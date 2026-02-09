Phở Tư Lùn Ấu Triệu bị xử phạt

Quán phở Tư Lùn nổi tiếng với nước dùng đục, béo. Ảnh: Thụy Trang.

UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa công bố danh sách các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn từ ngày 1/1-31/1.

Trong danh sách này có quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu. Cơ sở bị xử phạt 4 triệu đồng do "bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh".

Phở Tư Lùn là quán phở lâu năm ở phố cổ Hà Nội. Khác với phần lớn quán phở truyền thống sử dụng nước dùng trong, phở tại đây có nước dùng đục, béo.

Theo giới thiệu, mỗi nồi nước dùng được ninh từ xương bò và thịt bò liên tục từ khoảng 5h sáng hôm trước đến 6h sáng hôm sau mới bán. Xương ống được đập hai đầu để tủy dễ tiết ra trong quá trình ninh, phần thịt và gân bám quanh xương không lọc quá kỹ nhằm tạo vị ngọt và độ béo. Nước dùng không sử dụng quế, hồi mà gia giảm bằng nước mắm ngon và gừng nướng.

Chủ quán cho biết mỗi ngày đều dậy từ 3h sáng để chuẩn bị nguyên liệu, rửa hành, rau và thái thịt. Phần gầu được thái tay hoàn toàn, các miếng cắt đều. Thịt bò tươi được thái bằng máy, nhưng trước khi phục vụ món phở tái, thịt được dùng dao đập dập, miết mỏng rồi xếp vào bát, chan nước dùng đang sôi.

Giá phở chín tại quán là 55.000 đồng/bát, phở tái 65.000 đồng. Các bát đặc biệt theo yêu cầu có mức giá khác nhau. Quán mở cửa từ 6h30-10h hàng ngày, thực đơn chính gồm phở tái, chín, nạm gầu và sốt vang.

Năm 2023, phở Ấu Triệu được Michelin trao giải Bib Gourmand, hạng mục quán ăn ngon với giá cả phải chăng.

Thực khách tự xếp ghế nhựa, bê phở và ngồi ăn ngoài vỉa hè hoặc ở quán cà phê bên cạnh trên phố Ấu Triệu. Ảnh: Thụy Trang.

Ngoài quán phở Tư Lùn, danh sách công bố còn có 13 cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ khác trên nhiều tuyến phố thuộc phố cổ và lân cận, chủ yếu tại những nơi tập trung đông du khách, mật độ hàng quán cao.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận các lỗi phổ biến gồm: khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; cống rãnh thoát nước không được che kín; thiếu dụng cụ thu gom, chứa rác thải hợp vệ sinh; thực phẩm bày bán hoặc bảo quản trên thiết bị không đạt yêu cầu; nhân viên chế biến không tuân thủ quy định về bảo hộ như đeo găng tay, khẩu trang, mũ che tóc.

Một trường hợp vi phạm nghiêm trọng liên quan đến điều kiện bảo quản thực phẩm, thiếu thiết bị kiểm soát nhiệt độ và giá kệ theo quy định.

Mức xử phạt đối với các cơ sở vi phạm dao động từ khoảng 1,5 triệu đồng đến gần 60 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ sai phạm. Phần lớn cơ sở bị phạt ở mức vài triệu đồng do vi phạm các điều kiện vệ sinh cơ bản, trong khi trường hợp nặng nhất bị xử phạt cao do không đáp ứng các yêu cầu then chốt về bảo quản thực phẩm.



