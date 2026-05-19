Đám cưới tan nát chỉ vì một câu nói của mẹ vợ, cô dâu đứng khóc trước cửa nhà

Một đám cưới tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi chú rể bất ngờ rời đi ngay lúc chuẩn bị đón dâu. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ yêu cầu tăng thêm sính lễ của mẹ vợ vào phút chót.

Mẹ vợ bất ngờ đòi thêm sính lễ trong ngày cưới

Theo thông tin được chia sẻ, ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu thức dậy từ sớm để trang điểm và chuẩn bị mọi thứ cho khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.

Không khí trong gia đình ban đầu khá vui vẻ khi chờ nhà trai sang đón dâu.

Tuy nhiên, khi chú rể cùng gia đình xuất hiện, mẹ vợ bất ngờ thay đổi thái độ. Bà cho rằng sính lễ mà nhà trai chuẩn bị quá thấp so với những gia đình khác trong khu vực có con gái đi lấy chồng.

Không dừng lại ở việc phàn nàn, mẹ vợ còn yêu cầu phía nhà trai phải đưa thêm 60.000 tệ (khoảng 232 triệu đồng). Nếu không đáp ứng số tiền này, bà sẽ không đồng ý cho con gái theo chồng.

Yêu cầu đột ngột của mẹ vợ khiến chú rể quyết định lên xe rời đi mà không tiếp tục lễ đón dâu. Cô dâu mặc bộ váy cưới đỏ đứng trước cửa nhà, liên tục lau nước mắt vì cú sốc quá lớn. Ảnh: Sohu



Chú rể bỏ đi ngay trước giờ đón dâu

Yêu cầu đột ngột của mẹ vợ khiến chú rể vô cùng bất ngờ. Theo người thân có mặt tại hiện trường, trước đó hai gia đình đã thống nhất rõ ràng về chuyện sính lễ nên việc thay đổi vào phút cuối khiến nhà trai cảm thấy bị làm khó.

Sau một hồi tranh cãi, chú rể quyết định lên xe rời đi mà không tiếp tục lễ đón dâu. Hành động dứt khoát này khiến không khí đám cưới trở nên căng thẳng.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cô dâu mặc bộ váy cưới đỏ đứng trước cửa nhà, liên tục lau nước mắt vì cú sốc quá lớn.

Nhiều người chứng kiến cho biết cô gần như suy sụp khi chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới.

Cộng đồng mạng chỉ trích hành động của mẹ vợ

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự bất bình với cách hành xử của mẹ vợ.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đòi thêm tiền sính lễ vào đúng ngày cưới là hành động thiếu hợp lý và vô tình đẩy con gái vào tình huống đau lòng.

Không ít người cho rằng nếu thật sự nghĩ cho hạnh phúc của con, cha mẹ nên bàn bạc rõ ràng từ trước thay vì tạo áp lực tài chính cho nhà trai ngay trong ngày trọng đại.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng chú rể đã quá nóng nảy khi bỏ đi đột ngột, để cô dâu một mình đối diện với sự bẽ bàng.

Theo họ, dù mẹ vợ có hành xử chưa phù hợp thì cả hai bên vẫn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết thay vì khiến hôn lễ tan vỡ.

Sính lễ nên là sự tôn trọng thay vì gánh nặng

Câu chuyện trên tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vấn đề sính lễ trong hôn nhân.

Nhiều người cho rằng sính lễ vốn mang ý nghĩa thể hiện sự trân trọng của nhà trai dành cho cô dâu và gia đình bên vợ, không nên trở thành thước đo vật chất hay áp lực tiền bạc.

Khi các bên không tìm được tiếng nói chung, những mâu thuẫn liên quan đến sính lễ rất dễ biến ngày vui thành kỷ niệm đau buồn, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đôi trẻ.

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.

Theo Sohu