43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026

Thứ ba, 15:43 24/03/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường khác nhau

Sở hữu chứng chỉ IELTS vẫn là "tấm vé vàng" giúp sĩ tử 2K8 bứt phá trong kỳ tuyển sinh Đại học 2026. Tuy nhiên, mỗi trường Đại học lại có một bảng quy đổi điểm và điều kiện xét tuyển riêng biệt.

Theo bảng quy đổi được công bố, nhiều trường đại học có mức quy đổi khá cao. Ở nhiều trường, IELTS từ 5.5 - 6.0 có thể được quy đổi từ 8 - 9 điểm, trong khi IELTS từ 7.0 trở lên thường được quy đổi tối đa 10 điểm môn tiếng Anh.

Nhiều trường quy định IELTS 6.5 quy đổi 10 điểm như: Đại học Thương mại, Đại học Thăng Long, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Điện lực, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh.

IELTS 7.0 trở lên, nhiều trường cho thí sinh điểm 10 như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thăng Long, Đại học Văn Lang, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Xây dựng, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế…

43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026. Ảnh minh họa: TL

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới quy định, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ vừa để quy đổi điểm vừa để cộng điểm ưu tiên, nhằm tránh việc một lợi thế được tính nhiều lần trong quá trình xét tuyển.

Năm ngoái, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.

Dưới đây là tổng hợp chi tiết mức quy đổi điểm IELTS tại các trường đại học:

STT

Trường

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5-9

1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7

8

9

9,5

10

10

10

10

2

Đại học Bách khoa Hà Nội

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

3

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10

4

Đại học Nguyễn Tất Thành

8

8

9

9

9

9,5

9,5

10

10

5

Đại học Thương mại

10/0,5

10/1

10/1,5

10/2

10/2,5

10/2,5

10/2,5

10/2,5

6

Đại học Thăng Long

8,5

9

9,5

10

10

10

10

10

7

Đại học Mở TP.HCM

7

8

9/0,5

10/0,5

10/1

10/1,5

10/1,5

10/2

8

Đại học Văn Lang

6

7

8

9

9,5

10

10

10

10

9

Đại học Y Dược - Đại học Huế

8,5

9

9,5

10

10

10

10

10

10

Đại học Nha Trang

6

7

8

9

10

10

10

10

11

Đại học Bách khoa TP.HCM

8

8,5

9

9,5

10

10

12

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

13

Học viện Hành chính và Quản trị công

8

8,5

9

9,5

10

10

10

14

Đại học Lâm nghiệp

8,5

9

9,5

9,75

10

10

10

10

15

Đại học Điện lực

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

10

16

Đại học CMC

8

8,5

9

9,25

9,5

9,75

10

10

17

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

18

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7

8

9

10

10

10

10

10

10

19

Học viện Phụ nữ Việt Nam

7

8

9

9,5

10

10

10

10

20

Đại học Kinh tế Quốc dân

8

8,5

9

9,5

10

10

10

21

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9

9,5

10

10

10

10

10

22

Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát)

8,5

8,75

9,25

9,5

10

10

23

Đại học Tài chính quản trị kinh doanh

9

9,25

9,5

9,75

10

10

10

10

10

24

Đại học Xây dựng Hà Nội

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

25

Đại học Ngoại thương

8,5

9

9,5

10

10

26

Đại học Hạ Long

7,5

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10

10

27

Đại học Yersin Đà Lạt

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

10

28

Đại học Nam Cần Thơ

8,5

9

9,5

19

10

10

10

10

29

Đại học Hồng Đức

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

30

Đại học Phenika

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

31

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

8

8,5

9

9,5

10

10

10

10

32 - 43

12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

8

8,5

9,0

9,5

10

10

10

Nguồn: VTC News

Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 1.600, tăng 750 chỉ tiêu so với năm ngoái, quy đổi IELTS từ mức 5.0.

10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinh10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinh

Theo đề án tuyển sinh năm 2026 đã công bố, bằng IELTS từ 5.0 được chấp nhận và quy đổi điểm ở nhiều trường đại học, nhưng mức quy đổi khá chênh lệch.

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Những buổi học tiếng Anh ở một số điểm trường vùng cao Nghệ An thường xuyên bị ngắt quãng. Khi thì mất mạng, khi thì cô gọi mà trò không nghe, có lúc cả lớp chỉ nhìn nhau qua màn hình tivi.

Giáo dục - 10 giờ trước

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng dành cho thí sinh muốn tham dự tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân 2026.

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, muốn vào tuyển sinh vào trường trung cấp Công an nhân dân cần nắm bắt những thông tin gì? Dưới đây là phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an năm 2026.

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Để các thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những phương thức tuyển sinh và danh sách các trường Công an nhân dân (CAND) để các thí sinh tham khảo.

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.

Giáo dục - 5 ngày trước

Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

Giáo dục - 5 ngày trước

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, có sự việc học sinh lớp 7 của trường uống thuốc trừ sâu, nhập viện nhưng may mắn sức khỏe đã ổn định. Sự việc không do bạo lực học đường.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
