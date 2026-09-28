Vợ vừa vượt cạn, chồng đã nghi ngờ con không phải con mình vì lý do khó tin

Chẳng có ai dám mạnh miệng nói rằng hôn nhân của mình sẽ luôn luôn hạnh phúc. Là người bình thường, làm sao bạn có thể đoán trước được có chuyện gì đến với cuộc sống vợ chồng của mình hay không, theo Phụ nữ Việt Nam. Đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ cũng đủ khiến vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau.

Câu chuyện của người mẹ 30 tuổi dưới đây là một trường hợp như vậy. Vừa trải qua ca sinh mổ và chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc đón con, cô đã rơi vào khủng hoảng khi chồng bất ngờ yêu cầu xét nghiệm ADN cho chính đứa trẻ mới chào đời chỉ vì một đặc điểm ngoại hình của bé.

Niềm vui đón con bất ngờ biến thành nỗi đau trước sự nghi ngờ vô lý của chồng

Sau ca sinh mổ thuận lợi, người phụ nữ 30 tuổi ở Thượng Hải tưởng rằng những ngày đầu làm mẹ sẽ tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, phản ứng của chồng khi lần đầu nhìn thấy con đã khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

Thay vì vui mừng bế con, người chồng đứng sững, tỏ vẻ bối rối trước ngoại hình của đứa trẻ. Nguyên nhân khiến anh nghi ngờ là làn da của em bé có màu sẫm hơn so với những gì anh tưởng tượng.

Không dừng lại ở sự ngạc nhiên, người chồng đề nghị vợ đưa con đi xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống.

Với người phụ nữ vừa trải qua quá trình sinh nở, lời đề nghị ấy chẳng khác nào một cú sốc. Cô không chỉ phải đối diện với những thay đổi về thể chất và tinh thần sau sinh mà còn phải chịu sự nghi ngờ từ chính người bạn đời.

Người vợ đau khổ khi bị chồng nghi ngờ. Ảnh: WOB

Người vợ phải thanh minh cho chính mình

Theo chia sẻ của người phụ nữ, cô cảm thấy tổn thương khi chồng đặt câu hỏi về sự chung thủy chỉ dựa trên màu da của con.

Quá áp lực trước những nghi ngờ, cô thậm chí phải giải thích rằng bản thân chưa từng đến châu Phi và cũng không quen biết người da đen.

Cô cuối cùng đồng ý với việc xét nghiệm ADN để làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, điều khiến người phụ nữ đau lòng hơn cả không nằm ở kết quả xét nghiệm mà là sự thay đổi trong mối quan hệ vợ chồng.

Sau khoảnh khắc đó, niềm tin giữa hai người dường như đã xuất hiện một vết nứt.

Người mẹ cho biết cô cảm thấy hụt hẫng khi người chồng không lựa chọn tin tưởng mình vào thời điểm cô vừa sinh con. Sự nghi ngờ ấy khiến cô rơi vào trạng thái khủng hoảng và nhận ra cuộc hôn nhân có thể phải đối mặt với một vấn đề khó hàn gắn.

Cộng đồng mạng tranh luận về màu da của trẻ sơ sinh

Câu chuyện sau đó được người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Weibo.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự cảm thông với người mẹ, đồng thời cho rằng việc đánh giá quan hệ huyết thống chỉ dựa vào màu da của trẻ sơ sinh là thiếu cơ sở.

Trên thực tế, trẻ mới chào đời có thể sở hữu làn da đỏ sẫm, tím tái hoặc trông tối màu hơn bình thường. Màu da của trẻ trong những thời điểm đầu sau sinh cũng có thể thay đổi khi hệ tuần hoàn và quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài ổn định hơn.

Vì vậy, ngoại hình của một em bé ngay sau khi chào đời không phải là căn cứ đáng tin cậy để kết luận về quan hệ huyết thống.

Một bộ phận cư dân mạng cũng chỉ trích người chồng vì đã khiến vợ chịu thêm áp lực ngay sau sinh. Theo họ, vấn đề đáng lo ngại nhất trong câu chuyện không chỉ là một yêu cầu xét nghiệm ADN, mà còn là sự tổn thương về lòng tin mà nghi ngờ ấy tạo ra trong hôn nhân.

Với người mẹ, dù xét nghiệm có thể đưa ra câu trả lời về huyết thống, câu hỏi lớn hơn lại là liệu niềm tin giữa hai vợ chồng có thể trở lại như trước sau biến cố này hay không.

Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để tha thứ, vậy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian để những nỗi đau giảm dần và niềm tin của chúng ta được củng cố lại. Ảnh minh họa

Lấy lại niềm tin sau những mâu thuẫn trong hôn nhân

Cần nhiều thời gian và nỗ lực để thiết lập lại cảm giác an toàn - thứ mà bạn cần để hôn nhân phát triển và tiếp tục phát triển hơn nữa. Việc hồi phục sau những tổn thương mà đổ vỡ trong niềm tin gây ra là điều rất khó khăn, theo LaoĐộng.

Khi bạn mất niềm tin thì đó là lúc bạn đang tự làm khổ mình, bạn đặt hết niềm tin vào đối phương cũng đồng nghĩa với việc bạn mong cầu quá nhiều vào người ấy nên sự thất vọng lại càng lớn.

Trước hết thì hãy tin vào chính mình trước, yêu thương bản thân để mình tái tạo lại được những cảm xúc tích cực từ đó chúng ta sẽ có thêm được những niềm tin mới rằng, bản thân chúng ta tốt đẹp và chúng ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khủng hoảng trong hôn nhân một cách bình an.

Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để tha thứ, vậy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian để những nỗi đau giảm dần và niềm tin của chúng ta được củng cố lại.

Nhưng hãy chắc chắn rằng, khi bạn quay lại thì hãy thật sự yêu thương và đừng nhắc lại những nỗi đau hay tỏ ra nghi ngờ vì điều đó sẽ khiến bạn tiếp tục rơi vào trạng thái suy diễn và đa nghi.

Một khi các cặp vợ chồng đã cam kết xây dựng lại lòng tin, họ phải cố gắng coi đây là một mối quan hệ hoàn toàn mới. Cả hai bên phải nói ra những gì mình thực sự cần và không mong đợi người kia biết những gì mình muốn.

Trong tình yêu, niềm tin như sức mạnh để duy trì một mối quan hệ vững bền, dẫu có trải qua muôn trùng khó khăn, thử thách khi vẫn còn niềm tin thì tình yêu ấy vẫn mãi sống mãnh liệt.