Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!

Thứ hai, 07:00 09/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.

Thế nhưng, chỉ khi lâm vào cảnh đau ốm, cần người kề cận chăm sóc lúc tuổi già, ta mới bàng hoàng nhận ra: Những người không thể rời xa nhất lại không phải là những đứa con bận rộn đến mức "chẳng thấy mặt người", mà chính là 4 nhân vật dưới đây.

4 người là chỗ dựa thực sự khi tuổi già

1. Người bạn đời: Người cùng bạn đi qua giông bão

Có câu chuyện về ông Tam, 72 tuổi, chăm vợ bị tai biến nằm liệt giường. Con cái đều làm việc ở xa, mỗi năm chỉ về được đôi lần. Một mình ông lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, vệ sinh cá nhân cho vợ. Ông thở dài: "Trẻ thì chê bà ấy hay càm ràm, chỉ mong con cái thành đạt để mình được thanh thản. Giờ mới hiểu, lúc không cử động được, người ở bên cạnh vẫn chỉ là bạn đời. Con cái có hiếu đến mấy, cũng không thể bê một bát canh nóng qua điện thoại được."

Bạn đời là người hiểu bạn nhất: biết bạn thích ăn gì, biết bạn hay ho lúc nửa đêm, biết bạn đau ở đâu. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, con cái làm sao thấu hết?

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 1.

Bạn đời là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn lúc tuổi già. Ảnh minh họa


2. Anh chị em ruột thịt: Tuyến phòng thủ cuối cùng

Bà Vân có ba người em trai, từng mâu thuẫn vì phân chia tài sản mà nhiều năm không qua lại. Khi bà mắc ung thư giai đoạn cuối, con trai đang du học, con gái bận chăm con nhỏ không thể túc trực. Chính ba người em trai đã thay phiên nhau trực đêm, nấu cơm, thậm chí em dâu còn đến giúp bà lau rửa cơ thể.

Anh chị em là tuyến phòng thủ cuối cùng mà cha mẹ để lại cho bạn. Họ chảy chung một dòng máu, có chung ký ức tuổi thơ. Ở tuổi này, người thực sự nhớ và thương bạn một cách vô tư, chính là họ.

3. Hàng xóm láng giềng: "Cứu hỏa" ngay sát vách

Ông Lý sống một mình, con cái ở xa. Một lần ông bị ngã trong nhà, không thể với tới điện thoại. May nhờ bà hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu, gọi bảo vệ phá cửa đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau chuyện đó, ông mới thấm thía câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần". 

Mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp, đôi khi chính là thứ cứu mạng bạn trong khoảnh khắc sinh tử mà con cái dù có xe hơi, máy bay cũng không về kịp.

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 2.

Hàng xóm "tắt lửa tối đèn có nhau" là một trong những điểm tựa lớn trước khi con cái, người thân có thể đến giúp bạn lúc khó khăn, hoạn nạn. Ảnh minh họa


4. Người điều dưỡng/người giúp việc: Chỗ dựa của sinh hoạt hằng ngày

Nhiều người nghĩ bỏ tiền thuê người giúp việc thì mình là chủ, có quyền quát tháo, lạnh nhạt. Nhưng khi người giúp việc tốt xin nghỉ, người mới đến không hiểu thói quen, nấu ăn không hợp vị, lật người không đúng cách khiến người bệnh đau đớn, lúc đó mới thấy một người chăm sóc tận tâm đáng quý đến nhường nào.

Họ là người sát sao với tình trạng sức khỏe của bạn nhất hằng ngày. Đối xử tử tế với họ, họ sẽ dùng cái tâm để chăm sóc bạn.

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa


Trân trọng những người ngay cạnh bên

Cả đời người, tuổi trẻ bận kiếm tiền, trung niên bận lo cho con cái, đến già mới phát hiện ra những người thực sự ở bên mình lại là những người ta từng coi là "hiển nhiên". Họ không cần bạn nuôi, không cần bạn lo lắng, nhưng lại là người kéo bạn dậy lúc bạn bất lực nhất.

Vì thế, hãy tử tế với bạn đời, thân thiết với anh chị em, hòa nhã với hàng xóm và khách khí với người chăm sóc mình. Tuổi già tỉnh ngộ ra mới thấy: Người cần trân trọng nhất, thực ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh.

Để giữ gìn 4 mối quan hệ quan trọng trên, hãy áp dụng quy tắc "Dừng lại 3 giây" trước khi định buông lời trách móc hay phê bình:

Giây thứ 1: Tự hỏi: "Lời này nói ra có làm tổn thương lòng tự trọng của họ không?"

Giây thứ 2: Tự hỏi: "Nếu mình ở vị trí của họ, mình có muốn nghe lời này không?"

Giây thứ 3: Chuyển đổi: Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời cảm ơn hoặc góp ý nhẹ nhàng.

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 4.Về già mới thấm: 3 chỗ dựa tưởng vững chắc nhưng lại hóa mong manh

GĐXH - Về già, nhiều người ngỡ ngàng nhận ra những mối quan hệ vốn tưởng khăng khít bỗng trở nên lỏng lẻo. Hiện tượng "ba không thân, ba không dựa" không phải là sự vô tình của số phận, mà là kết quả tất yếu của sự biến đổi xã hội và thực tế nhân sinh.

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 5.Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời: Đỉnh cao của sự im lặng đúng lúc

GĐXH - Bạn đã bao giờ rơi vào khoảnh khắc bị đồng nghiệp hiểu lầm nhưng không biết phải giải thích sao cho vừa, hay khi đối diện với cơn thịnh nộ của người thân, bạn định nói rồi lại thôi?

Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái! - Ảnh 6.Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không phải giàu hay nghèo, đạt được 5 điều này mới là phúc khí lớn nhất

GĐXH - Hóa ra, thước đo hạnh phúc ở tuổi nghỉ hưu chưa bao giờ là mức lương hưu cao hay thấp, cũng chẳng phải những chuyến du lịch sang chảnh, mà nằm ở những giá trị "ngầm" mà không phải gia đình nào cũng có được.

