5 cung hoàng đạo 'độc miệng' nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy

Trong số các cung hoàng đạo, Bạch Dương nổi tiếng là người nóng tính và bộc trực. Họ phản ứng rất nhanh trước mọi tình huống, vui buồn hay tức giận đều thể hiện rõ trên gương mặt.

Chính sự thẳng thắn ấy khiến Bạch Dương nhiều lần vô tình làm tổn thương người khác bằng những câu nói không hề được "đánh bóng".

Khi bị trách là quá nặng lời, Bạch Dương thường cho rằng mình chỉ đang nói sự thật. Họ tin rằng góp ý thẳng thắn sẽ giúp đối phương nhìn ra thiếu sót và thay đổi theo hướng tích cực.

Dù cách thể hiện đôi khi vụng về, Bạch Dương lại là người sống rất chân thành. Họ không thích giả tạo, càng không quen nói những lời xã giao.

Một khi đã coi ai là người thân thiết, chòm sao này sẽ sẵn sàng góp ý không chút giấu giếm, bởi họ thật sự mong người đó tốt hơn.

Trong số các cung hoàng đạo, Bạch Dương nổi tiếng là người nóng tính và bộc trực. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Bề ngoài lạnh lùng, bên trong luôn âm thầm quan tâm

Sư Tử thường tạo cảm giác mạnh mẽ, kiêu hãnh và có phần khó gần. Cung hoàng đạo này sở hữu tố chất lãnh đạo, thích làm chủ tình huống nên đôi khi lời nói mang tính mệnh lệnh hoặc khá cứng nhắc.

Không ít người cho rằng Sư Tử kiêu ngạo vì thường xuyên phê bình hoặc nhắc nhở người khác bằng giọng điệu nghiêm khắc.

Tuy nhiên, những ai hiểu cung hoàng đạo này sẽ biết rằng họ hiếm khi bỏ mặc người mình quan tâm.

Sư Tử có thể trách mắng rất gay gắt nhưng sau đó lại lặng lẽ đứng phía sau hỗ trợ khi đối phương gặp khó khăn.

Họ không giỏi thể hiện sự dịu dàng bằng lời nói mà thường chọn cách hành động để chứng minh tình cảm.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cầu toàn nên hay soi xét nhưng luôn mong người khác tiến bộ

Nhắc đến cung hoàng đạo cầu toàn nhất, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Xử Nữ. Họ có tiêu chuẩn rất cao trong công việc lẫn các mối quan hệ nên dễ phát hiện ra những thiếu sót của người xung quanh.

Chính vì muốn mọi thứ hoàn thiện hơn, Xử Nữ thường xuyên góp ý, phân tích và chỉ ra lỗi sai.

Đôi khi, sự thẳng thắn quá mức khiến lời nói của họ trở nên sắc bén, làm người nghe cảm thấy khó chịu.

Dẫu vậy, động cơ của Xử Nữ hiếm khi xuất phát từ ác ý. Họ chỉ mong những người mình yêu quý có thể hoàn thiện bản thân, tránh lặp lại sai lầm và đạt được kết quả tốt hơn.

Điều thú vị là khi Xử Nữ còn dành thời gian góp ý, điều đó cũng đồng nghĩa họ vẫn còn quan tâm. Nếu một ngày chòm sao này im lặng, rất có thể họ đã không còn đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ ấy.

Chính vì muốn mọi thứ hoàn thiện hơn, Xử Nữ thường xuyên góp ý, phân tích và chỉ ra lỗi sai. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Lời nói sắc sảo nhưng luôn xuất phát từ thiện chí

Bảo Bình nổi tiếng với cá tính độc lập, suy nghĩ khác biệt và quan điểm sống rất rõ ràng. Họ không thích nịnh nọt hay làm vừa lòng người khác, vì vậy thường đưa ra những nhận xét rất trực diện.

Không ít người cảm thấy tổn thương khi nghe Bảo Bình góp ý, bởi cách diễn đạt của họ khá lạnh lùng và thiếu sự mềm mại. Tuy nhiên, trước khi nói điều gì, chòm sao này thường đã suy nghĩ rất kỹ.

Bảo Bình ghét sự giả dối và luôn mong người đối diện nhìn nhận đúng vấn đề để tránh tiếp tục mắc sai lầm.

Với họ, một lời góp ý thẳng thắn đôi khi giá trị hơn nhiều câu an ủi chỉ để làm vừa lòng người khác.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Nghiêm khắc vì trách nhiệm, nặng lời vì thật lòng lo lắng

Ma Kết là một trong những cung hoàng đạo điềm tĩnh nhưng cũng nổi tiếng bởi sự thẳng thắn.

Họ không quen vòng vo nên nhiều khi những lời nhận xét trở nên lạnh lùng, sắc bén như "dao cứa", khiến người nghe dễ hiểu lầm.

Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một người rất có trách nhiệm và luôn âm thầm quan tâm đến những người mình yêu quý.

Khi Ma Kết lớn tiếng hoặc nghiêm khắc, phần nhiều là vì họ lo lắng đối phương sẽ đi sai hướng.

Điểm yếu của Ma Kết nằm ở khả năng biểu đạt cảm xúc. Họ không giỏi dùng những lời nói ngọt ngào để động viên mà thường chọn cách chỉ ra vấn đề và tìm hướng giải quyết.

Một khi ai đó thực sự cần giúp đỡ, Ma Kết lại là người sẵn sàng xuất hiện đầu tiên. Họ không nói nhiều về sự tử tế của mình mà chứng minh bằng hành động thiết thực.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.