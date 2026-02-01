Mới nhất
Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế

Chủ nhật, 10:35 01/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, cảm giác "kém miếng" chẳng khác nào một cú chạm mạnh vào lòng tự trọng. Chính vì thế, họ luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, không dễ chấp nhận đứng sau người khác.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Khó chấp nhận việc phải đứng sau người khác

Bạch Dương thực ra không phải cung hoàng đạo hay ghen tị hay đố kỵ. Xung quanh có người giỏi hơn, với họ đó là chuyện rất bình thường.

Thế nhưng là cung hoàng đạo đứng đầu vòng tròn hoàng đạo, Bạch Dương mang trong mình bản năng thích dẫn dắt, thích tiên phong. Việc phải đi sau ai đó khiến họ không cam lòng.

Dù rất khao khát chiến thắng, Bạch Dương vẫn chọn cách cạnh tranh công bằng.

Họ không dùng mánh khóe mà sẽ dốc sức phấn đấu, tự nâng cấp bản thân để vượt qua đối thủ một cách đường hoàng.

Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế - Ảnh 1.

Bạch Dương mang trong mình bản năng thích dẫn dắt, thích tiên phong. Việc phải đi sau ai đó khiến họ không cam lòng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Sẵn sàng bước vào cuộc đua không khoan nhượng

Tự xem mình là chúa tể rừng xanh, cung hoàng đạo Sư Tử luôn tràn đầy tự tin và tham vọng.

Họ thích tỏa sáng, thích trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và không ngần ngại thể hiện bản thân bằng mọi cách có thể.

Những điểm chưa hoàn hảo thường được cung hoàng đạo này khéo léo che đi, chỉ giữ lại hình ảnh rực rỡ nhất trước đám đông.

Chính vì thế, khi có ai đó bất ngờ vượt mặt, dù không trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Sư Tử, chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý nhiều hơn, họ cũng đã thấy khó chịu.

Với Sư Tử, thua cuộc là điều khó chấp nhận, và đối phương ngay lập tức trở thành mục tiêu để họ dốc toàn lực phân cao thấp.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cực kỳ khắt khe với chính mình

Xử Nữ là cung hoàng đạo lý trí, hiếm khi thể hiện sự ganh đua ra bên ngoài.

Họ không thích so bì, cũng chẳng mấy khi chủ động cạnh tranh với người khác. Tuy nhiên, bên trong Xử Nữ lại là người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến khắt khe.

Trong công việc, họ đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, thích làm việc độc lập và tuân thủ các quy tắc riêng.

Vì thế, nếu có ai đó làm tốt hơn, được khen ngợi nhiều hơn, Xử Nữ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Họ có thể không nói ra, nhưng trong lòng tuyệt đối không cho phép điều đó lặp lại lần thứ hai.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Bị thua là động lực để đẩy bản thân lên nấc thang cao hơn

Hình ảnh con dê núi với chiếc sừng cong vút phản ánh rõ bản chất của Ma Kết: luôn muốn chứng minh năng lực bằng chính thành quả của mình.

Với cung hoàng đạo này, cạnh tranh không phải để khoe mẽ mà là cách thử thách giới hạn bản thân.

Họ coi mỗi lần bị vượt mặt là một bài kiểm tra xem mình còn có thể tiến xa đến đâu.

Chính tinh thần tự lực, không muốn dựa dẫm vào ai khiến Ma Kết càng quyết liệt hơn khi cảm thấy mình đang "kém miếng".

Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế - Ảnh 2.

Ma Kết coi mỗi lần bị vượt mặt là một bài kiểm tra xem mình còn có thể tiến xa đến đâu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Khó chịu khi có ai vượt qua ở lĩnh vực vốn là thế mạnh

Nhân Mã yêu tự do và ghét bị ràng buộc. Họ thích tự quyết định cuộc sống của mình, tự kiếm tiền và tự tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.

Điều đó mang lại cho cung hoàng đạo này cảm giác tự hào, thậm chí đôi khi tin rằng mình đã hơn người khác ở một mức độ nào đó.

Vì vậy, nếu có ai bất ngờ vượt mặt trong lĩnh vực mà Nhân Mã vốn rất tự tin, họ sẽ lập tức cảm thấy khó chịu.

