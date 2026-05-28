5 cung hoàng đạo nữ ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng 'thù' rất lâu
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, 5 chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là người khó quên chuyện cũ, càng thân càng dễ để bụng.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Đã tổn thương là khó tha thứ
Nhắc đến khả năng "ghim" chuyện lâu năm, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Bọ Cạp. Những cô gái thuộc cung hoàng đạo này thường có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ và tự trọng cao.
Họ không dễ nổi giận vô cớ, nhưng một khi bị phản bội hoặc xúc phạm, Bọ Cạp sẽ nhớ rất lâu.
Điều đáng nói là họ không thích làm ầm ĩ ngay lúc đó. Bọ Cạp thường im lặng quan sát, ghi nhớ từng chi tiết và sẵn sàng đáp trả khi cần thiết.
Chính sự bí ẩn cùng khả năng kiểm soát cảm xúc khiến nhiều người e dè khi đối đầu với cô nàng cung này.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Vẻ ngoài mong manh nhưng cực kỳ nhạy cảm
Nhiều người nghĩ Song Ngư hiền lành và dễ bỏ qua mọi chuyện, nhưng thực tế họ lại là cung hoàng đạo sống rất cảm xúc.
Những cô gái Song Ngư dễ bị tổn thương bởi lời nói, thái độ hay sự phản bội từ người khác.
Họ có thể không phản ứng gay gắt ngay lập tức, nhưng những chuyện khiến mình đau lòng thường được Song Ngư giữ mãi trong lòng.
Đặc biệt, nếu ai đó phá vỡ niềm tin hoặc làm tổn thương điều họ trân trọng, Song Ngư sẽ rất khó quên. Sự im lặng của họ đôi khi còn đáng sợ hơn cả một cuộc cãi vã.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Động vào gia đình là "bật chế độ chiến đấu"
Cự Giải nổi tiếng là cung hoàng đạo sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Bình thường họ dịu dàng, mềm mỏng và sẵn sàng nhường nhịn, nhưng nếu ai đó làm tổn thương người thân của mình, cô nàng Cự Giải sẽ thay đổi hoàn toàn.
Điểm đặc biệt là Cự Giải nhớ rất lâu những chuyện liên quan đến cảm xúc.
Một câu nói vô tâm hay hành động khiến họ tổn thương có thể bị "lưu trữ" nhiều năm. Vì vậy, đừng nghĩ vẻ ngoài nhẹ nhàng đồng nghĩa với việc họ dễ quên mọi chuyện.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Càng bình thản càng khó đoán
Bảo Bình thường mang dáng vẻ thoải mái, độc lập và không thích để ý chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, đây lại là cung hoàng đạo rất cá tính và khó đoán.
Họ có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhưng một khi cảm thấy bị xem thường hoặc mất mặt, Bảo Bình sẽ không dễ cho qua.
Các cô gái cung hoàng đạo này đặc biệt ghét cảm giác bị kiểm soát hoặc phản bội. Dù không thích drama, họ vẫn có cách khiến đối phương phải "nhớ đời".
Chính sự lạnh lùng và lý trí đôi khi khiến Bảo Bình trở thành đối thủ đáng gờm trong các cuộc chiến tâm lý.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Trí nhớ quá tốt nên khó quên chuyện cũ
Kim Ngưu vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo thực tế, kỹ tính và cực kỳ nguyên tắc.
Họ có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến cảm xúc hoặc lợi ích cá nhân. Một khi đã bị ai đó làm tổn thương, Kim Ngưu có thể nhớ mãi không quên.
Điều thú vị là họ không thích trả đũa ồn ào, nhưng sẽ âm thầm giữ khoảng cách và thay đổi cách đối xử với đối phương.
Với Kim Ngưu, niềm tin mất đi rất khó lấy lại. Cũng vì vậy mà nhiều người nhận xét đây là một trong những cung hoàng đạo nữ "thù dai nhớ lâu" bậc nhất.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
