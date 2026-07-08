Loại rau mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên, nấu canh hay xào đều ngon
GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong mùa hè, giá thành rẻ nhưng giàu dưỡng chất. Khi kết hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh, rau này được xem là có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên.
Rau mồng tơi có lợi gì với người mỡ máu cao?
Theo bác sĩ của bệnh viện đa khoa MEDLATEC, mỡ máu cao là tình trạng gặp phổ biến ở tuổi trung niên và người cao tuổi. Việc thay đổi nội tiết, rối loạn chuyển hóa và giảm hoạt động thể lực đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng tim mạch.
Việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn được xem là một trong những yếu tố góp phần cải thiện mỡ máu tốt. Theo nghiên cứu, bổ sung khoảng 5-10g chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể góp phần làm giảm cholesterol xấu.
Rau mồng tơi là một trong những thực phẩm có lợi kiểm soát mỡ máu nhờ giàu chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này có khả năng gắn với cholesterol và axit mật trong đường tiêu hóa giúp tăng đào thải, từ đó hỗ trợ giảm lượng cholesterol hấp thu vào cơ thể.
Ngoài lượng chất xơ cao, rau mồng tơi còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể như vitamin, folate, kali, các chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này góp phần vào việc bảo vệ thành mạch, hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Hàm lượng kali trong rau mồng tơi còn giúp cân bằng huyết áp khi được dùng với chế độ ăn hợp lý.
Với chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 15) nên rau mồng tơi cũng tốt cho người tiểu đường. Khi ăn rau mồng tơi, đường huyết sẽ tăng chậm, ổn định hơn so với những thực phẩm giàu tinh bột.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rau mồng tơi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát mỡ máu khác. Do đó, người bệnh, nhất là tuổi trung niên cần duy trì chế độ ăn khoa học, tăng vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ hướng dẫn từ các bác sĩ.
Video: Rau mồng tơi hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên, nấu canh hay xào đều ngon (Hà My)
Món ngon với rau mồng tơi
Canh ngao mồng tơi thanh mát ngày hè
Nguyên liệu
+ 1kg ngao
+ 1 mớ rau mồng tơi
+ 1 củ hành tím
+ Gia vị nước mắm, mì chính
Cách làm
Ngao rửa sạch, luộc với khoảng 1 lít nước đến khi mở miệng thì vớt ra, nhặt phần thịt để riêng. Gạn phần nước luộc để loại bỏ cặn.
Cho nước ngao trở lại nồi, thêm thịt ngao, hành tím đập dập và nêm gia vị vừa ăn. Khi nước sôi, cho rau mồng tơi vào, đun thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Món canh có vị ngọt thanh, thích hợp trong những ngày nắng nóng.
Mồng tơi xào tỏi
Nguyên liệu
+ 500g rau mồng tơi
+ 1 củ tỏi
+ Gia vị vừa đủ: muối, mì chính, hạt nêm, nước tương, dầu ăn
Cách làm
Rau mồng tơi nhặt lấy phần non, rửa sạch, để ráo. Đun sôi một nồi nước có thêm chút muối rồi chần rau trong khoảng 1 phút rồi vớt ra cho vào tô nước lạnh. Cách này giúp cho rau giữ được màu xanh đẹp mắt. Sau đó, vớt ra để thật ráo nước.
Phi thơm tỏi rồi cho rau mồng tơi vào xào trên lửa lớn khoảng 1-2 phút. Nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Lưu ý khi chế biến cần tránh xào quá lâu sẽ làm giàu bị mềm, không giữ được độ giòn và hạn chế thất thoát vitamin.
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