Món canh Mille Feuille: Món ăn nhiều lớp, dễ nấu cho những ngày bận rộn
GĐXH - Trong nhịp sống bận rộn, những món ăn có cách chế biến đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ rau và protein ngày càng được nhiều người trẻ quan tâm.
Gần đây, canh Mille Feuille (hay Mille Feuille Nabe) liên tục xuất hiện trên TikTok và Instagram thông qua các video hướng dẫn nấu ăn, thu hút sự chú ý nhờ nguyên liệu dễ tìm và cách thực hiện không quá cầu kỳ.
Món ăn lấy cảm hứng từ "nghìn lớp"
"Mille-feuille" là thuật ngữ trong tiếng Pháp, có nghĩa là "nghìn lớp", vốn được dùng để chỉ loại bánh ngọt gồm nhiều lớp vỏ và kem xếp chồng lên nhau.
Lấy cảm hứng từ cấu trúc này, người Nhật đã sáng tạo nên Mille Feuille Nabe – món lẩu hoặc canh với các lớp thịt và rau được xếp xen kẽ trước khi nấu. Khi hoàn thành, các nguyên liệu tạo thành những vòng tròn hoặc khối nhiều lớp đẹp mắt, đồng thời giúp thịt và rau chín đều.
Vì sao món ăn này được yêu thích?
Không chỉ có hình thức đẹp mắt, Mille Feuille còn đáp ứng nhu cầu nấu ăn nhanh của nhiều người trẻ. Nguyên liệu dễ mua, cách chế biến không đòi hỏi nhiều kỹ thuật và có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị khiến món ăn này tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Từ một món ăn gia đình quen thuộc của Nhật Bản, Mille Feuille đang trở thành lựa chọn được nhiều người thử làm tại nhà, đặc biệt trong những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn có một bữa ăn nóng hổi với đầy đủ rau và thịt.Gen Z vào bếp với canh Mille Feuille: Món ăn nhiều lớp, dễ nấu cho những ngày bận rộn.