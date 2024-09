3 dấu hiệu ở bàn chân tiết lộ bạn phúc lớn, lộc lớn: Càng già càng giàu

Người có nốt ruồi trên bàn chân

Theo tướng bàn chân con người nhất là người phụ nữ mà có nốt ruồi tự nhiên ở cả hai bàn chân là người xa hoa, phú quý, được các sao tốt phù hộ trong đời, được Bồ Tát phù hộ độ trì. Những người này họ từ nhỏ đã có tài, trong cuộc đời được nhiều người giúp đỡ, khi gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, nên làm gì cũng rất thuận lợi.

Đặc biệt, trong tính cách phần lớn những người này thường sống ngay thẳng, không thích lừa lọc, nên trong cuộc sống sẽ cả đời phú quý, may mắn. Bên cạnh đó, họ cũng có thể mang lại phú quý, phúc khí cho gia đình, thêm phúc cho cha mẹ, sau này cũng sẽ thêm phúc cho chồng, sống một đời êm ấm.

Người có ngón chân trỏ là ngón dài nhất

Trong nhân tướng học thì đây được cho là tướng ngón chân không phổ biến, và tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 15% dân số thế giới. Đặc biệt, những người có ngón chân như vậy thì cuộc sống tương đối suôn sẻ, có công ăn việc làm ổn định, nguồn thu nhập khá, cả đời sung túc. Trong cuộc đời họ sẽ được hưởng một cuộc đời sung túc viên mãn tới già.

Nếu như một người phụ nữ có tướng chân này rất mạnh mẽ, tự chủ, không thích dựa dẫm vào chồng, tự mình vươn lên không thua gì nam nhân. Đồng thời, do tính cách kiên dịnh như vậy nên cuộc sống nhìn chung thoải mái, sung túc và tự do. Những người này tính cách cũng rất độc lập nên về già không cần dựa dẫm vào con cháu quá nhiều, nghỉ hưu thì sống ẩn dật, không thích giao tiếp với quá nhiều người, con cái thường ở xa cha mẹ, nhưng may mắn là bạn vẫn bình an vô sự và được con cháu chăm nom rất tận tình, biết thương yêu cha mẹ.

Người có lòng bàn chân lõm sâu

Người có bàn chân lõm tượng trưng cho việc người đó giỏi che giấu của cải, không thích khoe khoang. Vì vậy những người này là người rất giàu có, quyền quý nhưng khá kín tiếng và hay bị nghĩ là nghèo.

Họ được hưởng cả tài lẫn phúc. Hầu hết họ là những người thành đạt, có địa vị xã hội hay những người có quyền cao chức trọng. Nhiều người hay truyền tai nhau rằng ai có lòng bàn chân lõm là khổ nhưng đâu biết lòng bàn chân lõm càng sâu, thì biểu tượng cho sự phú quý, thịnh vượng càng dồi dào. Đặc biệt đối với phụ nữ, nếu sở hữu đôi bàn chân này, họ là người có khả năng quản lý tài sản và tướng vượng phu rất cao.

Xem tướng bàn chân qua hình dáng bàn chân

Ngoài 3 dấu hiệu ở trên, tướng bàn chân là một dạng tướng pháp đặc biệt, được giấu kín, không dễ gì kiểm tra, nhưng nhìn tướng bàn chân có thể biết được chủ nhân đó có sức khỏe thế nào, thọ mạng, sang hèn, giàu nghèo, tình cảm... ra sao.

Bạn hãy dành thêm 1 phút nhìn xuống bàn chân xem chủ nhân có thuộc 9 quý tướng này không nhé.

1. Tướng bàn chân dài

Người có tướng bàn chân dài là nhìn đôi bàn chân thấy dài hơn bình thường.

Đặc điểm này được dự đoán thì chủ nhân của đôi bàn chân dài là quý tướng, nhất định sẽ giàu có, thành đạt.

2. Tướng bàn chân to và dày

Người có tướng bàn chân này sẽ thấy mu bàn chân dày, cả bàn chân to.

Dự đoán đây là tướng bàn chân của người giàu có, thành đạt, gia đạo an vui, con cái đề huề.

3. Tướng bàn chân nhỏ nhưng dày dặn

Đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn rất ưa nhìn. Nhưng theo nhân tướng học thì người có tướng bàn chân nhỏ mà mỏng thì không tốt. Nhưng tướng bàn chân nhỏ mà dày dặn, mịn màng thì rất tốt. Phụ nữ có tướng đôi bàn chân nhỏ và dày sẽ tốt hơn nam giới.

4. Tướng bàn chân có chiều dài các ngón xấp xỉ nhau

Những người bàn chân có đặc điểm dễ nhận là các ngón chân có độ cao xấp xỉ nhau, theo các nhà nhân tướng học dự đoán đó là người có khát vọng, năng lực tốt, nhưng háo thắng. Vì vậy con đường quan lộ khá hanh thông, nhưng tình cảm vợ chồng khó trọn vẹn.

5. Tướng bàn chân có chiều dài 3 ngón chân đầu tiên bằng nhau

Bàn chân có chiều dài 3 ngón đầu tiên (gồm ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa tương đương nhau nhau) được dự báo đó là người thành đạt. Họ có tham vọng lớn, năng lực cao, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, giàu có và địa vị.

6. Tướng bàn chân có ngón chân cái dài nhất

Đặc điểm của tướng bàn chân này là có ngón chân cái dài hơn các ngón chân còn lại. Dự đoán những người này có quý nhân phù trợ, thường sẽ gặp may. Còn đường công danh nhẹ nhàng tiến bước, có lộc, có tài và có địa vị.

7. Tướng bàn chân có các ngón chân thưa

Đặc điểm của tướng bàn chân này là các ngón chân rời rạc, khe hở lớn. Dự đoán chủ nhân là người tốt bụng, giỏi ngoại giao nhưng... không giỏi kiếm tiền. Vì vậy cuộc sống vợ chồng an vui, nhưng kinh tế thì không khá giả.

8. Tướng bàn chân có ngón cái và ngón trỏ dài bằng nhau

Đặc điểm là ngón cái và ngón bên cạnh dài bằng nhau. Dự đoán chủ nhân tướng bàn chân mà có đặc điểm này thì đây mẫu người quyết đoán, ý chí kiên định, một khi đã quyết là làm tới cùng. Cho nên sự nghiệp của họ tuy lúc đầu có nghiêng ngả nhưng kết cục sẽ thành công.

9. Tướng bàn chân có các ngón chân dài ngắn khác nhau

Đặc điểm của tướng bàn chân này là các ngón dài ngắn khác nhau nhưng theo một trật tự nhất định, ngắn dần về ngón út.

Dự đoán chủ nhân có tướng bàn chân này là người linh hoạt, ứng biến, dễ thích nghi, cuối đời có nhiều thành tựu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.