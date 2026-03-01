5 kiểu giặt đồ lót khiến vi khuẩn sinh sôi, nhiều chị em phạm phải, đặc biệt kiểu số 2
GĐXH - Giặt đồ lót tưởng chừng là việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Bởi đây là lớp vải tiếp xúc với vùng kín suốt nhiều giờ, trong môi trường ẩm và giàu dưỡng chất từ mồ hôi, tế bào chết, dịch tiết.
Các bác sĩ phụ khoa cảnh báo: thói quen giặt và phơi đồ lót sai cách có thể khiến vi khuẩn, nấm men phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm tái đi tái lại. Nếu tình trạng viêm kéo dài, môi trường âm đạo mất cân bằng, nguy cơ biến chứng mạn tính, thậm chí liên quan đến tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có thể tăng lên.
Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi giặt đồ lót mà rất nhiều chị em từng mắc phải.
1. Để đồ lót qua đêm, gom nhiều ngày mới giặt
Sau một ngày sử dụng, đồ lót đã chứa mồ hôi, vi khuẩn đường ruột như E.coli, vi khuẩn da như Staphylococcus, cùng nấm men tự nhiên ở vùng kín. Nếu để trong thau chậu ẩm hoặc lồng máy giặt kín nhiều giờ, vi sinh vật có thể nhân lên nhanh chóng.
Ngay cả khi giặt sau đó, một phần vi khuẩn vẫn có thể bám sâu vào sợi vải. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với nguồn vi sinh vật cao làm tăng nguy cơ viêm âm đạo, viêm đường tiểu tái phát.
Các chuyên gia khuyến nghị nên giặt đồ lót trong ngày, tránh ngâm lâu trong môi trường ẩm.
2. Giặt chung đồ lót với tất và quần áo bẩn
Tất chân là một trong những vật dụng chứa nhiều vi khuẩn và nấm nhất do mồ hôi và môi trường kín. Khi giặt chung, nguy cơ lây chéo vi sinh vật sang đồ lót là rất cao, đặc biệt nếu máy giặt không có chế độ nước nóng diệt khuẩn.
Ngoài ra, máy giặt gia đình nếu không vệ sinh định kỳ có thể trở thành “ổ chứa vi khuẩn”. Khi đồ lót liên tục tiếp xúc với nguồn vi sinh này, hệ vi sinh âm đạo – vốn đóng vai trò bảo vệ tự nhiên – dễ bị mất cân bằng.
Giải pháp an toàn là giặt riêng đồ lót, hoặc cho vào túi giặt chuyên dụng và sử dụng chế độ phù hợp.
3. Dùng quá nhiều nước giặt hoặc chất tẩy mạnh
Nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bọt càng sạch. Thực tế, dư lượng chất tẩy rửa còn bám lại trên sợi vải có thể gây kích ứng niêm mạc âm hộ – âm đạo, vốn mỏng và nhạy cảm hơn da tay rất nhiều.
Kích ứng kéo dài làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, tạo điều kiện cho nấm Candida và vi khuẩn phát triển. Một số hóa chất tạo mùi, chất bảo quản trong nước giặt còn có thể gây rối loạn nội tiết nếu tiếp xúc lâu dài.
Chị em nên chọn loại nước giặt dịu nhẹ, không mùi hoặc chuyên dụng cho đồ lót, và xả thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn dư lượng hóa chất.
4. Giặt bằng nước quá lạnh hoặc quá nóng
Nước quá lạnh có thể không hỗ trợ tốt cho việc loại bỏ dầu mỡ và vi khuẩn. Ngược lại, nước quá nóng làm hỏng cấu trúc sợi vải, khiến bề mặt xù lông và giữ vi sinh vật nhiều hơn trong những lần mặc sau.
Nhiệt độ khoảng 30–40°C được xem là phù hợp để làm sạch mà vẫn bảo vệ chất liệu. Quan trọng hơn cả là thao tác giặt kỹ và xả sạch.
5. Phơi đồ lót trong nhà tắm hoặc nơi ẩm kín
Đây là thói quen rất phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà tắm là môi trường ẩm, ít ánh sáng và chứa nhiều vi khuẩn trong không khí. Khi phơi đồ lót tại đây, vải khô chậm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trở lại.
Ánh nắng mặt trời có tia UV tự nhiên giúp giảm đáng kể vi sinh vật trên bề mặt vải. Vì vậy, phơi ở nơi thoáng gió, có ánh sáng là lựa chọn an toàn hơn.
Vì sao viêm nhiễm kéo dài đáng lo ngại?
Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung tái đi tái lại không chỉ gây ngứa rát, khí hư bất thường mà còn có thể làm tăng nguy cơ viêm mạn tính. Tình trạng viêm mạn kéo dài được xem là yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại dai dẳng của virus HPV – tác nhân liên quan đến ung thư cổ tử cung.
Điều này không có nghĩa rằng giặt đồ lót sai cách trực tiếp gây ung thư. Tuy nhiên, việc tạo môi trường thuận lợi cho viêm nhiễm kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ theo thời gian.
Giặt đồ lót đúng cách để bảo vệ sức khỏe
Giặt đồ lót không chỉ là làm sạch bằng mắt thường, mà là bảo vệ hệ vi sinh tự nhiên của vùng kín. Một vài thay đổi nhỏ như giặt ngay trong ngày, giặt riêng, dùng chất tẩy dịu nhẹ và phơi nơi khô thoáng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ viêm nhiễm.
