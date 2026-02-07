Loại quả Việt bề ngoài xanh lét, sần sùi lại là 'vàng xanh' cả thế giới săn lùng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả
GĐXH - Nhờ tác dụng ổn định đường huyết, thực phẩm này góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.
Kiểm soát đường huyết
Chất xơ trong đậu rồng còn có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Cơ chế này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhờ tác dụng ổn định đường huyết này, đậu rồng góp phần phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt lượng đường trong máu còn giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận, mù lòa...
Tốt cho tim mạch, ngăn ngừa thiếu máu
Đậu rồng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ thành mạch máu. Bên cạnh đó, hàm lượng kali dồi dào trong đậu rồng giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
Loại quả này còn là nguồn cung cấp sắt dồi dào, một khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản sinh hồng cầu. Bổ sung đủ sắt giúp cơ thể vận chuyển oxy hiệu quả đến các cơ quan, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và sức sống.
Món ngon với đậu rồng
