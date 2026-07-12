Món canh Mille Feuille: Món ăn nhiều lớp, dễ nấu cho những ngày bận rộn

Gần đây, canh Mille Feuille (hay Mille Feuille Nabe) liên tục xuất hiện trên TikTok và Instagram thông qua các video hướng dẫn nấu ăn, thu hút sự chú ý nhờ nguyên liệu dễ tìm và cách thực hiện không quá cầu kỳ.

Món ăn lấy cảm hứng từ "nghìn lớp"

"Mille-feuille" là thuật ngữ trong tiếng Pháp, có nghĩa là "nghìn lớp", vốn được dùng để chỉ loại bánh ngọt gồm nhiều lớp vỏ và kem xếp chồng lên nhau.

Lấy cảm hứng từ cấu trúc này, người Nhật đã sáng tạo nên Mille Feuille Nabe – món lẩu hoặc canh với các lớp thịt và rau được xếp xen kẽ trước khi nấu. Khi hoàn thành, các nguyên liệu tạo thành những vòng tròn hoặc khối nhiều lớp đẹp mắt, đồng thời giúp thịt và rau chín đều.

Nguyên liệu quen thuộc, cách làm không phức tạp Công thức phổ biến nhất sử dụng ba chỉ bò hoặc ba chỉ heo thái mỏng kết hợp với cải thảo. Ngoài ra, nhiều người còn cho thêm nấm, đậu phụ hoặc cà rốt để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Các lớp thịt và cải thảo được xếp xen kẽ, cắt thành từng khúc rồi đặt khít vào nồi. Sau đó chỉ cần thêm nước dùng, nêm gia vị và đun đến khi các nguyên liệu chín mềm. Người dùng có thể chuẩn bị thêm nước chấm như ponzu, mè rang hoặc nước tương pha tùy khẩu vị.

Nhiều phiên bản được người trẻ sáng tạo Bên cạnh công thức truyền thống, nhiều phiên bản mới cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Một trong những biến tấu phổ biến là kết hợp cùng kim chi. Vị chua cay của kim chi giúp nước dùng đậm đà hơn, tạo hương vị khác biệt so với phiên bản nguyên bản vốn thiên về vị thanh ngọt của rau và thịt. Ngoài ra, một số người còn thay ba chỉ bằng ức gà, thịt bò nạc hoặc bổ sung nấm, hải sản để phù hợp với khẩu vị và chế độ ăn của từng gia đình. Phù hợp với xu hướng chuẩn bị bữa ăn trước Một lý do khác khiến Mille Feuille được nhiều người trẻ lựa chọn là tính tiện lợi. Nguyên liệu sau khi xếp lớp có thể bảo quản trong ngăn mát hoặc cấp đông trước khi nấu, phù hợp với xu hướng meal prep, chuẩn bị sẵn thực phẩm cho nhiều bữa. Khi cần sử dụng, chỉ cần cho nguyên liệu vào nồi nước dùng và đun chín. Sự kết hợp giữa thịt, rau và nước dùng cũng giúp món ăn cung cấp tương đối cân đối protein, chất xơ và vitamin trong một bữa ăn.



Vì sao món ăn này được yêu thích?

Không chỉ có hình thức đẹp mắt, Mille Feuille còn đáp ứng nhu cầu nấu ăn nhanh của nhiều người trẻ. Nguyên liệu dễ mua, cách chế biến không đòi hỏi nhiều kỹ thuật và có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị khiến món ăn này tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ một món ăn gia đình quen thuộc của Nhật Bản, Mille Feuille đang trở thành lựa chọn được nhiều người thử làm tại nhà, đặc biệt trong những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn có một bữa ăn nóng hổi với đầy đủ rau và thịt.Gen Z vào bếp với canh Mille Feuille: Món ăn nhiều lớp, dễ nấu cho những ngày bận rộn.

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