Đổ vỡ hôn nhân vì rối loạn ham muốn
GĐXH - Nhiều cuộc hôn nhân không tan vỡ vì hết yêu, mà bắt đầu từ những khoảng cách âm thầm trong đời sống chăn gối. Không ít phụ nữ phải sống trong mặc cảm, né tránh gần gũi vì đau đớn, mất ham muốn hoặc hiểu sai về cơ thể mình, để rồi khi nhận ra thì hạnh phúc gia đình đã rạn nứt.
Người phụ nữ bật khóc khi biết mình hiểu sai suốt nhiều năm
Ở tuổi 45, chị Trang sống trong cảm giác tự ti và lo sợ mỗi khi chồng muốn gần gũi. Sau nhiều năm sinh nở và lao động nặng, chị bị sa bàng quang độ 2 nhưng không hề biết rõ nguyên nhân.
Mỗi lần đi lại nhiều, ngồi xổm hoặc rặn mạnh, vùng kín của chị lại có cảm giác phồng tức khó chịu. Việc đi tiểu liên tục khiến chị mệt mỏi, mất tự tin và dần né tránh chuyện vợ chồng.
Điều đáng nói là chị luôn nghĩ bệnh của mình xuất phát từ quan hệ tình dục. Càng sợ bệnh nặng thêm, chị càng lạnh nhạt với chồng. Ban đầu người chồng còn thông cảm, nhưng khoảng cách kéo dài nhiều năm khiến mối quan hệ ngày càng nguội lạnh. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đổ vỡ khi người chồng có mối quan hệ khác bên ngoài.
Trong lần tái khám gần đây tại Bệnh viện Bình Dân, chị mới được bác sĩ giải thích rằng sa bàng quang không phải do quan hệ vợ chồng mà thường liên quan đến sinh nở, táo bón, mang vác nặng hoặc suy yếu cơ sàn chậu theo tuổi tác.
Nghe bác sĩ nói mình vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường nếu điều trị đúng cách, người phụ nữ bật khóc: “Nếu tôi biết điều này sớm hơn, có lẽ cuộc hôn nhân đã không đi đến mức này”.
Rối loạn ham muốn âm thầm phá hủy hôn nhân
Theo các chuyên gia, rối loạn tình dục nữ là vấn đề rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng vì xấu hổ, ngại chia sẻ hoặc cho rằng đó là điều “phải chấp nhận” sau sinh con hay khi bước vào tuổi trung niên.
ThS.BS Huỳnh Đoàn Phương Mai, chuyên khoa Niệu nữ - Niệu chức năng thông tin trên VnExpress, cho biết rất nhiều phụ nữ chỉ đi khám khi tình trạng đau rát, nhiễm trùng hoặc tiểu tiện kéo dài trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, những rối loạn liên quan đến ham muốn và đời sống tình dục lại ít được nhắc tới.
Rối loạn tình dục nữ có thể xuất hiện ở nhiều giai đoạn. Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng nếu kéo dài sẽ khiến vợ chồng ngày càng xa cách. Người phụ nữ cảm thấy áp lực và mệt mỏi, còn người đàn ông dễ nghĩ mình bị từ chối hoặc không còn được yêu thương.
Nhiều cặp đôi vì không trò chuyện thẳng thắn mà dần mất kết nối cảm xúc, dẫn đến lạnh nhạt, cãi vã hoặc ngoại tình.
Không chỉ là chuyện tâm lý
Các bác sĩ cho biết rối loạn ham muốn ở phụ nữ không đơn thuần là “không còn yêu” hay “làm giá”, mà thường liên quan đến nhiều yếu tố sức khỏe phức tạp.
Một số phụ nữ sau nhiều năm chăm sóc gia đình gần như kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ mất ngủ, căng thẳng kéo dài, không còn thời gian chăm sóc bản thân nên dần mất hứng thú với chuyện chăn gối.
Trường hợp chị Hà, 42 tuổi, là ví dụ điển hình. Áp lực chăm ba con nhỏ cộng với công việc khiến chị luôn trong trạng thái mệt mỏi. Trong khi đó, người chồng ít chia sẻ và thiếu quan tâm khiến chị dần mất cảm xúc khi gần gũi.
Sau nhiều lần né tránh, chồng chị cũng trở nên lạnh nhạt. Cả hai sống cùng nhà nhưng gần như không còn sự thân mật như trước.
Khi nào nên đi khám?
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thăm khám sớm nếu gặp các dấu hiệu:
Đau rát khi quan hệ
Mất ham muốn kéo dài
Khó đạt hưng phấn
Khô rát vùng kín
Tiểu són, tiểu nhiều lần
Né tránh gần gũi vì khó chịu hoặc tự ti
Việc điều trị hiện nay không chỉ dùng thuốc mà còn kết hợp phục hồi sàn chậu, điều chỉnh nội tiết, trị liệu tâm lý và tư vấn cho cả hai vợ chồng.
