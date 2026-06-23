Bí mật của những đứa trẻ có trách nhiệm: Cha mẹ làm 10 điều từ nhỏ

Dạy con có trách nhiệm là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng hành từ cha mẹ. Bằng việc trao niềm tin, tạo cơ hội trải nghiệm và khuyến khích sự tự lập, cha mẹ sẽ giúp con xây dựng những phẩm chất cần thiết để thành công trong tương lai.

Dưới đây là những phương pháp dạy con sống có trách nhiệm đơn giản nhưng hiệu quả mà cha mẹ có thể áp dụng mỗi ngày.

Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách GĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.



