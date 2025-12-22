Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

4 loại quả 'càng hấp càng bổ', mẹ học ngay bí kíp của bác sĩ để cả nhà 'bụng ấm, phổi êm' suốt mùa lạnh

Thứ hai, 12:33 22/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mùa đông gió lạnh, cầm quả cam hay quả táo lạnh ngắt lên ăn mà thấy "rét cả ruột". Thế nhưng, chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút theo lời khuyên của bác sĩ Đông y, trái cây không chỉ trở nên ngọt ngào, ấm áp hơn mà còn biến thành những bài thuốc dưỡng sinh tuyệt vời cho cả gia đình.

Có ai như tôi không, cứ đến mùa đông là lười ăn trái cây kinh khủng. Nghĩ đến cảm giác cắn miếng táo, miếng lê lạnh buốt tê cả răng, trôi xuống đến đâu lạnh ruột đến đấy là lại rùng mình. Ăn xong nhiều khi bụng dạ cứ râm ran khó chịu, tiêu hóa kém hẳn đi. Chuyện cứ thế cho đến khi bà cô ruột tôi - một bác sĩ Đông y lâu năm ghé chơi và "chỉnh" ngay thói quen ăn uống của cả nhà. Cô bảo: "Trời lạnh thì người cũng phải nương theo trời. Trái cây tính hàn, đông này muốn ăn ngon, bổ mà không hại tỳ vị thì nhất định phải mang đi... hấp!". Nghe thì lạ tai, nhưng thử rồi mới thấy đây chính là "chân ái" của mùa đông mọi người ạ.

Thú thật, ban đầu nghe đến chuyện "mang trái cây đi hấp", tôi cũng bán tín bán nghi. Trong đầu cứ mặc định trái cây là phải ăn tươi mới tốt, nấu lên thì còn gì là vitamin? Nhưng rồi, nhìn ánh mắt chắc nịch của cô, cộng với cái bụng đang "biểu tình" vì lạnh, tôi quyết định thử một phen. Và kết quả? Một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới mẻ khiến cả nhà tôi từ già đến trẻ đều mê mẩn suốt mấy tháng nay. Hôm nay, tôi xin chép chia sẻ lại những lời gan ruột và công thức "vàng" mà cô tôi đã truyền dạy, hy vọng sẽ giúp căn bếp của các chị em thêm phần ấm áp trong những ngày gió mùa này.

4 loại quả


Vì sao mùa đông nên làm thân với "trái cây hấp"?

Cô tôi giải thích cặn kẽ thế này, nghe xong là thấy thấm thía ngay. Phần lớn các loại trái cây chúng ta hay ăn đều có tính hàn hoặc lương (mát). Mùa hè ăn thì giải nhiệt, nhưng mùa đông cơ thể cần tích trữ năng lượng và giữ ấm, nếu cứ nạp đồ lạnh vào liên tục sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho tỳ vị (dạ dày và lá lách). Việc hấp chín trái cây chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.

Nhiệt độ cao không chỉ làm giảm bớt tính hàn, giúp người già, trẻ nhỏ hay những ai bụng yếu ăn vào thấy êm ru, mà còn giúp làm mềm chất xơ. Điều kỳ diệu là khi được làm nóng, lớp vỏ tế bào của trái cây vỡ ra, giúp các dưỡng chất quý giá dễ dàng thẩm thấu và cơ thể hấp thu trọn vẹn hơn. Chưa kể, hương vị của trái cây khi hấp lên thực sự là một chân trời mới: Ngọt đậm đà hơn, thơm dìu dịu và cái cảm giác ấm nóng lan tỏa từ khoang miệng xuống dạ dày thực sự rất dễ chịu, như một liều thuốc an thần tự nhiên vậy.

Dưới đây là 4 "gương mặt vàng" trong làng trái cây hấp mà cô tôi khuyên nên có trong thực đơn mùa đông:

1. Cam hấp muối: "Khắc tinh" của những cơn ho dai dẳng

Đây là món đầu tiên tôi thử và hiệu quả của nó khiến tôi kinh ngạc. Mùa đông trẻ con hay ho hắng, thay vì vội vàng dùng thuốc, mẹ hãy thử làm món này.Cách làm đơn giản vô cùng: Chọn quả cam tươi, rửa thật sạch vỏ (tốt nhất là ngâm nước muối loãng). Cắt ngang phần chóp khoảng 1/4 quả tạo thành cái nắp. Rắc một chút muối tinh lên phần thịt cam hở ra, dùng đũa chọc nhẹ vài cái cho muối thấm sâu vào trong tép. Đậy "nắp" cam lại, đặt vào bát sành rồi hấp cách thủy khoảng 15 phút sau khi nước sôi.

Khi lấy ra, mùi tinh dầu cam thơm lừng cả gian bếp. Bạn hãy ăn hết phần tép cam ấm nóng và quan trọng nhất là uống hết phần nước cốt tiết ra ở đáy bát. Vị mặn ngọt hòa quyện, ấm sực, giúp làm dịu cổ họng, tiêu đờm cực tốt. Nhà tôi ai chớm ho là làm ngay món này, vừa ngon miệng lại vừa nhanh khỏi.

