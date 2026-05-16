Rối loạn sinh lý sau khi vợ gọi nhầm tên người yêu cũ

Người đàn ông 34 tuổi mất khả năng cương sau một lần vợ “lỡ miệng”

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, TP.HCM cho biết trên VnExpress từng tiếp nhận một bệnh nhân 34 tuổi đến khám vì rối loạn cương kéo dài hơn 3 tháng.

Người đàn ông chia sẻ rằng trước đó đời sống vợ chồng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, trong một lần thân mật, vợ anh bất ngờ gọi nhầm tên người yêu cũ. Dù người vợ lập tức xin lỗi và giải thích chỉ là vô tình, nhưng từ sau khoảnh khắc đó, người chồng luôn cảm thấy bị tổn thương, bị so sánh và mất tự tin.

“Mỗi lần gần gũi, tôi lại nhớ đến chuyện đó. Càng nghĩ càng khó chịu, càng muốn chứng tỏ bản thân thì càng không thể cương được”, bệnh nhân kể.

Kết quả thăm khám cho thấy hormone sinh dục, mạch máu và các chỉ số sức khỏe đều bình thường. Các bác sĩ xác định đây là rối loạn cương có yếu tố tâm lý, kèm theo tình trạng lo âu thành tích.

Sau khi được hỗ trợ bằng liệu pháp nhận thức – hành vi kết hợp điều trị hỗ trợ trong giai đoạn đầu, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện sau khoảng 2 tháng.

Vì sao một câu nói có thể khiến đàn ông “mất phong độ”?

Theo các chuyên gia nam học, phản ứng tình dục ở nam giới không chỉ phụ thuộc vào cơ quan sinh dục mà còn liên quan trực tiếp đến não bộ, cảm xúc và tâm lý.

Khi một người đàn ông cảm thấy bị xúc phạm, bị phản bội hoặc bị đặt vào cảm giác “kém hơn người cũ”, não bộ sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng. Cơ thể tăng tiết cortisol và adrenaline – những hormone khiến mạch máu co lại, cản trở quá trình bơm máu đến dương vật.

Trong khi đó, để cương cứng bình thường, cơ thể cần giải phóng nitric oxide – chất giúp giãn mạch và tăng lưu lượng máu đến thể hang. Chỉ cần tâm lý lo lắng hoặc tổn thương xuất hiện, quá trình này có thể bị “ngắt kết nối”.

Nói cách khác, dù cơ quan sinh dục hoàn toàn khỏe mạnh, người đàn ông vẫn có thể không thể duy trì sự cương cứng nếu não bộ liên tục bị ám ảnh bởi cảm giác tiêu cực.

Các bác sĩ cho biết đây là nguyên nhân khiến nhiều nam giới rơi vào vòng xoáy nguy hiểm: Một lần thất bại khiến họ lo lắng. Lo lắng làm giảm khả năng cương. Càng thất bại càng mất tự tin. Cuối cùng hình thành nỗi sợ quan hệ tình dục.

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến né tránh gần gũi, mất kết nối cảm xúc với bạn đời và rạn nứt hôn nhân.

Không chỉ rối loạn cương, nhiều người còn xuất tinh sớm

Không chỉ gây rối loạn cương, tổn thương tâm lý trong lúc thân mật còn có thể kích hoạt xuất tinh sớm.

Một trường hợp khác được bác sĩ Trà Anh Duy chia sẻ trên Ngôi sao là người đàn ông 29 tuổi bất ngờ xuất tinh rất nhanh sau khi bạn gái từng gọi nhầm tên người yêu cũ trong lúc quan hệ.

Dù cả hai cố gắng bỏ qua sự cố, nhưng người đàn ông luôn mang cảm giác bị tổn thương. Mỗi lần gần gũi, anh đều căng thẳng và cố “thể hiện bản lĩnh”, dẫn đến mất kiểm soát phản xạ xuất tinh.

Sau khi được điều trị kết hợp liệu pháp hành vi và cải thiện giao tiếp với bạn gái, tình trạng mới dần hồi phục.

Những tổn thương âm thầm nhiều cặp đôi không nhận ra

Theo chuyên gia tâm lý, trong đời sống chăn gối, những lời nói vô tình đôi khi gây tổn thương sâu sắc hơn cả một cuộc cãi vã lớn.

Đặc biệt với nam giới, lòng tự trọng và cảm giác được công nhận về bản lĩnh thường gắn rất chặt với đời sống tình dục. Vì vậy, những câu nói mang tính so sánh, nhắc đến người cũ hoặc chê bai khả năng đàn ông có thể trở thành “vết xước tâm lý” kéo dài.

Khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên đi khám chuyên khoa nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Khó cương hoặc nhanh xìu kéo dài nhiều tuần; Giảm ham muốn rõ rệt; Lo âu trước mỗi lần quan hệ; Né tránh chuyện chăn gối; Xuất tinh sớm xuất hiện đột ngột sau sang chấn tâm lý.

Trong nhiều trường hợp, điều trị không quá phức tạp nếu được can thiệp sớm. Ngoài thuốc hỗ trợ tạm thời, điều quan trọng nhất là tháo gỡ nút thắt tâm lý và phục hồi sự kết nối cảm xúc giữa hai vợ chồng.

Các chuyên gia cho rằng thay vì im lặng hoặc đổ lỗi cho nhau, các cặp đôi nên trò chuyện thẳng thắn, tránh biến một khoảnh khắc vô tình thành vết thương kéo dài nhiều năm trong hôn nhân.