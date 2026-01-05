4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

4 kiểu người nên tránh kết giao nếu không muốn tự chuốc thiệt thòi

Trong cuộc sống, không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Video trong bài này sẽ chỉ ra 4 kiểu người nên tránh kết giao, bởi càng thân thiết càng dễ bị ảnh hưởng tiêu cực về tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ xung quanh.

Việc nhận diện sớm những kiểu người nên tránh trong cuộc sống giúp mỗi người biết giữ khoảng cách đúng lúc, bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, bền vững hơn.

(Hình ảnh trong video chỉ mang tính chất minh hoạ)

