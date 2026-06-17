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5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế

Thứ tư, 10:38 17/06/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai tuy chân thành nhưng lại thường xuyên mất điểm vì sự vụng về, thiếu tinh tế trong cách cư xử.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Luôn muốn mình đúng trong mọi cuộc tranh luận

Nam Xử Nữ nổi tiếng là cung hoàng đạo cẩn thận, nguyên tắc và có tiêu chuẩn rất cao trong cuộc sống. 

Thuộc nhóm cung hoàng đạo theo đuổi sự hoàn hảo, họ thường đặt lý trí lên trên cảm xúc.

Khi mới yêu, Xử Nữ khá ân cần và chu đáo. Tuy nhiên, theo thời gian, tính cách cứng nhắc và lòng tự trọng mạnh mẽ của họ dần bộc lộ rõ hơn. 

Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì tìm cách xoa dịu đối phương, chàng trai Xử Nữ lại có xu hướng phân tích đúng sai đến cùng.

Điều khiến cung hoàng đạo này bị đánh giá là thiếu tinh tế nằm ở việc họ thường không nhận ra rằng nhiều lúc phụ nữ chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu. 

Sự cứng nhắc trong cách ứng xử vô tình khiến những tranh cãi nhỏ trở nên căng thẳng hơn.

5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế - Ảnh 1.

Điều khiến cung hoàng đạo Xử Nữ bị đánh giá là thiếu tinh tế nằm ở việc họ thường không nhận ra rằng nhiều lúc phụ nữ chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Sĩ diện quá lớn nên ngại xuống nước

Trong chuyện tình cảm, Sư Tử là một trong những cung hoàng đạo lãng mạn bậc nhất. 

Họ thích tạo bất ngờ, thích khiến người yêu cảm thấy được trân trọng và tự hào khi sánh bước bên mình.

Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài ga lăng ấy lại là cái tôi rất lớn. Khi xảy ra bất đồng, đặc biệt ở nơi đông người, nam Sư Tử hiếm khi chủ động nhận lỗi hay mềm mỏng với đối phương.

Đối với cung hoàng đạo này, việc hạ thấp cái tôi trước mặt người khác là điều không dễ dàng. 

Chính vì vậy, dù trong lòng vẫn yêu thương, họ thường khiến bạn gái cảm thấy mình không được bảo vệ hay quan tâm đúng lúc.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Quá lý trí nên thiếu sự đồng cảm

Ma Kết là cung hoàng đạo sống thực tế, nguyên tắc và luôn hành động dựa trên logic. Họ không thích những cảm xúc bốc đồng hay những cuộc tranh cãi thiếu căn cứ.

Nếu bản thân sai, Ma Kết sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng nếu cho rằng đối phương đang giận dỗi vô cớ, họ sẽ không tìm cách dỗ dành hay an ủi.

Điểm yếu của cung hoàng đạo này là luôn nhìn nhận vấn đề theo góc độ lý trí. Trong khi đó, phụ nữ lại thường cần sự chia sẻ về mặt cảm xúc nhiều hơn. 

Sự khác biệt này khiến Ma Kết dễ bị đánh giá là lạnh lùng và thiếu tinh tế trong tình yêu.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng tính đến mức vô tâm

Bạch Dương là cung hoàng đạo đại diện cho sự mạnh mẽ, quyết đoán và nhiệt huyết. 

Họ thích giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, không muốn mất quá nhiều thời gian cho những cảm xúc tiêu cực.

Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến chàng trai Bạch Dương nhiều lần làm người yêu thất vọng. Khi đối phương buồn bã hay giận dỗi, họ thường không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.

Với Bạch Dương, chuyện gì cũng nên nói thẳng và giải quyết trực tiếp. Nhưng thực tế, không phải cô gái nào cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc. 

Sự thiếu nhạy bén trong việc nhận biết tâm trạng của người yêu khiến cung hoàng đạo này thường bị gắn mác vô tâm.

5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế - Ảnh 2.

Với Bạch Dương, chuyện gì cũng nên nói thẳng và giải quyết trực tiếp. Nhưng thực tế, không phải cô gái nào cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Chân thành nhưng quá khô khan

Kim Ngưu là một trong những cung hoàng đạo đáng tin cậy nhất. Họ sống thật thà, ổn định và luôn muốn mang lại cảm giác an toàn cho những người thân yêu.

Tuy nhiên, sự thực tế quá mức đôi khi lại trở thành rào cản trong chuyện tình cảm. Nam Kim Ngưu không giỏi nói lời ngọt ngào, càng không quen thể hiện cảm xúc bằng những hành động lãng mạn.

Mỗi khi người yêu buồn hay khóc, phản ứng của họ thường khá đơn giản và thiếu sự tinh tế. Thay vì những lời động viên sâu sắc, Kim Ngưu chỉ biết khuyên đối phương đừng buồn hoặc tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng thực tế.

Dù không cố ý làm tổn thương ai, nhưng sự khô khan của cung hoàng đạo này vẫn khiến nhiều cô gái cảm thấy mình chưa thực sự được thấu hiểu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế - Ảnh 3.Top cung hoàng đạo nói trước nghĩ sau, nhiều lần tự rước họa vào thân

GĐXH - Dưới đây là 3 cung hoàng đạo thường bị nhận xét là "miệng nhanh hơn não", dễ vô tình làm mất lòng người xung quanh.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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