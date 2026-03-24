43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.
Mức quy đổi điểm IELTS của các trường khác nhau
Sở hữu chứng chỉ IELTS vẫn là "tấm vé vàng" giúp sĩ tử 2K8 bứt phá trong kỳ tuyển sinh Đại học 2026. Tuy nhiên, mỗi trường Đại học lại có một bảng quy đổi điểm và điều kiện xét tuyển riêng biệt.
Theo bảng quy đổi được công bố, nhiều trường đại học có mức quy đổi khá cao. Ở nhiều trường, IELTS từ 5.5 - 6.0 có thể được quy đổi từ 8 - 9 điểm, trong khi IELTS từ 7.0 trở lên thường được quy đổi tối đa 10 điểm môn tiếng Anh.
Nhiều trường quy định IELTS 6.5 quy đổi 10 điểm như: Đại học Thương mại, Đại học Thăng Long, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Điện lực, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh.
IELTS 7.0 trở lên, nhiều trường cho thí sinh điểm 10 như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thăng Long, Đại học Văn Lang, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Xây dựng, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới quy định, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.
Ngoài ra, Bộ cũng quy định thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ vừa để quy đổi điểm vừa để cộng điểm ưu tiên, nhằm tránh việc một lợi thế được tính nhiều lần trong quá trình xét tuyển.
Năm ngoái, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.
Dưới đây là tổng hợp chi tiết mức quy đổi điểm IELTS tại các trường đại học:
|
STT
|
Trường
|
4,5
|
5
|
5,5
|
6
|
6,5
|
7
|
7,5
|
8
|
8,5-9
|
1
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
7
|
8
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
2
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
3
|
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
7
|
7,5
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
4
|
Đại học Nguyễn Tất Thành
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9,5
|
9,5
|
10
|
10
|
5
|
Đại học Thương mại
|
10/0,5
|
10/1
|
10/1,5
|
10/2
|
10/2,5
|
10/2,5
|
10/2,5
|
10/2,5
|
6
|
Đại học Thăng Long
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
7
|
Đại học Mở TP.HCM
|
7
|
8
|
9/0,5
|
10/0,5
|
10/1
|
10/1,5
|
10/1,5
|
10/2
|
8
|
Đại học Văn Lang
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
9
|
Đại học Y Dược - Đại học Huế
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Đại học Nha Trang
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
Đại học Bách khoa TP.HCM
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
12
|
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
13
|
Học viện Hành chính và Quản trị công
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
14
|
Đại học Lâm nghiệp
|
8,5
|
9
|
9,5
|
9,75
|
10
|
10
|
10
|
10
|
15
|
Đại học Điện lực
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
16
|
Đại học CMC
|
8
|
8,5
|
9
|
9,25
|
9,5
|
9,75
|
10
|
10
|
17
|
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
18
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
19
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
7
|
8
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
20
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
21
|
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
22
|
Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát)
|
8,5
|
8,75
|
9,25
|
9,5
|
10
|
10
|
23
|
Đại học Tài chính quản trị kinh doanh
|
9
|
9,25
|
9,5
|
9,75
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
24
|
Đại học Xây dựng Hà Nội
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
25
|
Đại học Ngoại thương
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
26
|
Đại học Hạ Long
|
7,5
|
7,5
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
27
|
Đại học Yersin Đà Lạt
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
28
|
Đại học Nam Cần Thơ
|
8,5
|
9
|
9,5
|
19
|
10
|
10
|
10
|
10
|
29
|
Đại học Hồng Đức
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
30
|
Đại học Phenika
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
31
|
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
|
8
|
8,5
|
9
|
9,5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
32 - 43
|
12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
|
8
|
8,5
|
9,0
|
9,5
|
10
|
10
|
10
Nguồn: VTC News
