Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (19/5), khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Theo VTC News, tại Quảng Ninh: khu vực phường Cửa Ông và Cẩm Phả sáng 19/5 tiếp tục mưa lớn với lượng mưa đo được vượt 200mm khiến nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu đến nửa mét, giao thông qua đây gần như tê liệt.

Nước dâng cao tràn vào cả nhà dân, nhiều gia đình phải dùng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc. Tại nhiều tuyến phố khu vực trung tâm phường Hạ Long, Hồng Gai bị ngập 20-40cm khiến các xe di chuyển khó khăn.

Tại khai trường của Công ty than Hà Tu, đất đá bị nước mưa cuốn trôi xuống bên dưới vùi lấp ngang bánh xe tải, buộc đơn vị này phải huy động máy xúc đào bới để "giải cứu".

Hàng loạt tuyến phố trung tâm tại phường Cửa Ông và Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét khiến giao thông tê liệt, nhiều ô tô chết máy giữa đường. Ảnh: VTC News

Tại nhiều điểm trên cung đường từ Bắc Phong Sinh đến Đồng Văn, mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất, chia cắt, hạn chế việc kết nối giao thông khu vực trung tâm tỉnh với các xã vùng cao.

Trước đó, vào ngày 17/5, do ảnh hưởng của mưa to kèm dông, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các phường, xã trong tỉnh: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức...

Dự báo đợt mưa này có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, tuyến giao thông cùng diện tích lúa, hoa màu ở các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh, với độ sâu ngập phổ biến từ 30 - 50cm. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực có nguy cơ cao cũng được cảnh báo.

Một số hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước do mưa lớn:

Loạt ô tô, xe máy bị ngập ngang xe. Ảnh: VTC News

Nước tràn vào nhà dân tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân trên tuyến phố Tô Hiệu, phường Cửa Ông sử dụng bạt chặn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Mưa lớn gây ngập tại khu vực Cột 5, phường Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đường phố khu vực Cẩm Phả ngập sâu hơn nửa mét, làm nhiều ô tô chết máy giữa đường. Ảnh: VTC News

Nước sông Tài Chi dâng cao, chảy qua ngầm tràn thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Ảnh: Hữu Việt

Đường Tô Hiến Thành, phường Hồng Gai ngập nặng sáng 17/5. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngập úng tại khu vực cầu Kênh Liêm. Ảnh: Thanh Tùng

