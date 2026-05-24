Rối loạn sinh lý sau sinh con: Nhiều đàn ông rơi vào cảm giác "bị vợ bỏ rơi" mà không dám nói ra

Theo các chuyên gia nam khoa, chính trạng thái cô đơn kéo dài này có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề rối loạn sinh lý ở nam giới như xuất tinh sớm, giảm ham muốn hay rối loạn cương dương.

Người đàn ông xuất tinh sớm vì cảm giác bị “ra rìa” sau khi vợ sinh con

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy chia sẻ trên VnExrpess cho biết từng tiếp nhận một trường hợp nam giới 35 tuổi đến khám vì xuất tinh sớm kéo dài. Theo chia sẻ, trước đây đời sống vợ chồng của anh khá hòa hợp. Tuy nhiên, kể từ khi con đầu lòng chào đời, vợ anh gần như dành toàn bộ thời gian và cảm xúc cho con.

Người chồng cảm thấy mình dần bị “ra rìa” trong cuộc hôn nhân. Dù hiểu và thương vợ vất vả chăm con, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn khi sự gần gũi, quan tâm và kết nối tình cảm giữa hai người ngày càng ít đi.

Theo thời gian, mỗi lần quan hệ anh đều rơi vào trạng thái lo âu, mất tự tin và nhanh chóng xuất hiện tình trạng xuất tinh sớm chỉ sau 1-2 phút.

Các bác sĩ cho rằng đây là dạng rối loạn sinh lý liên quan nhiều đến yếu tố tâm lý hơn là bệnh lý thực thể. Khi nam giới liên tục cảm thấy bị từ chối hoặc thiếu sự tương tác cảm xúc từ bạn đời, chức năng sinh lý có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rối loạn sinh lý không chỉ do tuổi tác hay nội tiết tố

Nhiều người vẫn cho rằng rối loạn sinh lý ở nam giới chủ yếu đến từ tuổi tác, suy giảm testosterone hoặc các bệnh lý nền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy yếu tố tâm lý và chất lượng mối quan hệ vợ chồng cũng đóng vai trò rất lớn.

Các chuyên gia nam khoa ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp đàn ông giảm ham muốn hoặc rối loạn cương dương vì đời sống hôn nhân lạnh nhạt kéo dài.

Một người đàn ông 41 tuổi gần đây cũng tìm đến bác sĩ trong tình trạng không còn hứng thú gần gũi vợ suốt nhiều tháng. Theo lời kể, vợ anh quá thụ động trong chuyện chăn gối, mọi cuộc yêu đều diễn ra như nghĩa vụ. Sự thiếu kết nối và phản hồi cảm xúc khiến anh dần mất hứng thú tình dục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ rối loạn cương dương tăng đáng kể ở nhóm nam giới có bạn đời thiếu tương tác hoặc không đáp ứng cảm xúc trong quan hệ.

Trong khi đó, nghiên cứu của McCabe và cộng sự trên Journal of Sex Research cũng chỉ ra rằng cảm xúc tích cực, sự mới mẻ và khả năng tương tác giữa hai người là yếu tố quan trọng giúp duy trì đời sống tình dục lành mạnh và hạnh phúc hôn nhân lâu dài.

Vì sao phụ nữ sau sinh thường giảm ham muốn?

Theo các chuyên gia, việc phụ nữ giảm ham muốn sau sinh là điều khá phổ biến. Sau khi sinh con, cơ thể người phụ nữ phải trải qua hàng loạt thay đổi lớn về hormone, thể chất và tâm lý.

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài, áp lực chăm con, căng thẳng tài chính, mặc cảm ngoại hình hoặc đau đớn sau sinh đều có thể khiến phụ nữ không còn hứng thú với chuyện chăn gối như trước.

Ngoài ra, nhiều người mẹ gần như kiệt sức sau cả ngày chăm con nên chỉ muốn nghỉ ngơi thay vì dành thời gian cho sự gần gũi vợ chồng.

Tuy nhiên, nếu khoảng cách này kéo dài mà không được chia sẻ thẳng thắn, người chồng rất dễ rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, thiếu được yêu thương hoặc không còn quan trọng trong mắt bạn đời.

Cảm giác bị từ chối kéo dài có thể ảnh hưởng chức năng sinh lý

Các bác sĩ cho biết ham muốn tình dục là sự kết hợp giữa yếu tố sinh lý và tâm lý. Khi đàn ông liên tục trải qua cảm giác cô đơn, thiếu kết nối hoặc bị từ chối trong thời gian dài, não bộ sẽ dần hình thành phản xạ tiêu cực với chuyện chăn gối.

Điều này không chỉ làm giảm ham muốn mà còn khiến cơ thể tăng tiết hormone căng thẳng cortisol, ảnh hưởng đến testosterone nội sinh và làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm.

Nhiều nam giới lựa chọn im lặng vì sợ bị đánh giá là ích kỷ khi vợ đang vất vả chăm con. Tuy nhiên, việc giấu kín cảm xúc lại càng khiến khoảng cách vợ chồng lớn hơn theo thời gian.

Làm gì để cải thiện đời sống vợ chồng sau sinh?

Theo các chuyên gia, việc điều trị rối loạn sinh lý trong những trường hợp này không thể chỉ tập trung vào người chồng mà cần sự đồng hành của cả hai vợ chồng.

Điều quan trọng nhất là xây dựng lại sự kết nối cảm xúc trong hôn nhân. Những hành động nhỏ như trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ việc chăm con, cùng nhau đi dạo hoặc dành thời gian riêng cho nhau có thể giúp cải thiện đáng kể mối quan hệ.

Các bác sĩ cũng khuyến khích các cặp đôi nên cởi mở chia sẻ về nhu cầu cảm xúc và tình dục thay vì âm thầm chịu đựng hoặc né tránh.