Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, cảm giác "kém miếng" chẳng khác nào một cú chạm mạnh vào lòng tự trọng. Chính vì thế, họ luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, không dễ chấp nhận đứng sau người khác.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Khó chấp nhận việc phải đứng sau người khác
Bạch Dương thực ra không phải cung hoàng đạo hay ghen tị hay đố kỵ. Xung quanh có người giỏi hơn, với họ đó là chuyện rất bình thường.
Thế nhưng là cung hoàng đạo đứng đầu vòng tròn hoàng đạo, Bạch Dương mang trong mình bản năng thích dẫn dắt, thích tiên phong. Việc phải đi sau ai đó khiến họ không cam lòng.
Dù rất khao khát chiến thắng, Bạch Dương vẫn chọn cách cạnh tranh công bằng.
Họ không dùng mánh khóe mà sẽ dốc sức phấn đấu, tự nâng cấp bản thân để vượt qua đối thủ một cách đường hoàng.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Sẵn sàng bước vào cuộc đua không khoan nhượng
Tự xem mình là chúa tể rừng xanh, cung hoàng đạo Sư Tử luôn tràn đầy tự tin và tham vọng.
Họ thích tỏa sáng, thích trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và không ngần ngại thể hiện bản thân bằng mọi cách có thể.
Những điểm chưa hoàn hảo thường được cung hoàng đạo này khéo léo che đi, chỉ giữ lại hình ảnh rực rỡ nhất trước đám đông.
Chính vì thế, khi có ai đó bất ngờ vượt mặt, dù không trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Sư Tử, chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý nhiều hơn, họ cũng đã thấy khó chịu.
Với Sư Tử, thua cuộc là điều khó chấp nhận, và đối phương ngay lập tức trở thành mục tiêu để họ dốc toàn lực phân cao thấp.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cực kỳ khắt khe với chính mình
Xử Nữ là cung hoàng đạo lý trí, hiếm khi thể hiện sự ganh đua ra bên ngoài.
Họ không thích so bì, cũng chẳng mấy khi chủ động cạnh tranh với người khác. Tuy nhiên, bên trong Xử Nữ lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến khắt khe.
Trong công việc, họ đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, thích làm việc độc lập và tuân thủ các quy tắc riêng.
Vì thế, nếu có ai đó làm tốt hơn, được khen ngợi nhiều hơn, Xử Nữ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Họ có thể không nói ra, nhưng trong lòng tuyệt đối không cho phép điều đó lặp lại lần thứ hai.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Bị thua là động lực để đẩy bản thân lên nấc thang cao hơn
Hình ảnh con dê núi với chiếc sừng cong vút phản ánh rõ bản chất của Ma Kết: luôn muốn chứng minh năng lực bằng chính thành quả của mình.
Với cung hoàng đạo này, cạnh tranh không phải để khoe mẽ mà là cách thử thách giới hạn bản thân.
Họ coi mỗi lần bị vượt mặt là một bài kiểm tra xem mình còn có thể tiến xa đến đâu.
Chính tinh thần tự lực, không muốn dựa dẫm vào ai khiến Ma Kết càng quyết liệt hơn khi cảm thấy mình đang "kém miếng".
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Khó chịu khi có ai vượt qua ở lĩnh vực vốn là thế mạnh
Nhân Mã yêu tự do và ghét bị ràng buộc. Họ thích tự quyết định cuộc sống của mình, tự kiếm tiền và tự tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.
Điều đó mang lại cho cung hoàng đạo này cảm giác tự hào, thậm chí đôi khi tin rằng mình đã hơn người khác ở một mức độ nào đó.
Vì vậy, nếu có ai bất ngờ vượt mặt trong lĩnh vực mà Nhân Mã vốn rất tự tin, họ sẽ lập tức cảm thấy khó chịu.
Không ồn ào hay tính toán dài dòng, Nhân Mã sẽ tìm mọi cách để lấy lại vị thế, chứng minh rằng mình không dễ bị đánh bại.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
