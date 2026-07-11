Video: Cá thu giàu omega-3, muốn món ăn thơm ngon đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết cá tươi (Hà My)

Cá thu là nguồn cung cấp protein, chất béo, đặc biệt là omega-3 rất cao. Đây là nhóm chất béo có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Ngoài ra, cá thu còn chứa nhiều vitamin nhóm B như B2, B12, vitamin PP cùng các khoáng chất như sắt, phốt pho và kẽm... Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe như góp phần vào cải thiện tim mạch, hỗ trợ phát triển não bộ, ngăn ngừa thiếu máu, kiểm soát lượng đường trong máu…

Cá thu là một trong những loại cá biển được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thịt chắc, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên và dễ chế biến các món ngon. Các món ngon dễ làm và đưa cơm từ cá thu như: cá thu kho tiêu, sốt cà chua, chiên nước mắm, áp chảo hay nướng.

Cá thu là một trong những loại cá được nhiều người ưa chuộng. Ảnh HM

Để giữ được vị ngọt tự nhiên của cá, trước khi chế biến nên rửa sạch và có thể khử mùi tanh bằng gừng hoặc một ít rượu trắng, sau đó để ráo nước trước khi nấu.

Cách nhận biết cá thu tươi ngon

Theo chia sẻ của người bán hàng tại đầu mối hải sản Đại Dương (Quảng Ninh), cá thu tươi thường có thân săn chắc, da sáng bóng, mắt trong và mang còn đỏ hồng.

Khi mua cá nguyên con, người tiêu dùng có thể lưu ý một số đặc điểm sau:

Mắt cá trong, sáng

Mắt cá tươi thường trong, hơi lồi tự nhiên, đồng tử rõ và không bị đục. Những con có mắt mờ, lõm hoặc đục trắng thường không còn tươi. Trong quá trình đánh bắt và vận chuyển, có thể có 1 số con bị va đập gây đỏ mắt nhưng màu đỏ là màu đỏ thẫm, mắt vẫn sáng, thường bị 1 mắt.

Cá biển ươn thường có 2 mắt đỏ, mờ đục hoặc được để đông lạnh dài ngày cũng khiến mắt bị mờ đục nên cần tránh chọn.

Da cá sáng bóng

Quan sát phần da cá thu tươi thường có màu sắc tự nhiên, óng ánh hoặc có nhớt khi rửa. Lớp da bám chắc vào thịt, không bong tróc và không bị xỉn màu.

Mang đỏ hồng

Khi nhìn vào mang cá biển tươi cấp đông, bạn sẽ thấy mang cá tươi hồng đậm hoặc đỏ tươi và không có mùi hôi. Mang chuyển sang màu nâu sẫm hoặc xám thường là dấu hiệu cá đã để lâu.

Thịt cá săn chắc, có độ đàn hồi

Dùng tay ấn nhẹ vào thân cá, nếu thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu là cá còn tươi. Nếu thịt mềm nhũn, bở hoặc để lại vết lõm sâu thì không nên chọn.

Cách chọn cá thu cắt khúc

Với cá thu được bán theo từng khúc, người mua nên quan sát kỹ màu sắc của thịt và lớp da. Khúc cá ngon thường có thịt mịn và đều màu, màu hồng nhạt hoặc đỏ tự nhiên. Nếu thịt chuyển sang màu xám, tái nhợt hoặc thâm sẫm có thể là dấu hiệu cá ươn hoặc bảo quản lâu.

Ảnh Hà My

Lớp da cần còn sáng bóng, bám chắc vào phần thịt. Không nên chọn những khúc cá bị bong da nhiều, chảy dịch hoặc có nhớt bất thường.

Khi dùng tay ấn nhẹ, thịt cá phải săn chắc và đàn hồi tốt. Nếu thịt mềm nhão, bở hoặc để lại vết lõm sâu thì không nên mua.

Bên cạnh đó, mùi cũng là dấu hiệu quan trọng để đánh giá độ tươi của những khúc cá thu tươi ngon. Cá thu chất lượng có mùi đặc trưng của hải sản tươi, không có mùi chua hay mùi lạ.

Cá thu ngon nhất là khúc cá ở phần thân giữa. Khi chọn nên quan sát mặt cắt của khúc cá, nếu thấy hai mặt đều nhau thì đó là phần thân. Tránh mua những khúc ở phần đuôi vì thường nhiều xương, ít thịt hơn.

Cá thu sau khi mua về, mọi người vẫn cần bảo quản ở nhiệt độ phù hợp và hạn chế cấp đông nhiều lần để giữ được hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Loại lá đầy vườn nhà, dễ trồng ở ban công có lợi cho người bệnh gout, đem ăn sống hay chế biến đều ngon GĐXH - Không chỉ góp phần làm tăng hương vị món ăn, tía tô còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, hợp chất có lợi cho sức khỏe, tốt với người bệnh gout. Cùng tham khảo cách chế biến dưới đây để giữ được dưỡng chất.