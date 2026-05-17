4 “vùng tuyệt đỉnh” của đàn ông khi gần gũi
GĐXH - Nhiều người cho rằng nam giới chỉ bị hấp dẫn bởi những kích thích trực tiếp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tình dục, cơ thể đàn ông cũng tồn tại rất nhiều “điểm nhạy cảm” có khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nếu được chạm đúng cách.
Những vùng này thường tập trung nhiều đầu mút thần kinh hoặc có lớp da mỏng, nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ một cái vuốt nhẹ, một nụ hôn hay sự âu yếm đúng lúc cũng có thể khiến cảm xúc của đối phương thay đổi rõ rệt.
Không chỉ giúp tăng khoái cảm, những cử chỉ thân mật còn góp phần tạo sự gắn kết giữa các cặp đôi. Một số nghiên cứu cho thấy việc ôm ấp, vuốt ve và massage nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể giải phóng oxytocin và serotonin, những hormone liên quan đến cảm giác hạnh phúc, thư giãn và thân mật.
Vùng cổ và vành tai: “Công tắc cảm xúc” của nhiều đàn ông
Cổ và tai được xem là một trong những khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể nam giới. Đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác nên rất dễ phản ứng với những kích thích nhẹ.
Một nụ hôn chậm rãi sau tai, hơi thở nóng gần gáy hay những lời thì thầm nhỏ nhẹ đôi khi còn khiến đối phương rung động hơn cả những cử chỉ mãnh liệt.
Đặc biệt, vùng sau gáy thường được ví như “điểm mềm” của nam giới. Những động tác vuốt nhẹ từ cổ xuống vai hoặc ôm từ phía sau có thể giúp người đàn ông cảm thấy được yêu thương, thư giãn và dễ mở lòng hơn.
Ngực và bụng dưới: Khu vực dễ đánh thức cảm xúc
Không ít người nghĩ đàn ông không thích được chạm vào vùng ngực. Tuy nhiên, thực tế nhiều nam giới cũng cảm thấy hưng phấn khi được vuốt ve ở khu vực này.
Những cái chạm nhẹ ở ngực, bụng hoặc bụng dưới thường tạo cảm giác kích thích rất tự nhiên, đặc biệt khi kết hợp với massage chậm rãi và nhịp điệu nhẹ nhàng.
Theo các chuyên gia về đời sống hôn nhân, màn dạo đầu không chỉ là bước chuẩn bị thể chất mà còn là cách tạo kết nối cảm xúc. Khi được âu yếm đúng cách, cơ thể sẽ thư giãn hơn và cảm xúc cũng dễ thăng hoa hơn.
Lòng bàn tay, bàn chân và lưng: Những vị trí thường bị bỏ quên
Lòng bàn tay và bàn chân chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Vì thế, massage nhẹ ở các vị trí này có thể giúp nam giới giảm căng thẳng và tăng cảm giác thư giãn.
Một số cặp đôi duy trì thói quen massage chân hoặc xoa bóp vai gáy cho nhau sau ngày dài làm việc như một cách giữ sự gần gũi trong hôn nhân.
Trong khi đó, vùng lưng, đặc biệt là khu vực thắt lưng dưới, cũng được xem là nơi khá nhạy cảm. Những động tác vuốt nhẹ dọc sống lưng thường tạo cảm giác dễ chịu và giúp cơ thể thả lỏng nhanh hơn.
Đùi trong: Vùng nhạy cảm nhưng ít được chú ý
Đùi trong là khu vực có lớp da mỏng và chứa nhiều dây thần kinh cảm giác. Những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng ở đây thường khiến cảm xúc tăng lên nhanh chóng.
Không cần quá mạnh bạo, đôi khi chỉ là những cái chạm chậm rãi, tinh tế cũng đủ tạo nên cảm giác kích thích và gần gũi.