4 loại quả
4 loại quả

2. Lê chưng đường phèn: "Bảo bối" dưỡng phổi, nhuận phế

Lê vốn được mệnh danh là "nước khoáng thiên nhiên", nhưng lê sống tính lạnh, ăn nhiều dễ lạnh bụng. Khi chưng lên, nó chuyển mình thành món tráng miệng thanh tao giúp nhuận phế, trừ ho khan rất hay. Bạn hãy khoét bỏ phần lõi hạt của quả lê (giữ nguyên vỏ vì vỏ lê rất tốt), tạo thành một cái chén nhỏ. Thêm vài viên đường phèn, vài hạt kỷ tử đỏ mọng (có thể thêm lát gừng hoặc xuyên bối mẫu nếu muốn tăng hiệu quả trị ho). Đậy nắp lê lại và hấp khoảng 30 phút cho đến khi thịt lê trong veo, mềm mại.

Xúc một miếng lê mềm tan trong miệng, húp một ngụm nước lê ngọt thanh, cảm giác như mọi khô hanh, ngứa rát trong cổ họng đều được xoa dịu tức thì. Món này đặc biệt tốt cho những ngày thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp.

4 loại quả
4 loại quả

3. Táo hấp: "Bác sĩ" chữa lành đường ruột

Ít ai biết rằng quả táo quen thuộc khi nấu chín lại là "thần dược" cho tiêu hóa. Pectin trong táo khi được gia nhiệt sẽ tăng khả năng hấp thụ, giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ cực tốt cho cả hai chiều: vừa cầm tiêu chảy nhẹ, vừa giảm táo bón. Tôi thường gọt vỏ, bỏ hạt, cắt táo thành miếng cau vừa ăn rồi hấp khoảng 10-15 phút. Miếng táo hấp xong chuyển màu vàng nhạt, dẻo dẻo, ngọt lịm tim. Món này bọn trẻ con nhà tôi mê tít vì ăn giống như kẹo dẻo tự nhiên, lại giúp bụng dạ "nhẹ tênh", ăn uống ngon miệng hơn hẳn.

4 loại quả
4 loại quả

4. Chuối hấp: Cứu tinh cho chứng táo bón

Chuối cũng là loại quả tính hàn, nhiều người bụng yếu ăn chuối sống dễ bị đầy hơi. Nhưng chuối hấp thì khác hẳn, tính hàn chuyển thành ôn hòa. Chỉ cần lột vỏ, cắt khúc và hấp trong vòng 8-10 phút. Chuối hấp nóng hổi có vị ngọt đậm hơn hẳn chuối tươi, mềm mại và thơm nức mũi. Món ăn dân dã, rẻ tiền này lại là trợ thủ đắc lực giúp nhuận tràng, thông tiện, cực kỳ phù hợp với người lớn tuổi trong những ngày đông ít vận động.

4 loại quả
4 loại quả

Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta "tẩy chay" trái cây tươi. Nhưng trong những ngày đông giá rét này, việc đan xen những món trái cây hấp vào thực đơn tráng miệng là một cách yêu chiều cơ thể đầy tinh tế. Đó là cách chúng ta lắng nghe dạ dày, nương tựa vào thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu.

Một bát lê chưng ấm áp buổi tối, hay một đĩa táo hấp dẻo thơm buổi chiều, tin tôi đi, hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều giản dị, mộc mạc như thế thôi. Mùa đông này, bạn hãy thử bật bếp lên và cảm nhận sự diệu kỳ của những thức quả quen thuộc này nhé!

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Có nhiều loại thuốc chữa nhiệt miệng, song chế độ ăn lành mạnh phù hợp cũng sẽ giúp bạn nhanh khỏi nhiệt miệng hơn, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh tái phát.

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo cho đôi mắt khỏe mạnh, cơ thể cần một số chất dinh dưỡng như vitamin A và C, axit béo omega-3, chất chống oxy hóa... Sau đây là những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên.

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Ăn - 8 giờ trước

Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.

Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ Việt

Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ Việt

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, việc thêm loại rau này vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Ho có đờm không nên uống gì?

Ho có đờm không nên uống gì?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc tìm hiểu ho có đờm nên uống gì, mỗi người cũng cần biết đâu là những thức uống có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và cản trở quá trình phục hồi. Hãy đọc bài viết sau để biết một số loại đồ uống cần tránh khi bị ho có đờm.

Có nên dùng nước luộc thịt để nấu canh?

Có nên dùng nước luộc thịt để nấu canh?

Ăn - 1 ngày trước

Rất nhiều người thường xuyên dùng nước luộc thịt để nấu canh nhưng vẫn không hết băn khoăn, làm như vậy có tốt, có đúng cách hay không.

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.

Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?

Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Khi bị ho có đờm kéo dài không khỏi hoặc ho có đờm màu sắc khác thường, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, điều trị. Tùy vào tình trạng bệnh mà người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số loại thức uống có trong bài sau.

Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ em

Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ em

Ăn - 2 ngày trước

Nếu bạn cũng muốn dễ dàng chuẩn bị một món ăn tại nhà mà cả gia đình đều thích, tôi thực sự khuyên bạn nên thử món này.

Xem nhiều

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Ăn

GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn
Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn
Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Ẩm thực 360
Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top