5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

Chủ nhật, 20:53 07/09/2025 | Gia đình
Có những người đi đến đâu cũng lan tỏa niềm vui. Họ biết cách tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình.

Có những người đi đến đâu cũng mang theo nguồn năng lượng vui vẻ, bất kể họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. Liệu đó là sự may mắn, hay là nỗ lực? Thực ra, là một chút của cả hai. Dưới đây là 5 phẩm chất hiếm có ở những người luôn tỏa ra niềm vui:

1. Họ tập trung vào những gì bản thân đạt được, thay vì so sánh

Việc so sánh thường tạo ra áp lực, trong khi nhìn lại những thành tựu của bản thân giúp mỗi người có cảm giác vững vàng hơn. Một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng, cảm giác hoàn thành công việc có thể góp phần gia tăng mức độ hạnh phúc, đồng thời khuyến khích sự gắn kết, ý nghĩa, niềm vui và các mối quan hệ tích cực.

2. Họ chủ động nuôi dưỡng niềm vui

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần mỉm cười hay đứng thẳng, bạn đã có thể cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn. Việc lựa chọn “hạnh phúc” thay vì “buồn bã” thực sự khiến ta cảm thấy vui hơn.

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

3. Họ coi trọng trải nghiệm hơn là tiền bạc

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Consumer Psychology, niềm vui lâu dài thường đến từ trải nghiệm, như đi du lịch, tham gia hoạt động ngoài trời, học kỹ năng mới, hay hơn là từ tiền bạc.

Điều này cho thấy giá trị của trải nghiệm thường gắn với ký ức, cảm xúc và sự gắn kết, nên mang lại hạnh phúc bền vững hơn so với niềm vui ngắn hạn từ vật chất.

4. Họ hạn chế dùng mạng xã hội

Nghiên cứu của Happiness Research Institute cho thấy, những người ngừng sử dụng MXH cảm thấy hạnh phúc hơn, nhiệt huyết hơn, quyết đoán hơn. Họ cảm thấy bản thân ít lãng phí thời gian hơn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

5. Họ ghi nhớ những kỷ niệm đẹp

Nghiên cứu từ Đại học Liverpool phát hiện, một cách để xây dựng sức mạnh nội tâm mà không cần tìm kiếm sự công nhận bên ngoài, chính là nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực. Và một trong những cách hiệu quả để làm được điều đó là nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc là điều mà ai cũng xứng đáng có được.

Trong một bài viết trên Psychology Today, Raj Raghunathan - tác giả cuốn “Bạn thông minh sao không hạnh phúc?”( If You're So Smart, Why Aren't You Happy?) chia sẻ rằng, để hạnh phúc, con người cần một số điều cốt lõi. “Điều đầu tiên là các nhu cầu cơ bản được đáp ứng: ăn, mặc, chỗ ở... Khi những nhu cầu này chưa được thỏa mãn, ta khó lòng hạnh phúc”, ông nói.

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Khi đã đáp ứng nhu cầu cơ bản, ta có thể tập trung tìm kiếm hạnh phúc bền vững, và Raghunathan tin rằng có 3 yếu tố then chốt: Sự kết nối xã hội hoặc cảm giác thuộc về; Cảm thấy mình giỏi trong lĩnh vực đã chọn để theo đuổi; Tự chủ, tự do, tức cảm giác kiểm soát được cuộc đời mình.

Quan trọng là tiếp cận những điều này theo cách đúng đắn. Với “cảm giác thuộc về”, hãy tìm niềm vui trong việc được yêu thương nhưng cũng trong việc trao đi yêu thương. Với “sự thành thạo”, bạn có thể tìm kiếm sự vượt trội hoặc theo đuổi đam mê. Với “tự chủ”, việc nuôi dưỡng sức mạnh nội tại thường mang lại nền tảng bền vững hơn cho hạnh phúc.

Theo Yourtango

