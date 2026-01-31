Qua rồi thời khổ cực, 5 cung hoàng đạo bước vào chu kỳ giàu có năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cung hoàng đạo Cự Giải: Con cưng của vũ trụ, càng về cuối năm càng giàu

Năm 2026, Cự Giải gần như nắm trọn hào quang khi sao Mộc, biểu tượng của may mắn và sự trù phú, ngự ngay tại cung mệnh suốt thời gian dài. Đây là vận hội hiếm có, giúp cung hoàng đạo này lột xác hoàn toàn.

Nửa đầu năm, bạn bỗng trở nên tự tin, quyết đoán hơn hẳn. Những Cự Giải vốn rụt rè nay lại dám nhận việc khó, dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Chính thần thái này kéo theo quý nhân, đối tác, cơ hội làm ăn và cả chuyện tình cảm thuận lợi.

Từ sau ngày 30/6, khi sao Mộc tiến vào cung Tài bạch, tiền bạc mới thực sự bùng nổ. Nếu đầu năm là giai đoạn tạo nền tảng quan hệ, thì cuối năm là lúc thu hoạch.

Nhiều khoản thu thụ động xuất hiện, từ lãi đầu tư, tiền chia lợi nhuận cho đến những cơ hội "ngồi không cũng có tiền".

Lời khuyên cho cung hoàng đạo này trong năm 2026 là hãy để tiền sinh tiền. Gửi tiết kiệm, mua vàng, đầu tư bất động sản sẽ giúp vận đỏ phát huy tối đa.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Giàu nhờ người khác, tiền đến từ những mối quan hệ

Khác với nhiều cung hoàng đạo phải tự thân vận động, Nhân Mã năm 2026 lại hưởng lợi từ "tài sản của người khác". Vận tiền của bạn gắn liền với sự hỗ trợ, hợp tác và những mối quan hệ bên ngoài.

Những ai đang lo nợ nần có thể bất ngờ được giải tỏa nhờ khoản tiền ngoài dự kiến. Người có ý định vay vốn mua nhà, mua xe dễ được duyệt hồ sơ nhanh, điều kiện lại thuận lợi.

Cuối năm, các mối liên hệ từ xa, đối tác nước ngoài mang về cơ hội làm ăn lớn.

Với Nhân Mã đã có gia đình, đây là năm "vượng phu ích tử". Người bạn đời thăng tiến, kinh doanh khởi sắc, kéo theo đời sống tài chính của bạn lên một nấc mới.

Nhân Mã độc thân cũng dễ gặp đối tác vừa có tiền vừa có tầm nhìn.

Dù tháng 5–6 có chút trục trặc giao tiếp, nhưng bù lại tiền thưởng, hoa hồng, bảo hiểm hay các khoản đền bù lại đổ về đều đặn.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Chăm chỉ đủ lâu, năm 2026 hái quả ngọt

Ma Kết bước vào năm 2026 với phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ suốt nhiều năm. Ngay từ đầu năm, vận tài lộc đã khởi động mạnh mẽ.

Sao Kim chiếu mệnh giúp cung hoàng đạo này mềm mại hơn trong giao tiếp, dễ ghi điểm khi hợp tác làm ăn.

Những khoản tiền tưởng đã "ngủ quên" có thể bất ngờ quay lại với con số đáng kể, đặc biệt vào dịp đầu năm.

Từ tháng 7 trở đi, vận "tiền nhỏ nhưng nhiều" lên ngôi. Thu nhập không còn phụ thuộc vào lương cứng, mà đến từ đầu tư, kinh doanh, góp vốn. Những tích lũy âm thầm trước đây giờ chuyển hóa thành giá trị thực.

Tuy nhiên, năm Bính Ngọ mang năng lượng lửa mạnh, Ma Kết cần tỉnh táo khi đầu tư, tránh tâm lý ham lãi lớn mà mạo hiểm quá đà.

Cung hoàng đạo Song Tử: Làm ít hưởng nhiều, tiền đến theo cơ chế

Năm 2026, Song Tử không giàu nhờ may rủi mà nhờ đúng "cơ chế". Cung thu nhập được kích hoạt mạnh, giúp công sức bỏ ra sinh lời gấp nhiều lần.

Nhân viên văn phòng dễ được tăng lương, thưởng lớn. Người làm kinh doanh, bán hàng liên tục chốt đơn.

Từ tháng 4 đến tháng 8, sao Kim hỗ trợ mạnh cho khả năng giao tiếp, biến lời nói và các mối quan hệ thành tiền bạc.

Cung hoàng đạo này chỉ cần bước ra ngoài, mở rộng kết nối là cơ hội đã tự tìm đến. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng xã giao lại có thể mang về hợp đồng giá trị.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Nửa cuối năm bùng nổ, giàu nhờ danh tiếng

Sư Tử năm 2026 có kịch bản "chậm mà chắc". Nửa đầu năm là giai đoạn chuẩn bị, tích lũy năng lượng.

Nhưng từ sau 30/6, khi sao Mộc tiến vào cung Sư Tử, vận may 12 năm mới có một lần chính thức kích hoạt.

Từ mùa thu, với sự tiếp sức của sao Hỏa, Sư Tử đứng trước những bước ngoặt lớn như thăng chức, khởi nghiệp, hoặc ra mắt dự án mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ.

Tiền của cung hoàng đạo này đến từ danh tiếng. Càng được nhiều người biết đến, bạn càng có cơ hội kiếm tiền.

Chỉ cần tiết chế tính nóng nảy và giữ cái đầu lạnh, năm 2026 rất dễ trở thành năm đỉnh cao tài chính của Sư Tử.

