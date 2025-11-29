7 điều khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi mà phụ nữ không nhận ra
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông “đơn giản”, “hễ chạm là có cảm xúc”. Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ “tụt cảm xúc” ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
1. Thái độ thờ ơ, nằm im chịu trận
Nhiều đàn ông tâm sự rằng điều khiến họ hụt hẫng nhất không phải là kỹ thuật, mà là cảm giác vợ “không hề muốn”. Một cơ thể cứng đờ, ánh mắt né tránh hoặc thái độ như đang chờ đợi mọi thứ kết thúc đủ khiến họ tụt cảm xúc tức thì.
Chuyên gia tâm lý hôn nhân Rose Weller nhận định: “Với đàn ông, tín hiệu thờ ơ của vợ không chỉ làm giảm hưng phấn, mà còn khiến họ nghi ngờ chính mình”.2. Phụ nữ tự ti quá mức về cơ thể
Phụ nữ nghĩ đàn ông soi từng centimet cơ thể họ, nhưng sự thật là… đàn ông không để ý nhiều như thế. Điều làm họ “tụt mood” không phải là cơ thể chưa hoàn hảo, mà là thái độ tự ti thái quá: che đậy mọi thứ, luôn mồm nói “trông em xấu lắm”, hoặc tắt đèn bằng mọi giá.
Điều đó khiến đàn ông cảm thấy bị đẩy ra xa, như thể họ không xứng đáng được nhìn, được chạm vào.3. Phê bình, chê bai ngay trong lúc gần gũi
Không điều gì giết cảm xúc nhanh hơn một câu nói “Anh làm sai rồi” hoặc “Sao anh vụng về thế?”. Đàn ông có cái tôi lớn, đặc biệt trong chuyện này. Một lời chê, dù nhỏ, đủ khiến họ thu mình lại, mất kết nối cảm xúc và thậm chí né tránh những lần sau.4. Không để ý vệ sinh cá nhân hoặc mùi cơ thể
Đây là chủ đề nhạy cảm nên đa phần đàn ông chọn im lặng. Nhưng mùi cơ thể, hơi thở không sạch, hoặc cảm giác thiếu sự chuẩn bị khiến họ ngại ngần và mất hứng nhanh chóng.
Các chuyên gia tình dục nhấn mạnh rằng đàn ông phản ứng mạnh với cảm giác từ giác quan, đặc biệt là mùi. Chỉ một chút tinh tươm cũng đủ tạo khác biệt lớn.5. Ghen tuông vô lý ngay trên giường ngủ
Trong nhiều trường hợp, phụ nữ vô tình “mang chuyện ngoài cửa vào trong chăn”: hỏi về người yêu cũ, so sánh, trách móc, giận dỗi vì chuyện đã cũ.
Những cảm xúc tiêu cực đó lập tức phá vỡ bầu không khí thân mật, khiến đàn ông rơi vào trạng thái đề phòng thay vì kết nối.6. Coi chuyện gần gũi là “nhiệm vụ” phải làm
Khi đàn ông cảm nhận được sự miễn cưỡng, họ sẽ lập tức thu mình lại. Không ai muốn trở thành người “được phép” thay vì người “được mong chờ”. Cảm giác nghĩa vụ, trách nhiệm, hay việc vợ xem mọi thứ như một lịch trình phải thực hiện đều khiến đàn ông chán nản và tụt cảm xúc sâu sắc.7. Không có bất kỳ sự đáp lại nào
Đàn ông không cần vợ quá chủ động, nhưng họ rất cần sự hưởng ứng. Một cái khẽ ôm, một hơi thở mạnh, một ánh mắt ấm áp. Khi họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, họ cảm thấy mình đang “độc thoại cơ thể”, cố gắng một mình.
Một chuyên gia trị liệu chia sẻ: “Sự đáp lại của phụ nữ giống như một dạng ngôn ngữ không lời. Nếu không có nó, đàn ông sẽ không bao giờ chắc chắn rằng mình được cần đến".
