Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này
GĐXH - Tuổi càng cao, người ta càng dễ suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, không phải nỗi lo nào cũng đáng để mang theo. Có 4 điều mà rất nhiều người chỉ khi về già mới nhận ra rằng mình đã bận lòng quá lâu.
Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiềuGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo trong cách ứng xử mà còn giỏi vun vén, giúp gia đình êm ấm và ngày càng phát triển.
Muốn biết một người có đáng tin hay không, hãy nhìn vào 2 thói quen nàyGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thoạt nhìn rất hòa nhã, dễ gần nhưng càng tiếp xúc lâu càng khiến người khác mệt mỏi và tổn thương. Theo góc nhìn tâm lý học, người có tâm địa không ngay thẳng thường để lộ những dấu hiệu nhất định trong cách đối nhân xử thế.
Người khôn ngoan sẽ im lặng khi nào? 6 tình huống cho thấy trí tuệ cảm xúc của một ngườiGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Im lặng không phải lúc nào cũng là né tránh. Trong nhiều tình huống, biết kiềm chế lời nói đúng lúc là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc, sự trưởng thành và khả năng ứng xử khôn ngoan trong cuộc sống.
Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giáNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Không ít đứa trẻ từng bị cha mẹ nhận xét là bướng bỉnh, lắm lời hay quá cứng đầu. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người trưởng thành thành công lại từng sở hữu chính những đặc điểm ấy khi còn nhỏ. Điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ, mà là biết cách đồng hành và dẫn dắt con.
Chồng nhập viện sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình trong ô tôGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng âm thầm theo dõi và phát hiện vợ đang ở cùng nhân tình trong ô tô. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã khiến anh phải nhập viện.
5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tếGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai tuy chân thành nhưng lại thường xuyên mất điểm vì sự vụng về, thiếu tinh tế trong cách cư xử.
Sau nghỉ hưu mới thấm: 4 điều tôi từng xem nhẹ lại quyết định hạnh phúc tuổi giàGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu ổn định là tuổi già sẽ an nhàn, sung túc. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Tưởng về quê là thiên đường nghỉ hưu, vợ chồng bác sĩ đã vội 'tháo chạy' sau chưa đầy 1 nămGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người luôn mơ đến một cuộc sống bình yên nơi quê nhà sau khi nghỉ hưu. Nhưng thực tế không phải ai cũng dễ dàng thích nghi sau nhiều năm ở thành phố.
Những con giáp nữ vừa thanh lịch vừa duyên dáng khiến đàn ông 'say như điếu đổ'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, có những con giáp nữ không cần quá phô trương vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự thanh lịch, duyên dáng.
Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - 30 tuổi là cột mốc nhiều phụ nữ bắt đầu ổn định hơn trong công việc, gia đình và các mối quan hệ.
Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bèNuôi dạy con
GĐXH - Không chỉ IQ hay EQ, AQ – chỉ số vượt khó đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của trẻ.