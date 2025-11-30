5 kiểu 'đụng chạm' khiến đàn ông lập tức muốn gần vợ hơn
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một “ngôn ngữ yêu” riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
Không ồn ào, không khoa trương, những cái chạm tinh tế của vợ có thể khiến người đàn ông trưởng thành cảm thấy an toàn, được trân trọng và muốn gần gũi nhiều hơn. Nhiều chuyên gia tâm lý khẳng định rằng đối với đàn ông, cảm giác được chạm đúng cách quan trọng không kém sự hấp dẫn về mặt thể chất.
Dưới đây là 5 kiểu chạm tưởng nhỏ nhưng có sức mạnh “mở khóa” cảm xúc đàn ông tức thì.1. Cái chạm lên vai – tín hiệu của sự tin tưởng
Một cái đặt tay nhẹ lên vai chồng, nhất là khi anh ấy đang căng thẳng, có tác dụng như một liều trấn an. Đó là kiểu chạm mang thông điệp: “Em ở đây, anh yên tâm”.
ThS. Tâm lý trị liệu Nguyễn Thùy Dương phân tích trên VnExpress: "Vai là vùng thể hiện trách nhiệm và gánh nặng. Khi người vợ đặt tay lên vai chồng, não bộ đàn ông nhận tín hiệu an ủi và được chia sẻ. Kiểu chạm này giúp họ cảm thấy mình không đơn độc".
Chỉ vài giây nhẹ nhàng nhưng lại có tác động cực lớn đến cảm xúc gần gũi về sau.2. Vuốt nhẹ sau gáy – vùng kích hoạt sự kết nối bản năng
Sau gáy là vùng nhạy cảm ít được chú ý ở đàn ông. Một cái vuốt nhẹ khi anh ấy ôm vợ từ sau, hoặc khi ngồi cạnh nhau, khiến cảm xúc thân mật bật mở nhanh chóng. Vuốt sau gáy kích hoạt nhóm dây thần kinh tạo cảm giác thư giãn và tin cậy. Đây là kiểu chạm vừa gợi mở vừa không gây áp lực, phù hợp với những người đàn ông có tâm lý dè dặt. Không mang tính quá "gợi tình", mà là cảm giác gần gũi rất bản năng.3. Đan tay và siết nhẹ – thông điệp ‘anh là người em cần’
Đàn ông rất nhạy với cảm giác được nắm tay, đặc biệt là khi vợ chủ động. Nhiều người tưởng rằng chỉ phụ nữ thích được nắm tay, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi vợ đan tay và siết nhẹ, đàn ông lập tức cảm thấy được lựa chọn, được xác nhận vai trò. Nó khiến họ mở lòng hơn và gỡ bỏ sự phòng vệ.
Kiểu chạm này khiến họ cảm thấy mình là người được ưu tiên, không chỉ là bạn đời mà còn là người đàn ông quan trọng nhất trong đời vợ.4. Chạm vào ngực – nơi đàn ông cất giữ sự kiêu hãnh và mong manh
Ngực nam giới là khu vực thể hiện sức mạnh, sự nam tính, nhưng cũng là nơi họ nhạy cảm nhất về cảm xúc. Khi vợ đặt tay lên ngực anh ấy, lúc nằm cạnh nhau hoặc khi ôm, đàn ông thường thở chậm lại, thư giãn và cảm thấy kết nối sâu hơn.
Chuyên gia trị liệu hôn nhân Đỗ Ngọc Thạch phân tích: “Chạm vào ngực khiến đàn ông giảm hormone căng thẳng và tăng oxytocin – hormone gắn kết. Đây là tín hiệu mạnh mẽ giúp họ cảm thấy an toàn và sẵn sàng bộc lộ cảm xúc". Đó là kiểu chạm không tạo áp lực, chỉ thuần là sự kết nối.5. Chạm vào mặt hoặc cằm – sự âu yếm mà đàn ông luôn thiếu
Ít phụ nữ biết rằng đàn ông rất thích được vợ chạm vào mặt, nâng cằm, hay vuốt nhẹ má. Đây là hành động khiến họ cảm thấy mình được yêu theo cách rất sâu sắc, không phải vì bản lĩnh hay sức mạnh, mà vì con người thật của họ.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng: "Chạm vào gương mặt giúp đàn ông giảm phòng thủ. Họ cảm thấy được nhìn thấy, được công nhận. Điều này khiến họ dễ mở lòng và muốn gần gũi vợ hơn".
Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng chỉ cần một cái vuốt má cũng đủ khiến họ mềm lòng cả ngày.
