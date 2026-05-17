Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Xấu hổ vì người chồng 30 tuổi bị cảnh sát bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi tại khách sạn

Chủ nhật, 13:00 17/05/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người chồng 30 tuổi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang ngoại tình khi ở cùng phòng khách sạn với nhân tình 50 tuổi.

Sự việc xảy ra tại bang Johor, Malaysia, khi lực lượng chức năng tiến hành một cuộc kiểm tra bất ngờ tại khách sạn. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông đang ở chung phòng với một phụ nữ 50 tuổi.

Theo thông tin được công bố, người đàn ông đã kết hôn và đang sống cùng vợ và hai con. Trong khi đó, người phụ nữ đi cùng là mẹ đơn thân, hiện có ba người con.

Điều đáng nói là trước đó, người chồng đã nói với vợ rằng mình đi câu cá cùng bạn bè. Tuy nhiên, thực tế anh ta lại thuê phòng khách sạn để gặp nhân tình, dẫn đến việc ngoại tình bị phát hiện ngay trong đợt kiểm tra đột xuất.

Cú sốc hôn nhân: Chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi - Ảnh 1.

Nói với vợ đi câu cá, chồng bị bắt quả tang đi khách sạn với nhân tình 50 tuổi. Ảnh: Mothership

Để tránh bị phát hiện tại các nhà nghỉ – nơi thường xuyên bị kiểm tra – người đàn ông này đã chọn thuê phòng tại khách sạn với mức giá cao hơn, khoảng 240 RM (gần 1,5 triệu đồng) một đêm.

Anh ta cho biết số tiền này không phải vấn đề lớn vì vừa nhận mức lương tháng khoảng 4.000 RM (tương đương hơn 24 triệu đồng). Tuy nhiên, kế hoạch che giấu ngoại tình cuối cùng vẫn không thành khi cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cặp đôi sau đó bị bắt vì vi phạm luật Syariah của đạo Hồi, trong đó cấm người khác giới không phải vợ chồng hoặc người thân ở cùng nhau trong không gian riêng tư.

Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 3.000 RM (khoảng 18,5 triệu đồng), thậm chí bị phạt tù tối đa hai năm.

Vì sao đàn ông ngoại tình thường khó dứt?

Không ít người thắc mắc vì sao nhiều người đàn ông dù đã có gia đình vẫn vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng và khó chấm dứt. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân thường đến từ nhiều yếu tố trong đời sống hôn nhân.

Bồ mang đến cảm giác được lắng nghe

Sau khi kết hôn, nhiều người đàn ông quen với việc được vợ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong khi đó, người vợ lại bận rộn với vô số trách nhiệm gia đình như chi tiêu, con cái, đối nội đối ngoại.

Áp lực cuộc sống đôi khi khiến người vợ ít có thời gian lắng nghe và chia sẻ với chồng. Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác xuất hiện, sẵn sàng tâm sự, thấu hiểu và dành cho anh ta sự quan tâm. 

Cảm giác được lắng nghe khiến nhiều người đàn ông dễ sa vào mối quan hệ ngoài luồng.

Cú sốc hôn nhân: Chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi - Ảnh 2.

Ở bên nhân tình, người đàn ông lại được nghe những lời dịu dàng, được chiều chuộng và cảm thấy cái tôi của mình được tôn trọng. Ảnh minh họa

Sức hút của cảm giác mới lạ

Sau nhiều năm chung sống, hôn nhân đôi khi trở nên quen thuộc và thiếu sự mới mẻ. Một số đàn ông bị cuốn hút bởi cảm giác lạ lẫm từ mối quan hệ ngoài luồng.

Trong khi người vợ gắn bó với họ qua những năm tháng vất vả, lo toan gia đình, thì nhân tình thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, ngọt ngào và hấp dẫn hơn. 

Sự khác biệt này khiến không ít người đàn ông bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc.

Nhân tình bù đắp những thiếu sót trong hôn nhân

Sau khi lập gia đình, nhiều cặp vợ chồng dễ rơi vào tình trạng thường xuyên phàn nàn hoặc trách móc nhau vì áp lực cuộc sống.

Ở bên nhân tình, người đàn ông lại được nghe những lời dịu dàng, được chiều chuộng và cảm thấy cái tôi của mình được tôn trọng. Sự so sánh vô thức này đôi khi khiến họ càng khó dứt khỏi mối quan hệ ngoài luồng.

Thiếu kết nối tình cảm trong hôn nhân

Không phải cặp đôi nào kết hôn cũng duy trì được sự hòa hợp cảm xúc lâu dài. Khi vợ chồng dần mất đi sự kết nối, khoảng trống tình cảm có thể xuất hiện.

Nếu trong thời điểm đó có người khác mang lại cảm giác được yêu thương và thấu hiểu, người đàn ông dễ rung động và bị cuốn vào mối quan hệ mới, dù biết rằng đó là sai lầm.

Vợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tìnhVợ quấn khăn tắm lao ra đường khóc lóc sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình

GĐXH - Hình ảnh người phụ nữ ngoại tình chỉ quấn khăn tắm, đi chân đất, vừa khóc vừa chạy theo người đàn ông giữa phố khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Cưới xong vận đỏ như son: 3 con giáp nữ giúp chồng phát tài

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Về già có 3 kiểu cha mẹ khiến con cái 'sợ' về nhà

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình

4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

4 cung hoàng đạo nữ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất: Đã lấy là gắn bó cả đời

Tuổi già muốn bình yên, đừng tùy tiện tiết lộ tiền tiết kiệm với con

Tuổi già muốn bình yên, đừng tùy tiện tiết lộ tiền tiết kiệm với con

Cùng chuyên mục

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn khiến nhiều người thót tim vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 xuống đất nhưng vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ khi chào đời, con trai của tỷ phú Elon Musk đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Không chỉ bởi thân thế “cậu bé vàng” sinh ra trong gia đình nổi tiếng, mà còn vì cái tên đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải tra cứu cách đọc: X Æ A-Xii.

Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đây

Yêu chiều vợ con nhưng vẫn ngoại tình nếu có 5 dấu hiệu dưới đây

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đàn ông còn quan tâm vợ con thì chắc chắn chưa thay lòng. Thế nhưng trên thực tế, có những kiểu ngoại tình rất khó nhận ra vì người trong cuộc vẫn chăm lo gia đình như bình thường. Nếu chồng bỗng có 5 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ nên chú ý trước khi mọi chuyện đi quá xa.

8 câu cằn nhằn của vợ âm thầm phá hủy hôn nhân: Nhiều chị em nói mỗi ngày mà không nhận ra

8 câu cằn nhằn của vợ âm thầm phá hủy hôn nhân: Nhiều chị em nói mỗi ngày mà không nhận ra

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong hôn nhân, không phải lúc nào những trận cãi vã lớn mới khiến tình cảm rạn nứt. Đôi khi, chính những câu nói quen miệng lặp đi lặp lại mỗi ngày mới âm thầm bào mòn sự gắn kết giữa vợ chồng.

3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi

3 cung hoàng đạo cố chấp nhất: Đã quyết là không ai cản nổi

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Có những người chỉ cần góp ý nhẹ là sẵn sàng thay đổi, nhưng cũng có những cung hoàng đạo một khi đã quyết thì gần như không ai có thể lay chuyển.

5 dấu hiệu nhận biết ngoại tình qua smartphone, điểm thứ 5 rất khó phát hiện

5 dấu hiệu nhận biết ngoại tình qua smartphone, điểm thứ 5 rất khó phát hiện

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại số, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc mà còn trở thành “kho bí mật” chứa gần như toàn bộ đời sống cá nhân của mỗi người. Từ tin nhắn, hình ảnh, lịch sử tìm kiếm đến vị trí di chuyển, tất cả đều được lưu lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé ấy.

Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ

Người đàn ông bị bạn học cười nhạo nhặt đồ ăn thừa trong buổi họp lớp, cái kết khiến ai cũng xấu hổ

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Một buổi họp lớp xa hoa, một người đàn ông ăn mặc giản dị và cái kết khiến tất cả bạn học phải đỏ mặt vì trót coi thường người khác.

Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.

Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân

Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Cha mẹ khôn ngoan tuyệt đối không chiều con 3 chuyện: Vừa mất tiền vừa 'tự hại' tuổi già

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Yêu thương thiếu nguyên tắc đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ đánh mất vị trí, tài sản và cả sự bình yên tuổi già.

Xem nhiều

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Người càng khôn ngoan càng không giữ khư khư 3 điều này: Cho đi đúng lúc, cuộc đời sẽ may mắn hơn

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Nhiều người sợ cho đi sẽ là thiệt thòi, nhưng thực tế có những thứ càng giữ chặt càng khiến cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn. Người sống tinh tế thường hiểu rằng đôi khi biết sẻ chia, bao dung và đối xử tử tế mới là cách giúp các mối quan hệ bền lâu và cuộc đời dễ thở hơn về sau.

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Nửa đời người mới hiểu: Về già có đủ 4 điều này mới là cuộc sống đáng mơ ước

Chuyện vợ chồng
Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Người khôn ngoan từ trẻ đã âm thầm tích lũy 3 thứ để tuổi già sống tự tin, không phụ thuộc

Gia đình
Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Đàn ông thường không nói ra, nhưng lại mê nhất 10 kiểu phụ nữ có khí chất này

Chuyện vợ chồng
Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Đàn ông càng trưởng thành càng hiểu: Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng cần 3 điều này

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top