Tai nạn phòng the bất ngờ, người đàn ông phải đi cấp cứu
GĐXH - Một người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm sau một tai nạn xảy ra khi đang quan hệ vợ chồng. Sự cố khiến dương vật sưng to, bầm tím nghiêm trọng và buộc các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn chức năng sinh lý.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đăng tải trên Thanh Niên, bệnh nhân là anh H. (41 tuổi, Hà Nội). Trong lúc gần gũi với vợ, một cú trượt bất ngờ khiến dương vật va đập mạnh. Ngay sau đó, anh xuất hiện cảm giác đau nhói dữ dội, dương vật nhanh chóng sưng nề, tụ máu và biến dạng rõ rệt.
Lo lắng trước tình trạng bất thường, người đàn ông nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ nam khoa nhận thấy vùng kín của bệnh nhân bầm tím lan rộng xuống cả bìu, nghi ngờ chấn thương nặng ở vật hang.
Kết quả siêu âm phát hiện ổ tụ máu lớn ở gốc dương vật và bìu. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp vỡ vật hang – tình trạng thường được dân gian gọi là “gãy dương vật” – nên lập tức chỉ định mổ cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận vật hang bên phải bị rách khoảng 1x1cm, kèm nhiều máu tụ xung quanh. Các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ mô dập nát, cầm máu và khâu phục hồi lớp cân trắng của vật hang nhằm tái tạo cấu trúc giải phẫu cho dương vật.
Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Đức Hoàng, Khoa Nam học và Y học Giới tính, nhiều người lầm tưởng dương vật có xương nên mới “gãy”. Thực tế, cơ quan này không có xương mà được cấu tạo từ các mô cương gọi là vật hang và vật xốp, bên ngoài bao bọc bởi lớp cân trắng rất chắc chắn.
Khi dương vật cương cứng, máu dồn vào vật hang khiến lớp cân trắng bị kéo căng tối đa. Nếu lúc này xảy ra lực bẻ gập đột ngột, chẳng hạn như trượt khi quan hệ, tư thế khó hoặc tác động mạnh bằng tay, lớp cân trắng có thể bị rách. Đây chính là hiện tượng vỡ vật hang.
Dấu hiệu điển hình của tình trạng này là người bệnh nghe thấy tiếng “rắc” hoặc “khục”, sau đó đau dữ dội, dương vật xìu nhanh, sưng tím và biến dạng như quả cà tím.
Các chuyên gia cảnh báo, nhiều nam giới vì tâm lý ngại ngùng nên cố chịu đau, tự chườm nóng hoặc đắp lá tại nhà thay vì đi viện ngay. Tuy nhiên, việc chậm trễ điều trị có thể dẫn tới hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn cương dương, cong vẹo dương vật vĩnh viễn, đau khi quan hệ, xơ hóa vật hang hoặc nhiễm trùng nặng.
Bác sĩ nhấn mạnh, vỡ vật hang cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu để giảm nguy cơ di chứng và bảo tồn khả năng sinh lý cho người bệnh.
Để hạn chế tai nạn phòng the, các chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi nên tránh những tư thế quá mạnh hoặc khó kiểm soát, đặc biệt khi cơ thể mệt mỏi hoặc sử dụng rượu bia. Khi quan hệ nếu xuất hiện tiếng động bất thường, đau nhói dữ dội hay sưng tím nhanh chóng ở vùng kín, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức thay vì tự xử lý tại nhà.
