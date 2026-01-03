Mới nhất
Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Thứ bảy, 13:36 03/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ một điều chỉnh trong suy nghĩ cũng đủ để cuộc sống nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn. 3 suy nghĩ dưới đây có thể là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn.

Tại sao thay đổi tư duy sẽ dễ dàng đưa bạn đến thay đổi cuộc sống?

Voltaire (tên thật François-Marie Arouet) là một nhà văn, triết gia, nhà sử học người Pháp, ông nổi tiếng với việc đấu tranh mạnh mẽ cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo qua những tác phẩm sắc sảo như Candide, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng châu Âu và các cuộc cách mạng sau này. Ông từng nói: "Mọi người có quyền suy nghĩ, nhưng ít ai sử dụng quyền này".

Điều này nhấn mạnh rằng sự thay đổi trong cuộc sống không nhất thiết phải đến từ những quyết định lớn, mà bắt đầu từ việc điều chỉnh cách suy nghĩ hằng ngày. Khi con người thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và dám nhìn nhận trách nhiệm cá nhân, họ sẽ chủ động hơn trong việc cải thiện bản thân. Bên cạnh đó, việc chấp nhận thay đổi giúp mỗi người không bị mắc kẹt trong nỗi sợ thất bại, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới. Cuối cùng, tập trung vào những điều có thể kiểm soát giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn, giảm áp lực và từng bước xây dựng một cuộc sống tích cực, bền vững hơn theo thời gian.

GĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.

