Về già mới hiểu: Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ việc ngừng làm 3 điều
GĐXH - Về già, muốn gia đình luôn hòa thuận và gắn bó, người lớn tuổi cần ghi nhớ 3 điều "không" quan trọng trong cách cư xử mỗi ngày.
Trong thực tế, có những người càng về già càng cảm thấy cô đơn, khoảng cách với con cháu ngày một xa chỉ vì những lời nói và cách ứng xử tưởng như rất bình thường.
Muốn tuổi già hạnh phúc, muốn con cháu luôn yêu thương và gần gũi, người lớn tuổi cần học cách buông bỏ một số thói quen cũ. Trong đó, có 3 điều "không" đặc biệt quan trọng, giúp giữ hòa khí gia đình và khiến con cháu luôn muốn ở cạnh.
Về già, không phán xét con cháu quá nhiều
Nhiều người lớn tuổi thường có thói quen nhận xét mọi việc theo kinh nghiệm của mình. Từ chuyện ăn mặc, cách nuôi dạy con, cách tiêu tiền cho đến việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội… tất cả đều có thể trở thành chủ đề để phê bình.
Tuy nhiên, điều mà thế hệ trẻ cần đôi khi không phải là những lời đánh giá đúng sai, mà là cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu.
Những lời phán xét lặp đi lặp lại dễ khiến con cháu cảm thấy áp lực, ngại chia sẻ và dần tạo khoảng cách với ông bà, cha mẹ.
Người lớn tuổi càng tinh tế càng hiểu rằng mỗi thế hệ đều có cách sống riêng. Thay vì trách móc hay phủ nhận quan điểm của con cháu, hãy thử lắng nghe nhiều hơn, trò chuyện nhẹ nhàng hơn.
Chỉ một câu hỏi đơn giản như: "Con thấy chuyện này thế nào?" đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều lời dạy dỗ.
Khi không phán xét, gia đình sẽ có nhiều sự đồng cảm hơn và con cháu cũng dễ mở lòng hơn với người thân.
Về già, không so sánh con cháu với người khác
Một trong những điều khiến trẻ nhỏ và cả người trưởng thành cảm thấy tổn thương nhất chính là bị đem ra so sánh.
Nhiều ông bà, cha mẹ vô tình nói những câu như: "Hồi xưa bố mẹ con giỏi hơn nhiều", "Con nhà người ta ngoan ngoãn, học giỏi hơn cháu"… mà không nhận ra điều đó đang làm giảm sự tự tin của con cháu.
Mỗi người sinh ra đều có điểm mạnh, điểm yếu và tốc độ trưởng thành khác nhau. Có đứa trẻ học giỏi, có đứa sống tình cảm, có người thành công sớm, có người nở muộn.
Nếu cứ đặt con cháu lên bàn cân với người khác, chúng sẽ dễ mang tâm lý tự ti, áp lực hoặc phản kháng.
Người lớn tuổi khôn ngoan thường chọn cách ghi nhận sự tiến bộ của con cháu thay vì chăm chăm nhìn vào thiếu sót.
Một lời động viên đúng lúc, một ánh nhìn công nhận còn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những lời trách móc.
Khi được tôn trọng và khích lệ, con cháu sẽ cảm thấy gia đình là nơi an toàn để trở về, từ đó tình cảm giữa các thế hệ cũng thêm bền chặt.
Về già, không ép buộc con cháu sống theo ý mình
Nhiều người lớn tuổi luôn nghĩ rằng mình từng trải nên mọi quyết định của mình đều đúng. Vì vậy, họ muốn con cháu nghe theo từ chuyện học hành, công việc cho đến hôn nhân, cách sống.
Dù xuất phát từ tình thương và sự lo lắng, nhưng việc áp đặt quá mức dễ khiến con cháu cảm thấy ngột ngạt. Thế hệ trẻ ngày nay có môi trường sống khác, cơ hội khác và cách suy nghĩ cũng khác trước rất nhiều.
Thay vì kiểm soát hay ép buộc, người lớn tuổi nên trở thành người đồng hành. Hãy chia sẻ kinh nghiệm bằng thái độ nhẹ nhàng, để con cháu có quyền lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Một người ông, người bà đáng quý không phải là người luôn bắt con cháu nghe lời tuyệt đối, mà là người biết lùi lại đúng lúc để con cháu trưởng thành theo cách riêng.
