Cảm thấy sếp không còn trọng dụng? Đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan thường làm 3 điều này trước

Trong môi trường công sở, mối quan hệ giữa nhân viên và cấp trên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn bạn cảm thấy mình không còn được đánh giá cao hoặc thường xuyên rơi vào thế bất lợi. Theo nhiều chuyên gia quản trị nhân sự, trước khi đưa ra quyết định nghỉ việc, điều quan trọng là xác định rõ nguyên nhân và giữ cho mình thế chủ động.

Thay vì phản ứng theo cảm xúc, người có kinh nghiệm thường dành thời gian quan sát, chuẩn bị và hành động có chiến lược hơn.

Không phải mọi sự thay đổi trong cách đối xử của cấp trên đều đồng nghĩa với việc bạn đã hết giá trị. Bình tĩnh quan sát và điều chỉnh là điều người khôn ngoan thường làm. Ảnh minh họa

Không được sếp trọng dụng đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan cần làm 3 điều này

1. Ngừng tự trách mình và đừng cố lấy lòng bằng mọi giá

Khi nhận thấy mối quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng, nhiều người bắt đầu rơi vào trạng thái tự nghi ngờ.

Họ liên tục suy nghĩ mình đã sai ở đâu, nói điều gì chưa đúng hoặc làm việc gì khiến lãnh đạo không hài lòng. Sau đó là chuỗi hành động nhằm cố gắng lấy lại thiện cảm như làm thêm giờ, nhận mọi nhiệm vụ hoặc luôn tìm cách chiều theo ý cấp trên.

Theo các chuyên gia tâm lý nghề nghiệp, việc nhìn lại bản thân để rút kinh nghiệm là cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ chìm trong cảm giác tự trách hoặc tìm cách lấy lòng bằng mọi giá, bạn rất dễ đánh mất sự tự tin và khả năng đưa ra quyết định khách quan.

Điều nên làm lúc này là bình tĩnh đánh giá xem vấn đề đến từ năng lực chuyên môn, cách giao tiếp, sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức hay đơn giản chỉ là khác biệt trong phong cách làm việc. Khi hiểu đúng nguyên nhân, bạn sẽ biết mình cần thay đổi điều gì và điều gì không nhất thiết phải cố gắng làm hài lòng người khác.

Cảm giác bị sếp cho "ra rìa" hoặc ít được giao việc quan trọng có thể khiến nhiều người mất động lực, nhưng cách phản ứng sẽ quyết định cơ hội phát triển tiếp theo.

2. Âm thầm nâng cao năng lực thay vì phản ứng vội vàng

Nếu cảm thấy vị trí của mình không còn thuận lợi, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện bản thân nhiều hơn bằng mọi giá.

Thay vào đó, hãy tập trung hoàn thành tốt công việc được giao, cập nhật kỹ năng mới, mở rộng kiến thức chuyên môn và tích lũy thêm những kinh nghiệm có giá trị.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát lại hồ sơ năng lực, lưu giữ các thành tích nổi bật, xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp và tìm hiểu thị trường lao động.

Khi năng lực được nâng cao, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, dù quyết định tiếp tục gắn bó với công ty hiện tại hay tìm kiếm cơ hội mới.

Trong khi đó, việc thường xuyên than phiền với đồng nghiệp về cấp trên hoặc liên tục nói rằng mình sắp nghỉ việc có thể vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của chính bạn.

Nhiều người vội nghĩ đến chuyện nghỉ việc khi cảm thấy không còn được sếp tin tưởng hoặc giao những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Ảnh minh họa

3. Giữ ranh giới nghề nghiệp rõ ràng

Một sai lầm khá phổ biến là nhiều nhân viên cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Họ nhận thêm những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm, chấp nhận gánh thay phần việc của người khác hoặc im lặng trước những yêu cầu chưa hợp lý vì sợ bị đánh giá tiêu cực.

Theo các chuyên gia quản trị nhân sự, tinh thần hợp tác là điều cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi ranh giới nghề nghiệp.

Nếu được giao nhiệm vụ vượt quá phạm vi công việc hoặc thiếu nguồn lực để hoàn thành, bạn có thể trao đổi thẳng thắn và lịch sự với cấp trên về khối lượng công việc, thời gian hoặc mức độ ưu tiên.

Việc biết nói "không" trong những tình huống phù hợp không phải là chống đối, mà là cách giúp công việc minh bạch hơn, đồng thời bảo vệ hiệu quả làm việc của bản thân.

Người chuyên nghiệp thường được đánh giá cao không chỉ bởi năng lực, mà còn bởi khả năng giao tiếp rõ ràng và biết chịu trách nhiệm trong đúng phạm vi của mình.

Ảnh minh họa

Nghỉ việc nên là quyết định sau khi đã chuẩn bị kỹ

Không phải mọi mâu thuẫn với cấp trên đều đồng nghĩa với việc bạn phải rời đi ngay lập tức. Có những trường hợp, sau khi điều chỉnh cách làm việc hoặc khi tổ chức thay đổi, mối quan hệ giữa hai bên cũng dần cải thiện.

Ngược lại, nếu môi trường làm việc thực sự không còn phù hợp hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần trong thời gian dài, việc chuyển sang một nơi làm việc khác cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Điều quan trọng là quyết định đó cần được đưa ra khi bạn đã có sự chuẩn bị về chuyên môn, tài chính và cơ hội nghề nghiệp, thay vì chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời.

Một người giữ được sự bình tĩnh trong giai đoạn khó khăn thường có nhiều khả năng bảo vệ lợi ích của mình hơn là người phản ứng vội vàng.

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.