48 tuổi mới nhận ra: 3 thói quen âm thầm “làm mệt” tuyến tiền liệt, nhiều nam giới vẫn lặp lại mỗi ngày

Mọi thứ chỉ thay đổi khi cơ thể bắt đầu “lên tiếng”. Ban đầu là cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới, sau đó là việc phải dậy đi tiểu 2–3 lần mỗi đêm. Có hôm đứng rất lâu nhưng dòng tiểu yếu, cảm giác chưa đi hết.

Khi đi khám, tôi khá bất ngờ khi bác sĩ kết luận có dấu hiệu tăng sinh nhẹ tuyến tiền liệt. Điều khiến tôi “giật mình” hơn là những thói quen tưởng vô hại hằng ngày lại chính là yếu tố âm thầm tác động đến sức khỏe"

Đây là chia sẻ của một bệnh nhân tại một phòng khám. Nhưng đó không phải là vấn đề riêng tư của một hai người.

Rất nhiều nam giới trung niên thường nghĩ các vấn đề về tuyến tiền liệt là chuyện “của tuổi già”. Nhưng theo các chuyên gia, lối sống mới là yếu tố quyết định lớn.

Các bác sĩ đã chia sẻ rằng có 3 thói quen cực kỳ phổ biến, nếu kéo dài nhiều năm, có thể làm tăng nguy cơ viêm hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

1. Thức khuya kéo dài

Thức khuya là điều nhiều nam giới từng xem là “bình thường” vì công việc. Nhưng thực tế, việc này có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể.

Khi nhịp sinh học bị đảo lộn, quá trình phục hồi và điều hòa hormone bị gián đoạn. Lâu dài, điều này có thể khiến tuyến tiền liệt hoạt động kém ổn định hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới duy trì thói quen thức khuya trong thời gian dài có nguy cơ gặp vấn đề về tuyến tiền liệt cao hơn đáng kể so với người ngủ nghỉ điều độ.

2. Ngồi lâu, ít vận động

Những người làm văn phòng gần như “dính” vào ghế 6–8 tiếng mỗi ngày, thậm chí hơn. Đây là thói quen tưởng vô hại nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến vùng sàn chậu.

Việc ngồi lâu gây chèn ép mạch máu, làm giảm lưu thông đến khu vực này, trong đó có tuyến tiền liệt. Khi máu lưu thông kém, nguy cơ viêm hoặc ứ trệ sẽ tăng lên.

Các số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng nam giới ngồi quá lâu mỗi ngày có tỷ lệ gặp các triệu chứng tiểu tiện bất thường cao hơn rõ rệt.

3. Ăn mặn, ăn cay thường xuyên

Nhiều nam giới vốn thích ăn đậm đà, đặc biệt là đồ cay và các món nhậu. Nhưng sau khi tìm hiểu, mới biết đây cũng là yếu tố khiến tuyến tiền liệt dễ bị kích thích.

Thực phẩm quá mặn hoặc cay có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Khi kéo dài, chúng có thể khiến các triệu chứng viêm tuyến tiền liệt dễ tái phát hơn.

Đây là thói quen rất phổ biến, đặc biệt ở nam giới trung niên – những người thường xuyên tụ tập, ăn uống thất thường.

Thay vì đợi đến lúc phải đi khám, có lẽ điều đơn giản nhất là bắt đầu điều chỉnh từ hôm nay: ngủ sớm hơn, vận động nhiều hơn và ăn uống lành mạnh hơn. Những thay đổi nhỏ, nhưng lại là cách thiết thực nhất để giữ sức khỏe lâu dài.