Quan hệ tình dục khi mang thai có nguy hiểm không?
‘Chuyện ấy’ khi mang thai luôn là vấn đề khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn, e dè vì lo sợ những rủi ro ảnh hưởng đến thai nhi. Liệu quan hệ tình dục có nguy hiểm trong suốt quá trình bầu bí?
Quan hệ tình dục khi bụng bầu ngày một lớn có gây sảy thai , sinh non hay làm tổn thương em bé không? Theo ThS.BS Lê Quang Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững, VietHealth, đây là nỗi trăn trở chung của rất nhiều ông bố bà mẹ tương lai. Thực tế, y học đã khẳng định tình dục là một phần tự nhiên và hoàn toàn an toàn đối với một thai kỳ khỏe mạnh .
1. Quan hệ tình dục khi mang thai có thực sự an toàn cho thai nhi không?
ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, nếu đang có một thai kỳ diễn ra bình thường, không biến chứng, việc duy trì đời sống chăn gối là hoàn toàn an toàn. Nhiều người lo sợ sự thâm nhập sẽ chạm vào hoặc gây hại cho em bé nhưng tạo hóa đã thiết kế một hệ thống bảo vệ hoàn hảo. Thai nhi được bao bọc an toàn trong túi ối chứa đầy chất lỏng, nằm sâu sau thành cơ tử cung vững chắc. Thêm vào đó, cổ tử cung luôn được bịt kín bởi một nút nhầy dày đặc, ngăn chặn vi khuẩn và các tác động vật lý từ bên ngoài.
Trong và sau khi đạt cực khoái, mẹ bầu có thể cảm nhận thấy những cơn gò tử cung nhẹ (cơn gò Braxton Hicks). Đây chỉ là những cơn co thắt sinh lý bình thường, không chỉ ra hoặc kích thích quá trình chuyển dạ thực sự, nên mẹ bầu không cần quá lo lắng.
Tuy nhiên, tinh dịch của nam giới chứa hormone prostaglandin - một chất có khả năng làm mềm cổ tử cung vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Do đó, dù nhiều bác sĩ cho rằng nó không đủ để kích hoạt chuyển dạ nhưng để phòng ngừa, nam giới nên hạn chế xuất tinh vào trong ở giai đoạn cận kề ngày dự sinh, trừ trường hợp thai đã quá ngày và muốn kích thích chuyển dạ tự nhiên.
2. Những trường hợp mẹ bầu tuyệt đối cần "kiêng cữ"
Mặc dù tình dục là an toàn với đa số nhưng để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo các cặp đôi nên ngừng làm "chuyện ấy" nếu thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ cao sau đây:
- Có tiền sử sảy thai hoặc đang có nguy cơ dọa sảy thai.
- Có nguy cơ sinh non (xuất hiện các cơn co thắt tử cung sớm trước tuần thứ 37).
- Bị chảy máu âm đạo , tiết dịch bất thường hoặc đau bụng dưới, chuột rút không rõ nguyên nhân.
- Có dấu hiệu rỉ ối hoặc màng ối đã vỡ.
- Được chẩn đoán cổ tử cung mở quá sớm.
- Mắc chứng nhau tiền đạo (nhau thai bám quá thấp, che lấp cổ tử cung).
- Mang đa thai ( thai đôi , thai ba...).
Lưu ý quan trọng: Nếu bị đau bụng dữ dội, chảy máu hoặc co thắt mạnh sau khi quan hệ, mẹ bầu cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.
