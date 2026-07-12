Người đàn ông 35 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn 3 dù không hút thuốc, uống rượu: Bác sĩ lưu ý thói quen ăn sáng nhiều người gặp phải

Người đàn ông 35 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn 3 dù không hút thuốc, uống rượu: Bác sĩ lưu ý thói quen ăn sáng nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Không hút thuốc, không uống rượu, duy trì tập thể dục đều đặn nhưng vẫn được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3. Trường hợp của một người đàn ông 35 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) đang được nhiều chuyên gia sử dụng để nhắc nhở về một yếu tố ít được chú ý: lượng phốt phát bổ sung trong thực phẩm chế biến sẵn.

Suy thận dù không có các yếu tố nguy cơ thường gặp

Theo thông tin được China Times và HK01 đăng tải, anh Lâm (35 tuổi) là nhân viên văn phòng, không hút thuốc, không uống rượu và không mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp hay đái tháo đường.

Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, khó thở khi vận động, tim đập nhanh và đi tiểu nhiều hơn bình thường. Đáng chú ý, nước tiểu thường xuyên có nhiều bọt và cảm giác khó chịu khi đi tiểu vào buổi sáng.

Kết quả thăm khám cho thấy anh mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3, với mức lọc cầu thận (eGFR) giảm còn khoảng 58 mL/phút/1,73 m².

Ngoài ra, xét nghiệm còn ghi nhận nồng độ phốt pho trong máu cao hơn bình thường và hình ảnh cho thấy có dấu hiệu vôi hóa mạch máu.

Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, chuyên khoa thận tại Đài Loan (Trung Quốc), quá trình khai thác chế độ ăn cho thấy bệnh nhân thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt trong bữa sáng.

Ông cho biết nhiều loại thực phẩm công nghiệp sử dụng phụ gia phốt phát nhằm giữ nước, tạo độ dai hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Khác với phốt pho có tự nhiên trong thịt, cá, sữa hay các loại đậu, phốt phát bổ sung thường có khả năng được cơ thể hấp thu cao hơn.

Ở người khỏe mạnh, thận có thể đào thải phần lớn lượng phốt pho dư thừa. Tuy nhiên, với những người đã có suy giảm chức năng thận hoặc nguy cơ mắc bệnh thận, việc tiêu thụ quá nhiều phốt phát trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho thận và góp phần thúc đẩy rối loạn chuyển hóa khoáng chất.

Các hướng dẫn của KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) cũng khuyến nghị người mắc bệnh thận mạn nên hạn chế nguồn phốt phát từ phụ gia thực phẩm thay vì chỉ chú ý đến lượng phốt pho tự nhiên.

Những thực phẩm thường chứa nhiều phụ gia phốt phát

Bác sĩ cho biết không phải mọi món ăn dưới đây đều gây hại cho thận. Vấn đề nằm ở việc ăn thường xuyên và với lượng lớn, đặc biệt nếu chúng là thực phẩm chế biến sẵn.

Thịt chế biến

Xúc xích, thịt nguội, thịt viên, chả lụa hay hamburger công nghiệp thường sử dụng phốt phát để giữ nước và cải thiện cấu trúc sản phẩm. Xúc xích, thịt nguội, thịt viên, chả lụa hay hamburger công nghiệp thường sử dụng phốt phát để giữ nước và cải thiện cấu trúc sản phẩm.

Một số loại mì, bún, phở chế biến công nghiệp

Một số sản phẩm có thể sử dụng phụ gia chứa phốt phát nhằm tăng độ dai hoặc ổn định cấu trúc sợi. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tất cả các loại bún, phở đều chứa nhiều phốt phát.

Chả cá và các sản phẩm surimi

Các sản phẩm làm từ cá xay công nghiệp cũng có thể bổ sung phốt phát để tạo độ đàn hồi và kéo dài thời gian bảo quản.

Gia vị và nước dùng chế biến sẵn

Một số loại nước dùng cô đặc, bột nêm hoặc gói gia vị có sử dụng phụ gia chứa phốt phát. Người tiêu dùng có thể kiểm tra thành phần trên nhãn thực phẩm nếu cần hạn chế chất này.

Có nên tránh hoàn toàn?

Các chuyên gia cho rằng câu trả lời là không. Đối với người khỏe mạnh, việc sử dụng các thực phẩm trên với tần suất hợp lý trong một chế độ ăn cân bằng thường không phải nguyên nhân trực tiếp gây suy thận.

Điều quan trọng hơn là: Ưu tiên thực phẩm tươi thay vì thực phẩm chế biến sẵn. Hạn chế sử dụng thường xuyên thịt chế biến, đồ ăn nhanh và thực phẩm đóng gói. Duy trì uống đủ nước, kiểm soát huyết áp và đường huyết. Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu như nước tiểu nhiều bọt kéo dài, phù chân, tiểu ra máu hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Trường hợp của anh Lâm cho thấy sau khi điều chỉnh chế độ ăn, kết hợp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, các chỉ số phốt pho trong máu đã cải thiện và chức năng thận ổn định hơn. Tuy nhiên, bệnh thận mạn là tình trạng cần được theo dõi lâu dài và không thể chỉ điều trị bằng thay đổi chế độ ăn.

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