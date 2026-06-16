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Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúc

Thứ ba, 16:07 16/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - 30 tuổi là cột mốc nhiều phụ nữ bắt đầu ổn định hơn trong công việc, gia đình và các mối quan hệ.

Tuy nhiên, sau 30 tuổi cũng là giai đoạn dễ xuất hiện áp lực về sự nghiệp, hôn nhân và tài chính. Để sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên ghi nhớ những điều sau.

Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúc - Ảnh 1.

Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúc - Ảnh 2.Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạn

GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
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