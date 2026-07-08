Mẹo vắt chanh nhiều nước gấp đôi, không lo bị đắng ai cũng làm được

Cách chọn mua chanh tươi ngon, nhiều nước

Để có được những quả chanh nhiều nước, bạn cần lựa chọn được các quả chanh chất lượng, dưới đây là 1 số gợi ý cho bạn:

Bạn ngửi thử quả chanh, nếu chanh có mùi thơm nhẹ đặc trưng thì là chanh tươi ngon, tự nhiên. Tránh mua những quả chanh có mùi hóa chất, bất thường.

Chọn những quả có kích thước vừa phải, khi cầm lên có cảm thấy chắc tay thì đó là chanh nhiều nước. Ngược lại, không nên mua những quả nhỏ vì chúng khá ít nước và dễ bị đắng.

Để có được những quả chanh cho nhiều nước, bạn cần lựa chọn được các quả chanh chất lượng.

Ưu tiên mua những quả chanh có vỏ mỏng, căng bóng trông tươi ngon. Tránh những quả xuất hiện những vết nâu, thâm đen vì đó là chanh đã để lâu.

Lăn nhẹ trái chanh

Đầu tiên, bạn nên làm mềm trái chanh bằng cách dùng tay bóp nhẹ trái chanh rồi lăn trên mặt bàn cho đến khi thấy chanh mềm đi thì mới bắt đầu cắt chanh và vắt.

Hoặc bạn cũng có thể lăn nhẹ trái chanh vài lần, rồi ngâm vào nước nóng tầm 2 - 3 phút rồi mới cắt ra và vắt, chanh sẽ cho nhiều nước hơn.

Dùng dụng cụ vắt

Bạn cũng có thể dùng dụng cụ vắt cam để vắt chanh cũng rất hiệu quả. Đầu tiên bạn bổ đôi trái chanh theo chiều ngang như cắt cam và vắt, tuy trái chanh hơi nhỏ nhưng vẫn vắt được bình thường. Khi vắt bạn nên thay đổi chiều vắt liên tục để đảm bảo miếng chanh sẽ được vắt hết nước.

Bạn cũng có thể dùng dụng cụ vắt cam để vắt chanh cũng rất hiệu quả.

Cắt theo chiều dọc trái chanh và sử dụng lò vi sóng

Bạn nên dựng trái chanh lên theo chiều đứng, rồi gọt xuống tuỳ theo số miếng mà bạn muốn, cách gọt này giúp bạn có được nhiều nước hơn và dễ vắt hơn.

Chanh sau khi cắt đôi, dùng một chiếc dĩa đâm lên bề mặt của nửa quả chanh vừa cắt. Với cách này thì đảm bảo chanh sẽ được vắt kiệt nước. Thay vì trực tiếp dùng tay tiếp xúc với chanh và vắt, bạn hãy lấy giấy ăn hoặc khăn vải lót lên tay, bao phủ toàn bộ bề mặt vỏ chanh.

Trong khi khi vắt chanh, tinh dầu chanh sẽ thấm ngay vào giấy ăn hoặc miếng khăn đó mà không gây đắng nữa.

Lưu ý: Khi lấy chanh từ tủ lạnh ra thì vỏ chanh sẽ cứng và hơi khô sẽ khó vắt nước cốt. Bạn hãy cho trái chanh vào lò vi sóng quay khoảng 30 giây rồi lấy ra, để nguội khoảng 1 phút và bắt đầu vắt, lúc này bạn sẽ vắt được khá nhiều nước.

Chanh sau khi cắt đôi, dùng một chiếc dĩa đâm lên bề mặt của nửa quả chanh vừa cắt.

Nếu không có lò vi sóng thì bạn cũng có thể ngâm trái chanh trong tô nước nóng khoảng 3 phút rồi sau đó cắt ra và vắt lấy nước như bình thường.

Bảo quản chanh đã cắt đôi

Nếu bạn đã cắt đôi trái chanh và chưa sử dụng hết, dù là bảo quản bên ngoài hay cất trong tủ lạnh thì chanh cũng sẽ bị héo và khô hoặc không sử dụng được nữa.

Vì vậy, để giữ trái chanh cắt đôi luôn tươi ngon thì bạn hãy úp nửa trái chanh vào một ít giấm và đem cất tủ lạnh, đảm bảo chanh sẽ không bị hư.

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