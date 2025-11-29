7 điều khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi mà phụ nữ không nhận ra

Ảnh minh họa

1. Thái độ thờ ơ, nằm im chịu trận

Nhiều đàn ông tâm sự rằng điều khiến họ hụt hẫng nhất không phải là kỹ thuật, mà là cảm giác vợ “không hề muốn”. Một cơ thể cứng đờ, ánh mắt né tránh hoặc thái độ như đang chờ đợi mọi thứ kết thúc đủ khiến họ tụt cảm xúc tức thì.

Chuyên gia tâm lý hôn nhân Rose Weller nhận định: “Với đàn ông, tín hiệu thờ ơ của vợ không chỉ làm giảm hưng phấn, mà còn khiến họ nghi ngờ chính mình”.

Phụ nữ nghĩ đàn ông soi từng centimet cơ thể họ, nhưng sự thật là… đàn ông không để ý nhiều như thế. Điều làm họ “tụt mood” không phải là cơ thể chưa hoàn hảo, mà là thái độ tự ti thái quá: che đậy mọi thứ, luôn mồm nói “trông em xấu lắm”, hoặc tắt đèn bằng mọi giá.

Điều đó khiến đàn ông cảm thấy bị đẩy ra xa, như thể họ không xứng đáng được nhìn, được chạm vào.

Không điều gì giết cảm xúc nhanh hơn một câu nói “Anh làm sai rồi” hoặc “Sao anh vụng về thế?”. Đàn ông có cái tôi lớn, đặc biệt trong chuyện này. Một lời chê, dù nhỏ, đủ khiến họ thu mình lại, mất kết nối cảm xúc và thậm chí né tránh những lần sau.

Đây là chủ đề nhạy cảm nên đa phần đàn ông chọn im lặng. Nhưng mùi cơ thể, hơi thở không sạch, hoặc cảm giác thiếu sự chuẩn bị khiến họ ngại ngần và mất hứng nhanh chóng.

Các chuyên gia tình dục nhấn mạnh rằng đàn ông phản ứng mạnh với cảm giác từ giác quan, đặc biệt là mùi. Chỉ một chút tinh tươm cũng đủ tạo khác biệt lớn.

Trong nhiều trường hợp, phụ nữ vô tình “mang chuyện ngoài cửa vào trong chăn”: hỏi về người yêu cũ, so sánh, trách móc, giận dỗi vì chuyện đã cũ.

Những cảm xúc tiêu cực đó lập tức phá vỡ bầu không khí thân mật, khiến đàn ông rơi vào trạng thái đề phòng thay vì kết nối.

Khi đàn ông cảm nhận được sự miễn cưỡng, họ sẽ lập tức thu mình lại. Không ai muốn trở thành người “được phép” thay vì người “được mong chờ”. Cảm giác nghĩa vụ, trách nhiệm, hay việc vợ xem mọi thứ như một lịch trình phải thực hiện đều khiến đàn ông chán nản và tụt cảm xúc sâu sắc.

Đàn ông không cần vợ quá chủ động, nhưng họ rất cần sự hưởng ứng. Một cái khẽ ôm, một hơi thở mạnh, một ánh mắt ấm áp. Khi họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, họ cảm thấy mình đang “độc thoại cơ thể”, cố gắng một mình.

Một chuyên gia trị liệu chia sẻ: “Sự đáp lại của phụ nữ giống như một dạng ngôn ngữ không lời. Nếu không có nó, đàn ông sẽ không bao giờ chắc chắn rằng mình được cần đến".