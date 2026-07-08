Loại rau mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên, nấu canh hay xào đều ngon

Tôm đồng nấu với gì ngon? Gợi ý 4 món ngon với tôm đồng dân dã vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm ngày hè GĐXH - Tôm đồng có thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, giàu canxi và khoáng chất. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, gợi ý cho bạn 4 món ngon với tôm đồng thích hợp cho bữa cơm ngày nắng nóng dưới đây.

Rau mồng tơi có lợi gì với người mỡ máu cao?

Theo bác sĩ của bệnh viện đa khoa MEDLATEC, mỡ máu cao là tình trạng gặp phổ biến ở tuổi trung niên và người cao tuổi. Việc thay đổi nội tiết, rối loạn chuyển hóa và giảm hoạt động thể lực đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng tim mạch.

Việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn được xem là một trong những yếu tố góp phần cải thiện mỡ máu tốt. Theo nghiên cứu, bổ sung khoảng 5-10g chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể góp phần làm giảm cholesterol xấu.

Rau mồng tơi tốt cho người tuổi trung niên. Ảnh HM

Rau mồng tơi là một trong những thực phẩm có lợi kiểm soát mỡ máu nhờ giàu chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này có khả năng gắn với cholesterol và axit mật trong đường tiêu hóa giúp tăng đào thải, từ đó hỗ trợ giảm lượng cholesterol hấp thu vào cơ thể.

Ngoài lượng chất xơ cao, rau mồng tơi còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể như vitamin, folate, kali, các chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này góp phần vào việc bảo vệ thành mạch, hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Hàm lượng kali trong rau mồng tơi còn giúp cân bằng huyết áp khi được dùng với chế độ ăn hợp lý.

Với chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 15) nên rau mồng tơi cũng tốt cho người tiểu đường. Khi ăn rau mồng tơi, đường huyết sẽ tăng chậm, ổn định hơn so với những thực phẩm giàu tinh bột.

Canh mồng tơ nấu canh hay đem xào đều ngon. Ảnh HM

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rau mồng tơi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát mỡ máu khác. Do đó, người bệnh, nhất là tuổi trung niên cần duy trì chế độ ăn khoa học, tăng vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ hướng dẫn từ các bác sĩ.

Video: Rau mồng tơi hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên, nấu canh hay xào đều ngon (Hà My)





Món ngon với rau mồng tơi

Canh ngao mồng tơi thanh mát ngày hè

Nguyên liệu

+ 1kg ngao

+ 1 mớ rau mồng tơi

+ 1 củ hành tím

+ Gia vị nước mắm, mì chính

Cách làm

Ngao rửa sạch, luộc với khoảng 1 lít nước đến khi mở miệng thì vớt ra, nhặt phần thịt để riêng. Gạn phần nước luộc để loại bỏ cặn.

Cho nước ngao trở lại nồi, thêm thịt ngao, hành tím đập dập và nêm gia vị vừa ăn. Khi nước sôi, cho rau mồng tơi vào, đun thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Món canh có vị ngọt thanh, thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Canh ngao mồng tơi ăn cùng với cà ngày hè rất thơm ngon

Mồng tơi xào tỏi

Nguyên liệu

+ 500g rau mồng tơi

+ 1 củ tỏi

+ Gia vị vừa đủ: muối, mì chính, hạt nêm, nước tương, dầu ăn

Cách làm

Rau mồng tơi nhặt lấy phần non, rửa sạch, để ráo. Đun sôi một nồi nước có thêm chút muối rồi chần rau trong khoảng 1 phút rồi vớt ra cho vào tô nước lạnh. Cách này giúp cho rau giữ được màu xanh đẹp mắt. Sau đó, vớt ra để thật ráo nước.

Phi thơm tỏi rồi cho rau mồng tơi vào xào trên lửa lớn khoảng 1-2 phút. Nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Lưu ý khi chế biến cần tránh xào quá lâu sẽ làm giàu bị mềm, không giữ được độ giòn và hạn chế thất thoát vitamin.

Mồng tơi xào tỏi chế biến đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng

Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứng GĐXH – Tôm đồng dù nhỏ hơn tôm biển nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng không hề kém. Theo chuyên gia, mùa hè ăn tôm đồng để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nên tham khảo điều dưới đây.