4 cách chế biến cá thu ngon miệng, dễ làm cho bữa cơm ngày hè thêm hấp dẫn

Loại rau giàu chất xơ vừa ép nước vừa làm được nhiều món ngon giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho người tuổi trung niên GĐXH – Loại rau này vừa dùng ép nước vừa là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon trong ngày hè. Người mỡ máu cao, tuổi trung niên có thể bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày để hỗ trợ giảm mỡ máu.

Cá thu là một trong những loại cá biển được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thịt chắc, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến các món ngon. Đây là loại cá có chứa nhiều đạm, omega-3… rất tốt cho sức khỏe.

Để tận dụng tối đa dinh dưỡng từ cá thu, bạn có thể tham khảo các cách chế biến cá thu đơn giản và đa dạng sau.

Video: Món ngon với cá thu (Hà My)

Cách chế biến cá thu sốt cà chua và dứa ngon tuyệt cho bữa cơm gia đình

Nguyên liệu:

+ 300gr cá thu (1 khúc to vừa phải)

+ 3 – 4 quả cà chua

+ Dứa 1 thanh nhỏ

+ 1 củ hành tây

+ Rau thì là, hành khô, hành lá

+ Gia vị gồm: Muối, nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm, ớt.

Cách làm:

Làm sạch cá, để ráo nước và tẩm ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm và 1/2 thìa cà phê tiêu. Để khoảng 30 phút cho gia vị ngấm vào cá.

Băm nhỏ hành khô, thái nhỏ hành lá, rau mùi và cà chua thái nhỏ. Cho cá vào rán vàng đều 2 mặt, sau đó để riêng.

Phi thơm hành khô, cho cà chua, dứa đã thái vào, đun cùng với chút nước và nêm gia vị vừa ăn. Khi nước sốt sôi, cho cá vào om khoảng 10 phút, thỉnh thoảng rưới sốt lên miếng cá để cho mặt cá thấm đều gia vị.

Cuối cùng cho cá ra đĩa, rưới nước sốt cà chua lên và trang trí lên trên đó chút hành tươi và thì là đã được thái nhỏ cho đẹp mắt. Món ăn có vị chua ngọt nhẹ, rất hợp dùng với cơm nóng.

Cá thu kho tiêu

Nguyên liệu

+ Cá phi lê (0.5kg)

+ Nước cốt dừa có màu

+ Gia vị: hạt nêm, muối, đường, ớt cay, tiêu, xì dầu, dầu ăn…

Cách làm:

Cá thu đem làm sạch, cắt khúc dày khoảng 2 – 3 cm. Cho cá vào ướp với nước mắm, hạt nêm, tỏi băm, tiêu, đường, nước màu khoảng 15 – 20 phút để ngấm gia vị.

Cho cá vào nồi, thêm chút nước và đun lửa lớn, đến khi sôi rồi hạ lửa nhỏ kho khoảng 30 phút cho cá săn chắc và nước kho sánh lại. Rắc thêm tiêu xay trước khi tắt bếp để món cá dậy mùi thơm.

Cá thu nướng

Nguyên liệu:

+ Nửa cân cá thu phi lê

+ Tiêu xanh, ớt, hành tím, tỏi

+ Lá chanh, lá chuối

+ Nước tắc (10ml)

+ Mè trắng (10gr)

+ Gia vị: Đường, mì chính, nước mắm

Cách làm:

Cá thu làm sạch, có thể ngâm trong nước muối 15 - 20 phút rồi để ráo.

Hành tím, tỏi bóc vỏ sau đó giã nhuyễn, thêm ớt xanh, tiêu xanh và giã cùng. Sau đó trộn cùng nước mắm, đường để làm hỗn hợp ướp.

Cá khứa nhẹ trên phần thân rồi đem ướp khoảng 30 phút rồi đem nướng. Nếu nướng bằng nồi chiên không dầu, bạn lót giấy bạc lên khay nướng, đặt lá chuối và lá chanh phía dưới, cho cá lên trên rồi gói kín. Nướng ở 220-250 độ C trong khoảng 10-15 phút tùy độ dày của miếng cá.

Cá thu nướng có lớp thịt mềm, thơm mùi tiêu xanh và lá chanh chấm cùng với nước mắm, nước tắc, ớt giã và mè rang vô cùng cuốn.

Cá thu chiên

Nguyên liệu:

Cá thu 3 lát

Tỏi băm 50g

Ớt 3g

Gia vị mì chính, nước mắm

Cách làm:

Cá làm sạch rồi lấy giấy thấm khô và để ráo. Sau đó ướp cá với 1/2 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1/3 ớt băm và 1/3 tỏi băm để khoảng 20 phút cho cá thấm gia vị nhé.

Pha nước sốt gồm nước mắm, đường, ít nước lọc, tương ớt và phần tỏi, ớt còn lại.

Cho cá vào chiên vàng đều 2 mặt. Sau đó, cho phần nước sốt vào chảo, đun đến khi hơi sánh thì cho cá trở lại, rim lửa nhỏ để nước mắm thấm đều từng miếng cá.

Món cá thu chiên nước mắm có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm ngọt, hòa quyện vị mặn ngọt đậm đà, ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Cá thu giàu omega-3, muốn món ăn thơm ngon đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết cá tươi GĐXH - Cá thu là một trong các loại cá biển có thịt thơm ngon, dồi dào nguồn đạm và chất béo tốt cho sức khỏe. Để có món ăn thơm ngon, đảm bảo chất lượng, việc lựa chọn được cá thu tươi hoặc cá cấp đông đúng cách là điều rất quan trọng.