48 tuổi mới nhận ra: 3 thói quen âm thầm “làm mệt” tuyến tiền liệt, nhiều nam giới vẫn lặp lại mỗi ngày
GĐXH - "Tôi năm nay 48 tuổi, làm văn phòng đã hơn hai chục năm. Công việc nhiều áp lực khiến tôi quen với việc thức khuya, uống trà đặc để tỉnh táo và gần như ngồi lì trước máy tính suốt cả ngày.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi cơ thể bắt đầu “lên tiếng”. Ban đầu là cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới, sau đó là việc phải dậy đi tiểu 2–3 lần mỗi đêm. Có hôm đứng rất lâu nhưng dòng tiểu yếu, cảm giác chưa đi hết.
Khi đi khám, tôi khá bất ngờ khi bác sĩ kết luận có dấu hiệu tăng sinh nhẹ tuyến tiền liệt. Điều khiến tôi “giật mình” hơn là những thói quen tưởng vô hại hằng ngày lại chính là yếu tố âm thầm tác động đến sức khỏe"
Đây là chia sẻ của một bệnh nhân tại một phòng khám. Nhưng đó không phải là vấn đề riêng tư của một hai người.
Rất nhiều nam giới trung niên thường nghĩ các vấn đề về tuyến tiền liệt là chuyện “của tuổi già”. Nhưng theo các chuyên gia, lối sống mới là yếu tố quyết định lớn.
Các bác sĩ đã chia sẻ rằng có 3 thói quen cực kỳ phổ biến, nếu kéo dài nhiều năm, có thể làm tăng nguy cơ viêm hoặc phì đại tuyến tiền liệt.
1. Thức khuya kéo dài
Thức khuya là điều nhiều nam giới từng xem là “bình thường” vì công việc. Nhưng thực tế, việc này có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể.
Khi nhịp sinh học bị đảo lộn, quá trình phục hồi và điều hòa hormone bị gián đoạn. Lâu dài, điều này có thể khiến tuyến tiền liệt hoạt động kém ổn định hơn.
Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới duy trì thói quen thức khuya trong thời gian dài có nguy cơ gặp vấn đề về tuyến tiền liệt cao hơn đáng kể so với người ngủ nghỉ điều độ.
2. Ngồi lâu, ít vận động
Những người làm văn phòng gần như “dính” vào ghế 6–8 tiếng mỗi ngày, thậm chí hơn. Đây là thói quen tưởng vô hại nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến vùng sàn chậu.
Việc ngồi lâu gây chèn ép mạch máu, làm giảm lưu thông đến khu vực này, trong đó có tuyến tiền liệt. Khi máu lưu thông kém, nguy cơ viêm hoặc ứ trệ sẽ tăng lên.
Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng nam giới ngồi quá lâu mỗi ngày có tỷ lệ gặp các triệu chứng tiểu tiện bất thường cao hơn rõ rệt.
3. Ăn mặn, ăn cay thường xuyên
Nhiều nam giới vốn thích ăn đậm đà, đặc biệt là đồ cay và các món nhậu. Nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết đây cũng là yếu tố khiến tuyến tiền liệt dễ bị kích thích.
Thực phẩm quá mặn hoặc cay có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Khi kéo dài, chúng có thể khiến các triệu chứng viêm tuyến tiền liệt dễ tái phát hơn.
Đây là thói quen rất phổ biến, đặc biệt ở nam giới trung niên – những người thường xuyên tụ tập, ăn uống thất thường.
Tình dục tuổi trung niên: Vì sao chung giường mà ngày càng thấy xa nhau?Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít cặp vợ chồng trung niên chia sẻ một cảm giác rất khó gọi tên: họ vẫn ngủ cạnh nhau mỗi đêm, vẫn cùng một mái nhà, nhưng lại thấy xa nhau hơn bao giờ hết. Không có cãi vã lớn. Không có biến cố rõ ràng. Chỉ là sự im lặng kéo dài – và cảm giác “thiếu một điều gì đó” mà không biết bắt đầu từ đâu.
Kỹ năng phòng the cần được học lại ở tuổi trung niên?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 20–30, tình dục đến một cách tự nhiên. Không cần chuẩn bị, không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể và cảm xúc gần như “tự hiểu” nhau. Nhưng sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra một sự thật khó nói: “chuyện ấy” không còn diễn ra như trước.
Hiểu rõ cách tránh thai, nàng yên tâm tận hưởng chuyện 'yêu'Phòng the - 3 ngày trước
Giữa những bận rộn và đam mê tuổi trẻ, việc chủ động nắm rõ các biện pháp tránh thai là cực kỳ quan trọng với các bạn nữ. Vì không chỉ giúp các nàng yên tâm trải nghiệm chuyện "yêu", mà còn hạn chế mọi rủi ro có thể xảy đến cho sức khỏe và tương lai của mình.
Sau tuổi 40, ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?Phòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Không ít cặp vợ chồng trung niên chia sẻ một cảm giác rất khó gọi tên: họ vẫn ngủ cạnh nhau mỗi đêm, vẫn cùng một mái nhà, nhưng lại thấy xa nhau hơn bao giờ hết.
Tình dục tuổi trung niên trong xã hội hiện đại: Cởi mở hơn, nhưng có thật sự hạnh phúc hơn?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - So với trước đây, tình dục không còn là chủ đề cấm kỵ. Người ta nói về nó nhiều hơn, cởi mở hơn, thậm chí xem đó là một phần quan trọng của chất lượng cuộc sống. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: khi xã hội ngày càng cởi mở, đời sống tình dục của các cặp đôi trung niên có thực sự hạnh phúc hơn?
Vì sao hôn nhân trung niên dễ 'lệch nhịp'?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, không ít cặp vợ chồng rơi vào một tình huống khó nói: một người vẫn còn nhu cầu gần gũi, trong khi người kia lại dần trở nên thờ ơ. Sự “lệch nhịp” này không ồn ào như những mâu thuẫn lớn, nhưng lại đủ âm ỉ để tạo ra khoảng cách – thứ nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ lâu dài.
Sau mãn kinh, 'chuyện ấy' có thật sự kết thúc? Sự thật nhiều phụ nữ chưa từng được nói thẳngPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của không ít người, mãn kinh đồng nghĩa với việc khép lại đời sống tình dục của phụ nữ. Khi kinh nguyệt dừng lại, khi cơ thể thay đổi, “chuyện ấy” dường như cũng lặng lẽ rút lui. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.
Sau tuổi 40, 'chuyện ấy' mặn nồng hay không, không chỉ nằm trong phòng ngủPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên bắt đầu lo lắng về sự thay đổi trong đời sống tình dục. Họ tìm kiếm nguyên nhân ở hormone, ở tâm lý, thậm chí ở mối quan hệ. Nhưng có một yếu tố rất “đời”, rất gần lại thường bị bỏ qua: cách chúng ta ăn và cách chúng ta vận động mỗi ngày.
5 lỗi giao tiếp âm thầm khiến 'chuyện ấy' nguội lạnh sau tuổi 40Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không gặp vấn đề lớn về sức khỏe hay tình cảm, nhưng “chuyện ấy” lại thưa dần, nhạt dần. Không có xung đột rõ ràng. Không có sự từ chối dứt khoát. Chỉ là sự im lặng kéo dài tạo cảm giác khoảng cách ngày càng lớn.
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ýPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.
Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niênPhòng the
GĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.