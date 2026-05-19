Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm
GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (19/5), khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Theo VTC News, tại Quảng Ninh: khu vực phường Cửa Ông và Cẩm Phả sáng 19/5 tiếp tục mưa lớn với lượng mưa đo được vượt 200mm khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu đến nửa mét, giao thông qua đây gần như tê liệt.
Nước dâng cao tràn vào cả nhà dân, nhiều gia đình phải dùng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc. Tại nhiều tuyến phố khu vực trung tâm phường Hạ Long, Hồng Gai bị ngập 20-40cm khiến các xe di chuyển khó khăn.
Tại khai trường của Công ty than Hà Tu, đất đá bị nước mưa cuốn trôi xuống bên dưới vùi lấp ngang bánh xe tải, buộc đơn vị này phải huy động máy xúc đào bới để "giải cứu".
Tại nhiều điểm trên cung đường từ Bắc Phong Sinh đến Đồng Văn, mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất, chia cắt, hạn chế việc kết nối giao thông khu vực trung tâm tỉnh với các xã vùng cao.
Trước đó, vào ngày 17/5, do ảnh hưởng của mưa to kèm dông, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.
Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các phường, xã trong tỉnh: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức...
Dự báo đợt mưa này có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, tuyến giao thông cùng diện tích lúa, hoa màu ở các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh, với độ sâu ngập phổ biến từ 30 - 50cm. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực có nguy cơ cao cũng được cảnh báo.
Một số hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước do mưa lớn:
Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thôngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, HợiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.
12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầuĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi, mỗi con giáp đều có một "điểm mù tài chính" riêng. Có con giáp kiếm tiền rất giỏi nhưng lại tiêu xài thiếu kiểm soát, có người quá tốt bụng nên thường xuyên chịu thiệt.
Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có tên gọi mới là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Điều này nhằm thể hiện rõ hơn quyền sở hữu cả nhà ở và tài sản trên đất. Hiện nay, thủ tục cấp sổ đỏ mới có điểm gì mới?
Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn ngườiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu khí chất nổi bật, cuộc sống về sau ngày càng sung túc.
Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hộiĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thôngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phépĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP.
Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang tháng 4 Âm lịch, thiên tượng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, các cát tinh hội tụ mở ra giai đoạn tài vận khởi sắc cho 3 con giáp dưới đây.
Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tựĐời sống
GĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.