Sự tôn trọng và tin tưởng chính là nền tảng giúp các thế hệ trong gia đình sống hòa hợp, yêu thương nhau lâu dài.
Tuổi già hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ cách nói chuyện mỗi ngày
Nhiều người nghĩ rằng tuổi già muốn được yêu thương thì phải hy sinh thật nhiều cho con cháu. Nhưng thực tế, điều giữ cho gia đình gắn bó lâu bền lại nằm ở cách cư xử và giao tiếp hằng ngày.
Biết lắng nghe thay vì phán xét, biết động viên thay vì so sánh, biết đồng hành thay vì ép buộc, đó chính là bí quyết để người lớn tuổi giữ được sự gần gũi với con cháu.
Khi trong nhà luôn có sự thấu hiểu và tôn trọng, tuổi già sẽ không còn cô đơn, mà trở thành quãng thời gian an yên và đáng quý nhất của cuộc đời.
Bí mật khó nói của 12 con giáp nam: Người giấu 'quỹ đen', người vẫn nhớ tình cũGia đình - 32 phút trước
GĐXH - Ai cũng có những góc riêng trong lòng mà không dễ dàng chia sẻ, kể cả với người đầu gối tay ấp. Đàn ông thuộc 12 con giáp cũng vậy.
Đám cưới tan nát chỉ vì một câu nói của mẹ vợ, cô dâu đứng khóc trước cửa nhàGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày cưới tưởng chừng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, cô dâu lại bật khóc ngay trước cửa nhà khi chú rể bỏ đi vì mâu thuẫn sính lễ với mẹ vợ.
Top cung hoàng đạo nam hay 'đứng núi này trông núi nọ', yêu rồi vẫn mê cảm giác chinh phụcGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, có một số cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách thích chinh phục, dễ rung động trước cảm xúc mới lạ.
Vỡ mộng khi đón em chồng tính "tiểu thư" về ở cùngGia đình - 6 giờ trước
Ở cùng anh chị, nhưng những lúc rảnh rỗi em ấy cũng không bao giờ chịu đỡ đần anh chị việc nhà, hay trông cháu.
Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhấtChuyện vợ chồng - 19 giờ trước
GĐXH - Ngoại tình không chỉ khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn để lại những tổn thương rất khó chữa lành. Có những sự thật về ngoại tình tưởng ai cũng hiểu, nhưng chỉ người từng trải qua mới biết chúng đau lòng đến mức nào.
Sau tuổi 60, đàn ông nên tránh 4 kiểu phụ nữ này: Càng thân thiết càng dễ phát sinh rắc rốiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều đàn ông bắt đầu đối mặt với cảm giác cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn để chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nếu thiếu tỉnh táo trong các mối quan hệ tình cảm ở tuổi xế chiều, họ rất dễ rơi vào những tình huống khiến cả tinh thần lẫn tài chính bị ảnh hưởng.
3 con giáp nữ biết lo xa, giỏi giữ tiền, giúp nhà cửa luôn hưng vượngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp nữ dưới đây thường sở hữu khả năng quản lý tiền bạc khéo léo, biết tính đường dài nên càng về sau gia đình càng ổn định.
Nghỉ hưu trong cô đơn, người đàn ông ân hận vì 40 năm chỉ biết tiết kiệmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhìn lại quãng đời đã qua, ông mới cay đắng nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều trải nghiệm quý giá chỉ để tiết kiệm.
Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đếnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang tuổi già với sức khỏe sa sút, bà Nghiêm mới thấm thía nỗi cô đơn và quyết định cúi đầu xin lỗi con dâu sau nhiều năm đối xử khắt khe.
Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc đời hiếm khi bất ngờ rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, con người thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ như tâm trạng tiêu cực, các mối quan hệ rạn nứt hay dần đánh mất kỷ luật sống. Nếu nhận ra sớm và thay đổi kịp thời, nhiều biến cố hoàn toàn có thể tránh được.
Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ướcChuyện vợ chồng
GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.