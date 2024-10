5 đồ thờ cúng không thể thiếu trên ban thờ nhưng hầu hết các gia đình đều thiếu món 4 và 5

5 đồ thờ cúng không thể thiếu trên ban thờ

Trên ban thờ gia chủ có thể đặt nhiều đồ thờ có giá trị vừa trang trí, vừa tôn thêm sự trang trọng không gian nơi thờ cúng. Nhưng có 3 đồ thờ cúng không thể thiếu trên bất cứ ban thờ nào. Đó là bát hương, đèn dầu (hoặc chân nến) và nước.

1. Bát hương - đồ thờ cúng quan trọng trên ban thờ

Trên ban thờ thì bát hương được coi là tề tựu tất cả tinh tú linh thiêng, kết nối ý nguyện giữa con cháu với thế giới tâm linh.

2. Đèn dầu (hoặc chân nến) trên ban thờ

Đèn dầu hoặc chân nến thường được thắp mỗi khi gia chủ lên hương, là vật dụng giữ lửa trong cuộc sống và giữ ấm áp sự kết nối trong gia đình.

3. Chén, bát, hũ nước là đồ thờ cúng nhiều nhà thiếu trên ban thờ

Chén, bát, hay hũ nước rất quan trọng trên ban thờ. Theo quan niệm của người xưa, nước là yếu tố cần thiết để duy trì sự sống, cũng là tấm lòng thành của con cháu dâng với thế giới tâm linh.

Trên ban thờ không thể thiếu bát hương, đèn dầu và nước. Ảnh internet.

4. Hũ gạo trên ban thờ

Ngoài 3 thứ quan trọng trên, còn có hũ gạo và hũ muối cần đặt trên ban thờ - với mong ước gia đình giàu có, may mắn, an khang... Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, trên ban thờ linh thiêng nhiều gia đình bày hũ muối, hũ gạo hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Việc an vị hũ gạo, hũ muối trên ban thờ thể hiện lòng thành, mong nguyện mỗi gia chủ hướng tới thế giới tâm linh huyền diệu có thể thấu cảm và độ trì cho con cháu.

Hũ gạo theo dân gian là vật phẩm linh thiêng, là biểu tượng kết nối giữa con cháu với thế giới tâm linh. Theo phong thủy hũ gạo là biểu tượng của sự giàu có và bền vững.

5. Hũ muối trên ban thờ

Hũ muối trên ban thờ làm từ gốm, sứ, chế tác hình chum, có phần giữa phình to, phần miệng hũ nhỏ hơn. Nhưng cũng tùy địa phương mà có sự khác biệt về hình dáng.



Một cách an vị đèn dầu, hũ gạo, hũ muối, hũ nước trên ban thờ. Ảnh internet.

Cách an vị hũ gạo, hũ muối trên ban thờ

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, hũ gạo, hũ muối trên ban thờ cần chọn lựa chất lượng cẩn trọng, an vị ngay ngắn và tuyệt đối không dùng chung với các đồ khác. Để sắp xếp hũ gạo, hũ muối gia chủ cần chú ý:

- Nếu thờ Phật tại gia và ban thờ Phật tách rời với ban thờ Gia tiên thì đặt hũ nước biểu trưng cho sự thanh tịnh tại ban thờ Phật.

- Nếu chỉ đặt ban thờ Gia tiên, có thể an vị 3 hũ vật phẩm nước – gạo và muối theo hàng ngang, hay hình tam giác cân. Theo đó:

Hũ nước đặt chính ở giữa. Hũ gạo và hũ muối an vị ở hai bên. Cả 3 hũ vật phẩm nước – gạo và muối đều đặt trước lư hương và ở phía sau mâm bồng.

- Khoảng cách giữa 3 hũ vật phẩm nước – gạo và muối từ 5 – 8 cm.

- Riêng ở ban thờ Thần Tài thì 3 hũ vật phẩm nước – gạo và muối sẽ được an vị sau lư hương và trước bài vị và sẽ đặt theo hình tam giác (xếp giữa Thần Tài và Thần Đất).

An vị 3 hũ vật phẩm nước – gạo và muối ở ban thờ Thần Tài. Ảnh internet.

Có hũ gạo, hũ muối, hũ nước đặt trên ban thờ thể hiện lòng thành kính, chỉn chu mà mỗi gia chủ hướng tới Tam Bảo, Gia tiên. Theo quan niệm phong thủy truyền thống, đó đều là các đồ thờ cúng, vật phẩm đại diện cho sự cát lành, chủ về hỉ tài, sung túc của cả gia đình.



Ý nghĩa hũ gạo, hũ muối, hũ nước Hũ gạo: Theo quan niệm phong thủy hạt gạo biểu trưng cho kho đụn, hay của cải trong nhà. Mỗi khi năm mới sắp đến nhà nào cũng đổ đầy thùng gạo, kho đụn cầu mong sự đủ đầy, sung túc, hưng vượng... Hũ muối: Muối có nhiều công dụng khác như sát khuẩn, điều vị, tẩy uế… đã được khoa học hiện đại thừa nhận. Theo phong thủy, muối có thể sạch hoá không gian, cải thiện khí trường, hoá giải sát khí... trong dương trạch. Hũ nước: Trong phong thủy "sơn quản đinh, thủy quản tài". Nước không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, mang ý nghĩa khởi nguyên, tượng trưng cho sự gột rửa, trong lành, tài lộc...

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo.

