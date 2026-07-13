Mỗi lần tôi nấu 4 món này, cả gia đình đều ăn hết sạch: Ngon lại dưỡng ẩm da và cực đưa cơm trong mùa hè

Mùa hè nóng nực vẫn còn tiếp diễn. Chỉ cần bước ra ngoài một quãng ngắn thôi cũng khiến bạn cảm thấy nóng bức, đổ mồ hôi, mệt mỏi và ngột ngạt, không còn thèm ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. Mùa hè đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất nước nhanh chóng. Ăn các loại thực phẩm theo mùa giàu axit trái cây tự nhiên có thể kích thích sự thèm ăn, giải khát, làm dịu tinh thần và giảm mệt mỏi toàn thân, giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng suốt những ngày nóng nhất.

Không cần phải mua những nguyên liệu đắt tiền hay quý hiếm; bạn có thể dễ dàng mua 4 loại rau củ tươi có vị chua tự nhiên ngay tại nhà. Công thức chế biến đơn giản, nhanh chóng, nhẹ nhàng, ít dầu mỡ, ai ăn cùng thích. Mỗi lần tôi nấu 4 món này, cả gia đình đều ăn rất ngon miệng và hết sạch. Bạn hãy theo dõi 4 công thức nấu các món ăn này để vượt qua những ngày hè nóng bức nhất.

1. Cà chua - Công thức gợi ý: Trứng bác cà chua

Cà chua là nguyên liệu chua tự nhiên đặc trưng của mùa hè. Thịt cà chua giàu axit citric và axit malic, có kết cấu mềm mịn, mọng nước và hương vị chua ngọt tươi mát, không gây kích ứng. Khi được xào mềm, chúng tiết ra một loại nước sốt chua ngọt đậm đà. Trứng thấm đẫm nước sốt cà chua, tạo nên món ăn mềm mại, chua ngọt hấp dẫn. Món ăn này sẽ khiến bạn muốn ăn thêm 2 bát cơm nữa. Đây là món ăn lý tưởng cho những ngày nóng bức khi bạn không có cảm giác thèm ăn; nó giúp giải khát và mang lại cảm giác sảng khoái.

Cách nấu món trứng bác cà chua

Khía hình chữ X trên đầu cà chua, chần sơ qua nước sôi để bóc vỏ, sau đó cắt nhỏ. Đánh trứng với một chút muối và để riêng. Làm nóng chảo với một ít dầu, đổ hỗn hợp trứng vào và đảo đều cho đến khi trứng đông lại. Lấy ra và để riêng. Không cần rửa chảo, cho một chút dầu ăn vào rồi thêm cà chua và xào trên lửa nhỏ, ấn và đảo đều cho đến khi tạo thành một loại sốt sệt màu đỏ. Thêm một thìa nhỏ đường để trung hòa axit trái cây. Đổ trứng đã đảo vào lại và đảo đều. Nêm thêm một chút muối, đảo khoảng mười giây, sau đó lấy ra khỏi chảo.

2. Rau sam - Công thức gợi ý: Salad rau sam

Rau sam là một loại rau dại có vị chua, thường mọc ở các cánh đồng vào mùa hè. Nó giàu axit malic tự nhiên, và khi ăn, nó mang lại vị chua nhẹ, tự nhiên như trái cây, giúp thanh nhiệt và trừ ẩm, đặc biệt bổ dưỡng trong những ngày hè nóng bức. Sau khi chần, nó có kết cấu mềm mại, tươi mát. Nêm nếm đơn giản sẽ làm nổi bật vị chua tự nhiên của nó, và một chút giấm balsamic sẽ làm tăng hương vị, tỏa ra mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp khứu giác. Chỉ một miếng thôi cũng đủ làm tan biến nhiệt lượng cơ thể ngay lập tức. Ít chất béo và không gây tăng cân, một đĩa rau sam trước bữa ăn là lựa chọn hoàn hảo để kích thích vị giác và giảm mệt mỏi.

Cách làm món salad rau sam

Cắt bỏ phần cuống cứng của rau sam rồi rửa sạch. Sau đó chần trong nước sôi khoảng 1 phút, rồi vớt ra, rửa lại với nước lạnh và để ráo. Chuẩn bị nước sốt chua ngọt thơm ngon trong một bát: tỏi băm, 1 thìa giấm balsamic, một ít nước tương, một nhúm đường, dầu mè và ớt băm nhỏ. Rưới nước sốt lên rau sam, trộn đều và để yên trong 5 phút cho rau ngấm gia vị. Dùng ngay.

3. Táo gai - Sườn heo hầm táo gai

Quả táo gai rất giàu axit trái cây tự nhiên, và hầm cùng sườn heo là một cách ăn ngon miệng trong những tháng hè nóng bức. Axit trái cây trong táo gai có thể làm giảm độ ngấy của thịt, giúp thịt mềm và dễ dàng tách khỏi xương. Món ăn có hương vị trái cây nhẹ nhàng, ngọt và chua, không quá ngấy hay béo ngậy, rất ngon miệng và sảng khoái. Ăn thịt vào mùa hè nóng nực theo cách này sẽ không làm bạn khó chịu dạ dày, và món ăn này được mọi lứa tuổi yêu thích.

Cách làm món sườn heo hầm táo gai

Cho sườn heo vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn để chần sơ, loại bỏ tạp chất. Rửa sạch. Rửa sạch và bỏ hạt quả táo gai. Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng, thêm đường phèn vào xào cho đến khi chuyển màu caramel. Cho sườn heo vào xào đến khi hơi vàng. Thêm vài lát gừng, quả táo gai, nước tương và một ít nước. Ninh nhỏ lửa trong 40 phút. Tăng lửa để nước sốt sánh lại và có vị chua ngọt đậm đà. Dùng ngay.

4. Đậu đũa muối chua - Công thức gợi ý: Thịt lợn băm xào đậu đũa muối chua

Đậu đũa muối chua trải qua quá trình lên men tự nhiên, tạo ra axit lactic tự nhiên mang lại hương vị chua dịu đặc trưng, khiến chúng trở thành một nguyên liệu có tính axit tự nhiên thực sự. Khi xào với thịt băm, chúng tạo nên một món ăn thơm ngon và hấp dẫn, hoàn hảo cho những ngày hè nóng nực khi bạn không có cảm giác thèm ăn. Một đĩa đậu đũa xào này rất lý tưởng để ăn kèm với cơm, mang đến vị chua nhẹ giúp giảm mệt mỏi.

Cách nấu món thịt lợn băm xào đậu đũa muối chua

Rửa sạch đậu đũa muối chua tự làm hoặc đóng gói sẵn rồi thái nhỏ; băm nhỏ thịt lợn và để riêng. Làm nóng chảo với một ít dầu, cho thịt lợn băm nhỏ vào xào đến khi thịt đổi màu và tiết ra mỡ, sau đó cho tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Cho đậu đũa muối chua vào xào trên lửa lớn trong 2 phút, nêm một ít nước tương. Xào đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Trong thời tiết nóng nực, đổ mồ hôi làm tiêu hao năng lượng, và các loại thực phẩm giàu axit trái cây tự nhiên có thể giúp giữ nước, kích thích sự thèm ăn và giảm mệt mỏi, suy nhược. 4 món ăn trên đều dựa vào axit lactic và axit trái cây tự nhiên trong các nguyên liệu để tạo vị chua, mà không cần dùng đến giấm. Chúng thanh nhẹ, ít dầu mỡ, dễ làm và không tốn kém.