Không ồn ào hay tính toán dài dòng, Nhân Mã sẽ tìm mọi cách để lấy lại vị thế, chứng minh rằng mình không dễ bị đánh bại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đờiLấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời

GĐXH - Nếu bạn may mắn trở thành nửa kia của một trong 5 cung hoàng đạo nam dưới đây, hãy trân trọng, bởi họ là những người yêu nghiêm túc, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành dài lâu.

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?

Có những cung hoàng đạo mở miệng là khiến người khác á khẩu, bạn có nằm trong số đó?

Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu

Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Từ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.

Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo

Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi chọn sống một mình ở tuổi 69 và vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi già. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi tin chính những lựa chọn tỉnh táo từ sớm đã giúp tôi có được cuộc sống bình yên.

Chồng khiến vợ bật khóc bỏ nhà đi giữa đêm chỉ vì mua máy rửa bát không bàn bạc

Chồng khiến vợ bật khóc bỏ nhà đi giữa đêm chỉ vì mua máy rửa bát không bàn bạc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mua một chiếc máy rửa bát trị giá khoảng 5,6 triệu đồng mà không xin phép, cô phải bỏ chạy khỏi nhà trong hoảng loạn, lang thang ngoài đường suốt nhiều giờ sau khi chồng nổi cơn thịnh nộ.

Đòi mẹ chồng giao 80% lương hưu để nuôi cháu, con dâu bàng hoàng khi bố chồng nói 1 câu

Đòi mẹ chồng giao 80% lương hưu để nuôi cháu, con dâu bàng hoàng khi bố chồng nói 1 câu

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trong mắt nhiều người trẻ bây giờ, lương hưu của bố mẹ giống như một "kho báu" sẵn có để họ dựa dẫm mỗi khi túng thiếu. Nhưng họ quên mất một điều: số tiền đó không chỉ là mồ hôi nước mắt cả đời lao động, mà còn là cái "phao cứu mạng" duy nhất của người già trước giông bão ốm đau. Câu chuyện dưới đây là một bài học đắt giá về lòng tham, sự thấu hiểu và ranh giới sinh tồn trong một gia đình.

Qua rồi thời khổ cực, 5 cung hoàng đạo bước vào chu kỳ giàu có năm 2026

Qua rồi thời khổ cực, 5 cung hoàng đạo bước vào chu kỳ giàu có năm 2026

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Sau quãng thời gian dài chịu áp lực, kiên trì vượt khó, năm 2026 được xem là bước ngoặt tài chính của 5 cung hoàng đạo dưới đây.

30 tuổi không xu dính túi, tôi mới thấm sự thật cay nghiệt: Các mối quan hệ mỏng hơn cả tờ giấy, kể cả tình thân

30 tuổi không xu dính túi, tôi mới thấm sự thật cay nghiệt: Các mối quan hệ mỏng hơn cả tờ giấy, kể cả tình thân

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - 30 tuổi, không xu dính túi, tôi mới hiểu ra một sự thật cay đắng: tiền không mua được tất cả, nhưng thiếu tiền, rất khó giữ được bất kỳ mối quan hệ nào bền vững.

Có hai con trai, nhưng khi mẹ già bệnh nặng lại chỉ có con gái, con rể chăm lo

Có hai con trai, nhưng khi mẹ già bệnh nặng lại chỉ có con gái, con rể chăm lo

Gia đình - 1 ngày trước

Gia đình tôi có 3 anh em, trên tôi còn 2 anh trai nữa. Trước đây bố mẹ thường rất tự hào vì nhà có 2 "trụ cột", thế nhưng khi bố mẹ già yếu, 2 anh lại tìm đủ lý do thoái thác, không ai chịu chăm bố mẹ.

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Hai lần dang tay cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác, 30 năm sau ông được cuộc đời hồi đáp bằng một tuổi già hạnh phúc, sung túc và bình yên bên các con.

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm

Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm

Gia đình

GĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo sinh ra đã sở hữu vận quý nhân vượng, trên đường đời luôn có người nâng đỡ đúng lúc. Nhờ vậy, họ sớm gặt hái công danh.

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Chuyện vợ chồng
Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng
Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh

Gia đình
Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Gia đình