5 điều đàn ông khao khát vợ làm trước khi gần gũi nhưng không bao giờ nói raPhòng the - 21 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người “chủ động”, “khỏe mạnh”, “không được yếu đuối”, khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
Những điều đàn ông ao ước trong phòng ngủ nhưng không bao giờ dám nóiPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện về đời sống hôn nhân, phụ nữ thường là người cởi mở hơn khi chia sẻ những mong muốn thầm kín. Ngược lại, đàn ông hiếm khi nói ra nhu cầu thật sự của mình trong phòng ngủ, dù họ cũng có những ao ước rất cụ thể, rất con người.
Những hành động của vợ 'kích hoạt' bản năng 'yêu' trong chồngPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong hôn nhân, nhiều người vợ tin rằng đàn ông “khô khan”, “chậm hiểu”, hay “không tinh tế”, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi bước vào không gian của sự thân mật. Các chuyên gia tâm lý cho biết: đàn ông trưởng thành phản ứng mạnh với ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói, nhất là trong những khoảnh khắc yêu thương riêng tư.
5 lần 'chạm' mà đàn ông mong mỏi vợ hiểu raPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, lý trí và ít nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm. Nhưng các chuyên gia tâm lý khẳng định điều ngược lại: đàn ông càng trưởng thành, họ càng trân trọng những cái chạm tinh tế từ người vợ – những cái chạm có thể làm mềm trái tim cứng rắn nhất, khiến họ muốn ở gần, muốn gắn bó và muốn yêu thương nhiều hơn.
Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạnPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.
Những kiểu 'chạm' phụ nữ nên tránh để chồng không tụt cảm xúcPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự thân mật giữa vợ và chồng không đến từ những điều lớn lao mà nằm ở những cái chạm rất nhỏ, rất đời thường. Nhưng chính những cái chạm tưởng như vô hại ấy đôi khi lại khiến cảm xúc của người đàn ông tụt dốc mà người vợ không hay biết.
Những chạm tinh tế khiến đàn ông 'tan chảy'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng đàn ông là phái mạnh, ít cảm xúc và khó rung động. Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý – tình dục học, càng trưởng thành, đàn ông càng nhạy với những chạm mang tính kết nối hơn là những kích thích mạnh mẽ.
Suy sinh dục nam, những phương pháp tăng cường sức khỏe sinh lý trong cuộc sống hàng ngàyPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Suy sinh dục nam là một vấn đề phổ biến mà nhiều nam giới gặp phải. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục mà còn tác động đến tâm lý.
Phụ nữ tiền mãn kinh có mất ham muốn tình dục không?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ khi khả năng sinh sản của họ sắp kết thúc. Trong giai đoạn này, phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về cả ngoại hình và tâm sinh lý.
5 dấu hiệu cho thấy chồng đang cần dạo đầu nhưng không dám nóiPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ đàn ông luôn “sẵn sàng”, không cần chuẩn bị hay dạo đầu. Nhưng theo các bác sĩ nam học, điều này chỉ đúng khi nam giới còn trẻ. Càng trưởng thành, họ càng cần sự kích thích tinh tế và lâu hơn để cơ thể và cảm xúc thật sự hòa nhịp. Vấn đề là rất nhiều người đàn ông lại ngại nói ra, sợ bị hiểu lầm là “yếu”, “kém phong độ” hoặc sợ vợ thất vọng.
Dạo đầu kiểu mới – bí quyết tăng hưng phấn mà không cần mạo hiểm tư thếPhòng the
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều cặp đôi lầm tưởng rằng muốn có cảm giác “bùng nổ”, họ phải thử tư thế mới, tư thế khó hoặc sự mạo hiểm đầy kịch tính. Nhưng thực tế, các chuyên gia tình dục học khẳng định: bí mật của sự thăng hoa không nằm ở những động tác táo bạo, mà ở cách bạn khơi dậy cảm xúc ngay từ màn dạo đầu.