày tháng bình yên, có sức khỏe, có chút tiền trong tay và không phải tủi thân vì phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Tuổi già an nhàn thực ra bắt đầu từ những lựa chọn của tuổi trung niên hôm nay. Chúng ta chuẩn bị sớm bao nhiêu, cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng bấy nhiêu.

3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn - Ảnh 1.Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó

Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'

Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'

Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trội

Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trội

Cùng chuyên mục

68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổi

68 tuổi, người đàn ông nghỉ hưu an nhàn nhiều năm nhờ một quyết định từ năm 20 tuổi

Gia đình - 13 phút trước

GĐXH - Chính việc chấp nhận thiệt thòi một chút khi còn trẻ đã giúp ông Ngạn đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm từ năm 42 tuổi và tận hưởng cuộc sống an nhàn suốt hơn hai thập kỷ qua.

Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tài

Những cặp con giáp cưới nhau là đổi vận: Kết hôn càng lâu càng phát tài

Gia đình - 14 phút trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những cặp con giáp khi kết duyên không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.

Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?

Cung hoàng đạo nào ăn chơi quên lối về?

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Có người thích những bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến tận khuya, có người lại xem công việc là niềm vui lớn nhất.

Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Cha mẹ càng hay nói 4 điều này, con cái càng dễ tổn thương và xa cách

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Có những câu nói cha mẹ chỉ buột miệng lúc nóng giận nhưng với trẻ nhỏ lại trở thành ký ức khó quên suốt nhiều năm; âm thầm làm trẻ tổn thương, mất tự tin và ngày càng xa cách gia đình.

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó

Được bố mẹ cho hết đất tổ tiên nhưng tôi chỉ dám ngồi im vì điều kiện đính kèm vô cùng khó

Gia đình - 8 giờ trước

Một cuộc gọi từ quê tháng trước đã khiến cả hai vợ chồng mất ăn mất ngủ, suy nghĩ suốt nhiều tuần.

Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ có “số hưởng” là do may mắn. Nhưng thực tế, hậu vận của một người thường được quyết định bởi cách sống, cách nghĩ và cách đối đãi với chính bản thân mình mỗi ngày.

Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'

Vệt roi rướm máu và lời tự thú muộn màng của người mẹ trẻ bạo hành con: Đứa trẻ không có 'lốp dự phòng'

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - "Tôi ân hận đến tận cùng. Điều khiến tôi đau đớn nhất là đứa trẻ từng bị tôi đánh đập vẫn ôm lấy tôi và gọi một tiếng: Mẹ ơi..."

Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trội

Người cha có 3 đứa con thiên tài tiết lộ thói quen giúp con vượt trội

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Khi một hành động mang lại kết quả mong muốn, con người và động vật đều có xu hướng lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi nó trở thành thói quen.

Người khôn ngoan thường giữ kín 3 điều này: Càng nói nhiều càng dễ tự làm khó mình

Người khôn ngoan thường giữ kín 3 điều này: Càng nói nhiều càng dễ tự làm khó mình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng sự thân thiết đồng nghĩa với việc có thể chia sẻ mọi thứ. Thế nhưng, người khôn ngoan hiểu rằng có những điều càng giữ kín càng giúp cuộc sống bình yên hơn. Không phải vì thiếu tin tưởng, mà vì sự trưởng thành nằm ở việc biết điều gì nên nói và điều gì cần giữ lại cho riêng mình.

Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi già

Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi già

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn có một tuổi già ổn định thì phải có lương hưu hoặc sống cùng con cháu để được chăm sóc. Thế nhưng, vợ chồng bà lại lựa chọn một con đường khác.

Xem nhiều

Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này

Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.

Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi già

Bán nhà được gần 8 tỷ đồng nhưng không chia tiền cho con, vợ chồng U70 hưởng trái ngọt tuổi già

Gia đình
Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Người phụ nữ có 3 đặc điểm này thường rất 'vượng phúc': Càng lớn tuổi càng sống an yên, hạnh phúc

Gia đình
Sang tên hết tài sản cho các con, tôi nhận về bài học cay đắng lúc tuổi già

Sang tên hết tài sản cho các con, tôi nhận về bài học cay đắng lúc tuổi già

Gia đình
Nhiều người tưởng là may mắn, nhưng người hay gặp quý nhân thường có chung 5 đặc điểm này

Nhiều người tưởng là may mắn, nhưng người hay gặp quý nhân thường có chung 5 đặc điểm này

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top