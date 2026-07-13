5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng bằng nguyên liệu có sẵn trong bếp
GĐXH - Thay vì dùng các sản phẩm tẩy rửa có mùi hóa chất, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp để khử mùi hiệu quả.
Chanh tươi
Giấm trắng
Baking soda
Bã cà phê hoặc trà xanh
Than hoạt tính
Nếu muốn duy trì lò vi sóng luôn khô ráo và không có mùi, than hoạt tính là lựa chọn đơn giản. Đặt một túi than hoạt tính nhỏ trong khoang lò sau mỗi lần sử dụng và lấy ra trước khi hâm nóng thức ăn. Than hoạt tính có khả năng hấp thụ mùi và hơi ẩm liên tục mà không cần sử dụng điện hay hóa chất.
Một vài lưu ý để lò vi sóng luôn sạch mùi
Để hạn chế mùi thức ăn tích tụ, nên đậy nắp khi hâm nóng thực phẩm nhằm tránh dầu mỡ bắn ra thành lò. Đồng thời, lau sạch các vết thức ăn ngay sau khi sử dụng thay vì để lâu ngày. Việc vệ sinh định kỳ khoảng 1 lần mỗi tuần cũng giúp hạn chế vi khuẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giữ cho món ăn không bị ám mùi cũ.
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