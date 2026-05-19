Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Thứ ba, 16:00 19/05/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (19/5), khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Theo VTC News, tại Quảng Ninh: khu vực phường Cửa Ông và Cẩm Phả sáng 19/5 tiếp tục mưa lớn với lượng mưa đo được vượt 200mm khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu đến nửa mét, giao thông qua đây gần như tê liệt.

Nước dâng cao tràn vào cả nhà dân, nhiều gia đình phải dùng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc. Tại nhiều tuyến phố khu vực trung tâm phường Hạ Long, Hồng Gai bị ngập 20-40cm khiến các xe di chuyển khó khăn.

Tại khai trường của Công ty than Hà Tu, đất đá bị nước mưa cuốn trôi xuống bên dưới vùi lấp ngang bánh xe tải, buộc đơn vị này phải huy động máy xúc đào bới để "giải cứu".

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 1.

Hàng loạt tuyến phố trung tâm tại phường Cửa Ông và Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét khiến giao thông tê liệt, nhiều ô tô chết máy giữa đường. Ảnh: VTC News

Tại nhiều điểm trên cung đường từ Bắc Phong Sinh đến Đồng Văn, mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất, chia cắt, hạn chế việc kết nối giao thông khu vực trung tâm tỉnh với các xã vùng cao.

Trước đó, vào ngày 17/5, do ảnh hưởng của mưa to kèm dông, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các phường, xã trong tỉnh: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức...

Dự báo đợt mưa này có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, tuyến giao thông cùng diện tích lúa, hoa màu ở các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh, với độ sâu ngập phổ biến từ 30 - 50cm. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực có nguy cơ cao cũng được cảnh báo.

Một số hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước do mưa lớn:

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 2.

Loạt ô tô, xe máy bị ngập ngang xe. Ảnh: VTC News

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 3.

Nước tràn vào nhà dân tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 4.

Người dân trên tuyến phố Tô Hiệu, phường Cửa Ông sử dụng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 5.

Mưa lớn gây ngập tại khu vực Cột 5, phường Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 6.

Đường phố khu vực Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét, làm nhiều ô tô chết máy giữa đường. Ảnh: VTC News

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 7.

Nước sông Tài Chi dâng cao, chảy qua ngầm tràn thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Ảnh: Hữu Việt

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 8.

Đường Tô Hiến Thành, phường Hồng Gai ngập nặng sáng 17/5. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm - Ảnh 9.

Ngập úng tại khu vực cầu Kênh Liêm. Ảnh: Thanh Tùng

Những khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoanNhững khu vực này hôm nay có mưa đến rất to kèm thời tiết cực đoan

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Những khu vực nào trên địa bàn Hà Nội dễ ngập úng nhất nếu xảy ra mưa lớn?Những khu vực nào trên địa bàn Hà Nội dễ ngập úng nhất nếu xảy ra mưa lớn?

GĐXH - Hiện trên địa bàn TP còn có 11 điểm khi xảy ra mua lớn từ lưu lượng 50mm/h đến 70mm/h sẽ xảy ra ngập úng, 19 điểm úng ngập khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộ

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ

Miền Bắc đón mưa dông dài ngày

Miền Bắc đón mưa dông dài ngày

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn tử vi, mỗi con giáp đều có một "điểm mù tài chính" riêng. Có con giáp kiếm tiền rất giỏi nhưng lại tiêu xài thiếu kiểm soát, có người quá tốt bụng nên thường xuyên chịu thiệt.

Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?

Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có tên gọi mới là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Điều này nhằm thể hiện rõ hơn quyền sở hữu cả nhà ở và tài sản trên đất. Hiện nay, thủ tục cấp sổ đỏ mới có điểm gì mới?

Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn người

Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn người

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu khí chất nổi bật, cuộc sống về sau ngày càng sung túc.

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP.

Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang tháng 4 Âm lịch, thiên tượng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, các cát tinh hội tụ mở ra giai đoạn tài vận khởi sắc cho 3 con giáp dưới đây.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự

Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.

3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc

3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc

Đời sống
Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?

Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?

Đời sống
Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Đời sống
Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top