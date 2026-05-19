Top cung hoàng đạo nam hay 'đứng núi này trông núi nọ', yêu rồi vẫn mê cảm giác chinh phục
GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, có một số cung hoàng đạo nam sở hữu tính cách thích chinh phục, dễ rung động trước cảm xúc mới lạ.
Cung hoàng đạo Song Tử: Dễ rung động trước những điều mới mẻ
Song Tử là cung hoàng đạo hoạt ngôn, vui vẻ và cực kỳ giỏi tạo cảm giác gần gũi với người khác.
Các chàng trai thuộc cung hoàng đạo này thường có sức hút tự nhiên, dễ khiến người đối diện cảm thấy thú vị ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Tuy nhiên, Song Tử lại khá yêu thích sự mới mẻ và cảm giác chinh phục. Nếu còn thiếu chín chắn trong tình yêu, họ dễ bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, thích tìm hiểu hoặc tán tỉnh những người khiến mình cảm thấy hứng thú.
Đây cũng là lý do khiến nhiều người đánh giá Song Tử là cung hoàng đạo nam khó ổn định trong chuyện yêu đương.
Dẫu vậy, khi trưởng thành hơn, Song Tử lại thay đổi rất nhiều. Họ biết cách quan tâm, vun vén và muốn cùng người yêu hoàn thiện bản thân thay vì chạy theo cảm xúc nhất thời.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu mãnh liệt nhưng khó kiềm chế cảm xúc
Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt huyết, mạnh mẽ và luôn mang nguồn năng lượng nổi bật. Họ thích cảm giác được theo đuổi, chinh phục và trở thành trung tâm chú ý.
Trong tình yêu, Bạch Dương thường yêu rất nhanh và đầy cảm xúc. Chính sự hấp dẫn tự nhiên cùng tính cách sôi nổi khiến họ dễ thu hút người khác giới.
Nhưng cũng vì sống thiên về cảm xúc nên đôi khi cung hoàng đạo này khó kiểm soát sự rung động trước những mối quan hệ mới.
Nhiều chàng trai Bạch Dương chỉ thực sự nghiêm túc và ổn định khi đã đủ trưởng thành về cảm xúc. Trước đó, họ có thể khiến đối phương cảm thấy thiếu an toàn vì tính cách quá ham trải nghiệm và thích tự do.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Yêu sâu đậm nhưng cực đoan trong cảm xúc
Bọ Cạp là cung hoàng đạo nổi tiếng bí ẩn, mãnh liệt và giàu cảm xúc. Các chàng trai thuộc cung này thường yêu rất sâu nhưng cũng có xu hướng chiếm hữu mạnh trong tình yêu.
Bọ Cạp đặc biệt coi trọng sự kết nối cảm xúc và sự hòa hợp giữa hai người.
Nếu cảm thấy mối quan hệ không còn phù hợp hoặc thiếu sự đồng điệu, họ có thể nhanh chóng thay đổi cảm xúc và tìm kiếm người khác khiến mình hứng thú hơn.
Ngoài ra, đây cũng là cung hoàng đạo khó chấp nhận sự phản bội. Một khi bị tổn thương, Bọ Cạp sẵn sàng kết thúc mối quan hệ dứt khoát mà không muốn níu kéo.
Không phải cung hoàng đạo nào cũng giống nhau
Chiêm tinh học chỉ phản ánh một phần tính cách và xu hướng cảm xúc của mỗi người.
Trên thực tế, sự chung thủy hay phản bội còn phụ thuộc vào cách sống, môi trường trưởng thành và quan điểm tình yêu của từng cá nhân.
Dù thuộc cung hoàng đạo nào, một người đàn ông trưởng thành và biết trân trọng mối quan hệ vẫn sẽ luôn lựa chọn sự chân thành thay vì làm tổn thương người mình yêu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Bí mật khó nói của 12 con giáp nam: Người giấu 'quỹ đen', người vẫn nhớ tình cũGia đình - 38 phút trước
GĐXH - Ai cũng có những góc riêng trong lòng mà không dễ dàng chia sẻ, kể cả với người đầu gối tay ấp. Đàn ông thuộc 12 con giáp cũng vậy.
Đám cưới tan nát chỉ vì một câu nói của mẹ vợ, cô dâu đứng khóc trước cửa nhàGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày cưới tưởng chừng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, cô dâu lại bật khóc ngay trước cửa nhà khi chú rể bỏ đi vì mâu thuẫn sính lễ với mẹ vợ.
Về già mới hiểu: Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ việc ngừng làm 3 điềuGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Về già, muốn gia đình luôn hòa thuận và gắn bó, người lớn tuổi cần ghi nhớ 3 điều "không" quan trọng trong cách cư xử mỗi ngày.
Vỡ mộng khi đón em chồng tính "tiểu thư" về ở cùngGia đình - 6 giờ trước
Ở cùng anh chị, nhưng những lúc rảnh rỗi em ấy cũng không bao giờ chịu đỡ đần anh chị việc nhà, hay trông cháu.
Không phải ai ngoại tình cũng hết yêu, nhưng 8 sự thật này mới là điều đáng sợ nhấtChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Ngoại tình không chỉ khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn để lại những tổn thương rất khó chữa lành. Có những sự thật về ngoại tình tưởng ai cũng hiểu, nhưng chỉ người từng trải qua mới biết chúng đau lòng đến mức nào.
Sau tuổi 60, đàn ông nên tránh 4 kiểu phụ nữ này: Càng thân thiết càng dễ phát sinh rắc rốiGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều đàn ông bắt đầu đối mặt với cảm giác cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn để chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nếu thiếu tỉnh táo trong các mối quan hệ tình cảm ở tuổi xế chiều, họ rất dễ rơi vào những tình huống khiến cả tinh thần lẫn tài chính bị ảnh hưởng.
3 con giáp nữ biết lo xa, giỏi giữ tiền, giúp nhà cửa luôn hưng vượngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp nữ dưới đây thường sở hữu khả năng quản lý tiền bạc khéo léo, biết tính đường dài nên càng về sau gia đình càng ổn định.
Nghỉ hưu trong cô đơn, người đàn ông ân hận vì 40 năm chỉ biết tiết kiệmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhìn lại quãng đời đã qua, ông mới cay đắng nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều trải nghiệm quý giá chỉ để tiết kiệm.
Chê con dâu vô dụng suốt nhiều năm, mẹ chồng nhận 'quả đắng' khi tuổi già ập đếnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang tuổi già với sức khỏe sa sút, bà Nghiêm mới thấm thía nỗi cô đơn và quyết định cúi đầu xin lỗi con dâu sau nhiều năm đối xử khắt khe.
Nhiều người không biết mình đang 'tụt vận' vì bỏ qua 3 dấu hiệu cực kỳ rõ ràng nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Cuộc đời hiếm khi bất ngờ rơi xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, con người thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ như tâm trạng tiêu cực, các mối quan hệ rạn nứt hay dần đánh mất kỷ luật sống. Nếu nhận ra sớm và thay đổi kịp thời, nhiều biến cố hoàn toàn có thể tránh được.
Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ướcChuyện vợ chồng
GĐXH - Nhiều người trẻ mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất, đến cuối cùng điều khiến con người hạnh phúc thật sự lại chỉ xoay quanh sức khỏe, gia đình và một cuộc sống bình yên trong lòng.