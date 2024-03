4 thay đổi 'nhỏ nhưng có võ' giúp triệt tiêu mỡ bụng

4 thói quen khiến mãi không giảm cân Bật đèn khi ngủ, vừa ăn vừa làm việc, lười uống nước đều có thể trở thành lý do phá hỏng nỗ lực giảm cân, giữ dáng.

1. Đi bộ trước khi ăn sáng

Đi bộ buổi sáng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng.

Trước khi ăn sáng, hãy dành 15 - 20 phút để đi bộ ngoài trời hoặc trên máy chạy bộ trong nhà. Vận động trước khi ăn giúp tăng tốc độ trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa, đặc biệt là ở vùng bụng.

2. Ăn bữa sáng giàu chất xơ

Một số người chọn cách bỏ qua bữa sáng để giảm cân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách này có thể không giúp giảm mỡ bụng vì khi đói, bạn dễ ăn nhiều hơn vào các bữa còn lại trong ngày và có xu hướng lựa chọn thực phẩm nhiều dầu mỡ, chất béo để làm năng lượng dự trữ. Nên ăn bữa sáng lành mạnh, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, rau xanh, trái cây tươi... để loại bỏ mỡ bụng dễ dàng hơn.

3. Thêm chanh tươi vào nước lọc

Nghiên cứu chỉ ra thêm vài lát chanh tươi vào nước lọc cũng có thể tăng hiệu quả giảm mỡ thừa. Hàm lượng cao vitamin C và các chất chống oxy hóa trong chanh giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố, đào thải mỡ thừa hiệu quả.

4. Cắt giảm carbs tinh chế

Cắt giảm carbs tinh chế là yếu tố quan trọng để giảm mỡ bụng.

Carbs tinh chế là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thúc đẩy cảm giác no trong thời gian ngắn, chỉ khoảng một giờ. Mì, bánh mì, khoai tây chiên, bánh rán, nước tăng lực... là những thực phẩm chứa carbs tinh chế. Những thực phẩm này chứa nhiều calo và không có giá trị dinh dưỡng.

Carbs tinh chế có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu một cách nhanh chóng và chúng có tác động ngắn hạn đến cảm giác no. Các loại carbs tinh chế có xu hướng kích thích các enzym, hình thành chất béo trung tính, khi này các tế bào chất béo sẽ giải phóng các axit béo tự do và kích hoạt tín hiệu viêm. Khi cơ thể bạn thường xuyên bị căng thẳng với mức độ viêm cao, nó sẽ tích trữ lượng calo bạn tiêu thụ trong thực phẩm dưới dạng chất béo. Do đó, cắt giảm carbs tinh chế là yếu tố quan trọng để giảm mỡ bụng.