3 điều phụ nữ nên làm ở tuổi trung niên để tuổi già được an nhàn
GĐXH - Người ta thường nghĩ tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào con cái. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một điều: Tuổi già bình yên không phải là món quà ai đó mang đến, mà là kết quả của những gì chúng ta chuẩn bị từ tuổi trung niên.
Có ba điều mà người phụ nữ nào cũng nên làm càng sớm càng tốt:
1. Giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm
Đến một độ tuổi nào đó, điều khiến nhiều phụ nữ tổn thương không phải là thiếu tiền, mà là phải ngửa tay xin tiền cho những nhu cầu rất nhỏ của bản thân.
Một khoản tiết kiệm dù không lớn cũng giúp người phụ nữ tự tin hơn, có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.
2. Chăm sóc sức khỏe trước khi bệnh tật tìm đến
Nhiều phụ nữ cả đời hy sinh cho chồng con, tiếc từng đồng đi khám bệnh, tiếc thời gian tập thể dục, ăn uống thất thường. Đến khi cơ thể lên tiếng thì mọi thứ đã muộn.
Vì vậy, hãy coi việc chăm sóc bản thân là trách nhiệm, không phải sự ích kỷ. Một người mẹ khỏe mạnh mới có thể tận hưởng tuổi già trọn vẹn bên con cháu.
3. Đừng đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào con cái
Con cái lớn lên sẽ có cuộc sống riêng. Đó là quy luật tự nhiên. Người phụ nữ khôn ngoan ở tuổi trung niên luôn giữ cho mình những niềm vui riêng: một vài người bạn thân, một sở thích yêu thích, một công việc mang lại ý nghĩa hoặc đơn giản là những khoảng thời gian dành cho chính mình.
Khi cuộc sống không xoay quanh con cái, tuổi già sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều.
Cuối cùng, điều quý giá nhất của tuổi già không phải là nhà cao cửa rộng hay tài sản để lại cho con cháu. Đó là được sống những ngày tháng bình yên, có sức khỏe, có chút tiền trong tay và không phải tủi thân vì phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Tuổi già an nhàn thực ra bắt đầu từ những lựa chọn của tuổi trung niên hôm nay. Chúng ta chuẩn bị sớm bao nhiêu, cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng bấy nhiêu.
