Nghỉ hưu lương cao bà lão U70 vẫn đi làm vì một nỗi sợ nhiều người già đang mắc phải

Lương hưu đủ sống nhưng cuộc sống sau nghỉ hưu lại quá đơn điệu

Ở tuổi 65, bà Vương đã nghỉ hưu nhiều năm. Hai vợ chồng sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ, còn hai cô con gái đều đã lập gia đình và sinh sống ở thành phố. Điều bà mong mỏi nhất khi bước vào tuổi già chỉ là có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn và những ngày tháng bình yên.

Trước đây, bà từng làm kế toán trong một doanh nghiệp, còn chồng là giáo viên trung học cơ sở. Sau khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai vợ chồng vào khoảng 9.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 35 triệu đồng.

Khoản thu nhập này giúp họ có cuộc sống khá dư dả, không phải bận tâm nhiều đến chuyện chi tiêu. Mỗi tháng, hai ông bà đều dành một phần để tiết kiệm, phần còn lại phục vụ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Do các con đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng nên không thể thường xuyên về thăm bố mẹ. May mắn là cả hai ông bà vẫn còn khỏe mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân.

Với bà, công việc không đơn thuần mang lại thêm thu nhập mà còn giúp xua tan sự cô đơn, nhàm chán và khiến những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên ý nghĩa hơn. Ảnh minh họa

Từng tận hưởng cuộc sống nhưng biến cố bất ngờ khiến mọi thứ thay đổi

Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, bà Vương dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng và nhóm bạn đồng niên. Hầu như tháng nào họ cũng lên kế hoạch khám phá một vùng đất mới, tận hưởng những chuyến đi mà trước đây vì công việc bận rộn chưa có cơ hội thực hiện.

Thế nhưng, trong một lần đi chơi, bà không may bị ngã, chấn thương đầu gối. Tai nạn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm bà dần mất hứng thú với những chuyến du lịch dài ngày.

Kể từ đó, cuộc sống của bà chỉ xoay quanh việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng sang thăm họ hàng hoặc đến nhà các con.

Buổi tối, bà duy trì thói quen đi bộ và tập thể dục nhẹ để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, những ngày tháng lặp đi lặp lại khiến bà ngày càng cảm thấy buồn tẻ và thiếu động lực.

Quyết định nhận trông trẻ đã thay đổi cuộc sống tuổi già

Một lần ngồi trò chuyện với hàng xóm gần khu vui chơi, bà Vương tình cờ gặp một người mẹ trẻ đang lo lắng vì không tìm được người trông con. Công việc bận rộn khiến chị thường xuyên về muộn, trong khi con còn nhỏ và chưa có ai chăm sóc.

Ban đầu, bà Vương khá do dự. Phải đến một tuần sau, khi người mẹ trẻ tìm đến tận nhà với mong muốn được giúp đỡ, bà mới quyết định nhận lời.

Công việc mỗi ngày của bà khá đơn giản. Buổi sáng đưa bé đến trường mẫu giáo, chiều đón về, tắm rửa, cho ăn và trông đến khi mẹ tan làm tới đón. Những ngày bé nghỉ học, bà sẽ chăm sóc từ sáng đến tối.

Thu nhập chỉ là phụ, niềm vui mới là điều quý giá nhất

Từ khi có thêm công việc chăm trẻ, cuộc sống của bà Vương trở nên bận rộn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù cậu bé hiếu động khiến bà đôi lúc khá mệt, nhưng đổi lại, tiếng cười và sự hồn nhiên của đứa trẻ mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Bà dành cho cậu bé sự yêu thương chẳng khác nào cháu ruột. Việc được đồng hành cùng một đứa trẻ giúp bà cảm thấy mình vẫn còn hữu ích, vẫn có người cần đến và cuộc sống cũng vì thế mà nhiều màu sắc hơn.

Mỗi tháng, bà còn nhận thêm khoảng 2.000 NDT, tương đương gần 7,7 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, theo bà, đây không phải lý do chính khiến mình tiếp tục làm việc.

Sau nghỉ hưu, điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền

Đến nay, dù đã bước sang tuổi U70 và vẫn đều đặn nhận lương hưu khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, bà Vương vẫn duy trì công việc chăm trẻ.

Bà cho rằng tuổi già không chỉ cần có tiền bạc hay cuộc sống đủ đầy, mà quan trọng hơn là mỗi ngày đều có niềm vui, có mục tiêu để thức dậy và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị.

Với bà, công việc này không đơn thuần mang lại thêm thu nhập mà còn giúp xua tan sự cô đơn, nhàm chán và khiến những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên ý nghĩa hơn.

Câu chuyện kể về bà Vương, 65 tuổi được đăng tải trên diễn đàn Toutiao gây chú ý khi nhận được nhiều lời bàn tán.

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Theo Toutiao