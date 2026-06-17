Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này

4 giờ trước

GĐXH - Không ít đứa trẻ từng bị cha mẹ nhận xét là bướng bỉnh, lắm lời hay quá cứng đầu. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người trưởng thành thành công lại từng sở hữu chính những đặc điểm ấy khi còn nhỏ. Điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ, mà là biết cách đồng hành và dẫn dắt con.