Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạn

Sự việc xảy ra tại bang Johor, Malaysia, khi lực lượng chức năng tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ tại khách sạn. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông đang ở chung phòng với một phụ nữ 50 tuổi.

Theo thông tin được công bố, người đàn ông đã kết hôn và đang sống cùng vợ và hai con. Trong khi đó, người phụ nữ đi cùng là mẹ đơn thân, hiện có ba người con.

Điều đáng nói là trước đó, người chồng đã nói với vợ rằng mình đi câu cá cùng bạn bè. Tuy nhiên, thực tế anh ta lại thuê phòng khách sạn để gặp nhân tình, dẫn đến việc ngoại tình bị phát hiện ngay trong đợt kiểm tra đột xuất.

Nói với vợ đi câu cá, chồng bị bắt quả tang đi khách sạn với nhân tình 50 tuổi. Ảnh: Mothership

Để tránh bị phát hiện tại các nhà nghỉ – nơi thường xuyên bị kiểm tra – người đàn ông này đã chọn thuê phòng tại khách sạn với mức giá cao hơn, khoảng 240 RM (gần 1,5 triệu đồng) một đêm.

Anh ta cho biết số tiền này không phải vấn đề lớn vì vừa nhận mức lương tháng khoảng 4.000 RM (tương đương hơn 24 triệu đồng). Tuy nhiên, kế hoạch che giấu ngoại tình cuối cùng vẫn không thành khi cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cặp đôi sau đó bị bắt vì vi phạm luật Syariah của đạo Hồi, trong đó cấm người khác giới không phải vợ chồng hoặc người thân ở cùng nhau trong không gian riêng tư.

Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 3.000 RM (khoảng 18,5 triệu đồng), thậm chí bị phạt tù tối đa hai năm.

Vì sao đàn ông ngoại tình thường khó dứt?

Không ít người thắc mắc vì sao nhiều người đàn ông dù đã có gia đình vẫn vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng và khó chấm dứt. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân thường đến từ nhiều yếu tố trong đời sống hôn nhân.

Bồ mang đến cảm giác được lắng nghe

Sau khi kết hôn, nhiều người đàn ông quen với việc được vợ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong khi đó, người vợ lại bận rộn với vô số trách nhiệm gia đình như chi tiêu, con cái, đối nội đối ngoại.

Áp lực cuộc sống đôi khi khiến người vợ ít có thời gian lắng nghe và chia sẻ với chồng. Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác xuất hiện, sẵn sàng tâm sự, thấu hiểu và dành cho anh ta sự quan tâm.

Cảm giác được lắng nghe khiến nhiều người đàn ông dễ sa vào mối quan hệ ngoài luồng.

Ở bên nhân tình, người đàn ông lại được nghe những lời dịu dàng, được chiều chuộng và cảm thấy cái tôi của mình được tôn trọng. Ảnh minh họa

Sức hút của cảm giác mới lạ

Sau nhiều năm chung sống, hôn nhân đôi khi trở nên quen thuộc và thiếu sự mới mẻ. Một số đàn ông bị cuốn hút bởi cảm giác lạ lẫm từ mối quan hệ ngoài luồng.

Trong khi người vợ gắn bó với họ qua những năm tháng vất vả, lo toan gia đình, thì nhân tình thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, ngọt ngào và hấp dẫn hơn.

Sự khác biệt này khiến không ít người đàn ông bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc.

Nhân tình bù đắp những thiếu sót trong hôn nhân

Sau khi lập gia đình, nhiều cặp vợ chồng dễ rơi vào tình trạng thường xuyên phàn nàn hoặc trách móc nhau vì áp lực cuộc sống.

Ở bên nhân tình, người đàn ông lại được nghe những lời dịu dàng, được chiều chuộng và cảm thấy cái tôi của mình được tôn trọng. Sự so sánh vô thức này đôi khi khiến họ càng khó dứt khỏi mối quan hệ ngoài luồng.

Thiếu kết nối tình cảm trong hôn nhân

Không phải cặp đôi nào kết hôn cũng duy trì được sự hòa hợp cảm xúc lâu dài. Khi vợ chồng dần mất đi sự kết nối, khoảng trống tình cảm có thể xuất hiện.

Nếu trong thời điểm đó có người khác mang lại cảm giác được yêu thương và thấu hiểu, người đàn ông dễ rung động và bị cuốn vào mối quan hệ mới, dù biết rằng đó là sai lầm.